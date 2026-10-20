L’entraîneur de l’Inter Milan, Cristian Chivu, s’est présenté devant les médias au centre d’entraînement de l’Inter aux côtés d’Alessandro Bastoni, à la veille de leur rencontre de Ligue des champions de l’UEFA face au Shakhtar Donetsk. L’Inter reçoit le champion d’Ukraine à San Siro avec l’objectif de rebondir après sa défaite 4-3 contre le Club Brugge lors d’une deuxième journée riche en rebondissements.

Malgré le bilan d’invincibilité de l’Inter en sept confrontations européennes avec le Shakhtar, Chivu a appelé à rester concentré après deux défaites européennes en début de campagne.

« Pour l’instant, après deux défaites, nous devons penser uniquement à demain : la priorité est avant tout de gagner un match, celui de demain », a affirmé Chivu.