Selon La Repubblica et La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni, 27 ans, défenseur de l’Inter et international italien, est visé par une enquête du parquet de Milan pour prostitution de mineurs. Il a reçu ce 30 juin une notification de mise en examen et sera entendu dans les prochains jours. Son nom est cité dans l’enquête sur l’« agence d’escortes », une société basée à Cinisello Balsamo qui, selon les accusations, organisait des soirées et des fêtes « tout compris » pour une clientèle VIP, majoritairement composée de footballeurs.





Bastoni est le premier footballeur formellement mis en examen. Selon La Repubblica, l’infraction présumée concerne une relation qu’il aurait eue avec une jeune fille alors âgée de 17 ans. L’affaire reste à éclaircir : la jeune fille, entendue comme témoin, aurait affirmé qu’aucune relation n’a eu lieu. Toutefois, le dossier d’enquête fait bien mention de cette rencontre. C’est l’un des hommes à tout faire de « Ma.De », l’agence en question, qui a mis le défenseur en contact avec la mineure, comme le révèlent les conversations par chat, notamment un échange daté de juin 2020.



