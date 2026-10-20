AFP
Traduit par
« Reprochez-moi tout ! » : Cristian Chivu livre un aveu chargé d’émotion sur l’Inter Milan avant le choc face au Shakhtar
Chivu défend son effectif avant un test européen crucial
L’entraîneur de l’Inter Milan, Cristian Chivu, s’est présenté devant les médias au centre d’entraînement de l’Inter aux côtés d’Alessandro Bastoni, à la veille de leur rencontre de Ligue des champions de l’UEFA face au Shakhtar Donetsk. L’Inter reçoit le champion d’Ukraine à San Siro avec l’objectif de rebondir après sa défaite 4-3 contre le Club Brugge lors d’une deuxième journée riche en rebondissements.
Malgré le bilan d’invincibilité de l’Inter en sept confrontations européennes avec le Shakhtar, Chivu a appelé à rester concentré après deux défaites européennes en début de campagne.
« Pour l’instant, après deux défaites, nous devons penser uniquement à demain : la priorité est avant tout de gagner un match, celui de demain », a affirmé Chivu.
- Getty Images Sport
L’entraîneur exige que les critiques le tiennent pour responsable plutôt que les joueurs
Chivu a régulièrement protégé son groupe des critiques extérieures, assumant l’entière responsabilité des débuts de match poussifs et des erreurs défensives. « Je suis responsable de tout ce qui ne fonctionne pas, a déclaré Chivu. Je ne rejette jamais la faute sur mes joueurs. J’assume la responsabilité de ce qui se passe sur le terrain. »
« Je suis content qu’un joueur prenne ses responsabilités, mais le premier responsable, c’est moi : peut-être que je ne parviens pas à transmettre ce qu’il faut. »
« L’entraîneur doit être le principal responsable, a-t-il ajouté. Je dois m’améliorer avant tout le monde. »
Chivu expose son état d’esprit tourné vers la famille et rejette les discours dramatisants
Évoquant sa manière de gérer ses joueurs lorsque son équipe doit renverser la situation après la mi-temps, Chivu a comparé les liens qui l’unissent à son groupe à la vie de famille. « Je parle doucement, je hausse le ton, je ris et je plaisante, mais je fais comme chez moi avec mes enfants, a confié Chivu. L’amour que je ressens pour mes joueurs est très proche de celui que j’éprouve pour ma famille. »
Refusant de dramatiser les défaites, Chivu a ajouté : « Je ne veux pas non plus que les défaites deviennent des drames ; elles n’en sont pas, elles n’en seront pas. »
« J’ai le sentiment que nous avons des obligations et que les autres n’en ont pas... Je dois les rassurer et ils font de leur mieux », a-t-il observé.
- AFP
L’Inter vise une victoire cruciale à San Siro
Chivu a reconnu la qualité du Shakhtar d'Arda Turan, en grande forme et attendu à Milan sur une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues.
L'Inter peut toutefois s'appuyer sur sa domination passée face au Shakhtar Donetsk, contre lequel il n'a encaissé qu'un seul but en sept confrontations européennes.
L'Inter Milan reçoit le Shakhtar Donetsk mercredi soir à 20 h, heure d'été britannique.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles