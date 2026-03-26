Reporter des matchs et invoquer Hillsborough : le PSG n'a vraiment aucune honte ! La Ligue 1 se ridiculise en accordant un traitement de faveur au tenant du titre de la Ligue des champions

La Ligue 1 a réduit le nombre de ses équipes de 20 à 18 à compter de la saison 2023-2024, donnant ainsi suite à une décision prise en 2021. Plusieurs raisons ont été avancées, notamment la volonté de réduire le nombre d'équipes n'ayant plus d'enjeu et d'accroître la compétitivité, mais l'argument principal concernait l'engorgement du calendrier, en particulier à la suite de l'accumulation de matchs provoquée par la pandémie de coronavirus.

Étant donné que chaque équipe ne dispute désormais plus que 34 matches de Ligue 1 par saison, le calendrier national comporte davantage de créneaux disponibles pour accueillir des matches en cas de report. Dans un premier temps, la LFP (Ligue du football professionnel), l'instance dirigeante du football français, a décidé de commencer à reprogrammer les matches afin d'accorder davantage de repos à toutes les équipes encore en lice en Europe lors des phases à élimination directe.

La Ligue 1 souhaitant désespérément que ses clubs obtiennent de meilleurs résultats en Europe et améliorent leur coefficient UEFA par rapport aux autres « Big 5 », cette idée semblait logique à certains égards, mais elle a provoqué un tollé parmi les autres équipes de la division, qui ont affirmé avoir été oubliées dans ce grand schéma. Au moment des premiers reports de matchs en avril 2024, Le Havre était en pleine lutte contre la relégation et voyait ses propres matchs, ainsi que ceux de ses rivaux, déplacés ; le président du club, Jean-Michel Roussier, a alors laissé éclater sa colère contre le PSG pour son rôle dans ces changements.

« J’ai rédigé un texte à envoyer à la Ligue 1 pour exprimer ce que je ressens en voyant le PSG se moquer de notre championnat, ils se foutent du monde », a déclaré Roussier. Antoine Kombouaré, alors entraîneur de Nantes, s’est rangé du côté de Roussier, ajoutant : « La LFP veut protéger les clubs engagés en compétitions européennes, mais, en même temps, on ne peut pas affaiblir les équipes qui se battent pour leur survie. Je pense que la Ligue devrait protéger la Ligue ; les compétitions européennes viennent après. »