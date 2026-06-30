Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Redazione Calciomercato

Traduit par

Repubblica - Bastoni, défenseur de l'Inter, est visé par une enquête pour prostitution de mineurs dans le cadre d'une affaire d'escort

A. Bastoni
Inter
Serie A

Selon l’hypothèse d’infraction, le joueur aurait entretenu une relation avec une jeune fille âgée de 17 ans au moment des faits. Entendue comme témoin, la jeune fille aurait affirmé qu’il n’y a jamais eu de relation entre eux.

Selon La Repubblica et La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni, 27 ans, défenseur de l’Inter et international italien, est visé par une enquête du parquet de Milan pour prostitution de mineurs. Il a reçu ce 30 juin une notification de mise en examen et sera entendu dans les prochains jours. Son nom est cité dans l’enquête sur l’« agence d’escortes », une société basée à Cinisello Balsamo qui, selon les accusations, organisait des soirées et des fêtes « tout compris » pour une clientèle VIP, majoritairement composée de footballeurs.


Bastoni est le premier footballeur formellement mis en examen. Selon La Repubblica, l’infraction présumée concerne une relation qu’il aurait eue avec une jeune fille alors âgée de 17 ans. L’affaire reste à éclaircir : la jeune fille, entendue comme témoin, aurait affirmé qu’aucune relation n’a eu lieu. Toutefois, la rencontre est mentionnée dans le dossier. C’est l’un des hommes à tout faire de « Ma.De », l’agence en question, qui a mis le défenseur en contact avec la mineure, comme le révèlent les conversations, notamment un échange daté de juin 2020.


  • Outre la notification de mise en examen adressée à Bastoni, la Garde des finances a signifié des actes invitant trois autres joueurs à fournir des informations sommaires ; ceux-ci ne font pas l’objet d’une enquête mais sont convoqués exclusivement en qualité de témoins : Daniel Maldini, Riccardo Calafiori et Kevin Bonifazi.


    L’enquête menée par la procureure adjointe Bruna Albertini et la procureure Rosaria Stagnaro, en collaboration avec la brigade financière – conclut *La Repubblica* –, vise à reconstituer le « réseau » mis en place par l’agence : qui organisait les soirées, qui recrutait les jeunes femmes, qui faisait office de chauffeur pour les accompagner. Activité principale : organiser des soirées pour les célébrités dans les établissements les plus huppés de la ville.


    Rappelons que l’avis de mise en examen est un acte par lequel le procureur informe une personne qu’elle fait l’objet d’une enquête pour une infraction présumée. Il s’agit donc d’un acte visant à protéger la personne mise en examen, et qui n’équivaut ni à une inculpation, ni, a fortiori, à une condamnation.

    • Publicité