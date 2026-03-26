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Paris Saint-Germain Lens postponement Liverpool GFXGOAL

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Reporter des matchs et invoquer Hillsborough : le PSG n'a vraiment aucune honte ! La Ligue 1 se ridiculise en accordant un traitement de faveur au tenant du titre de la Ligue des champions

Opinion
Paris Saint-Germain
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Paris Saint-Germain vs Liverpool
Liverpool
Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du football européen. Ce n’est pas sans raison qu’il est l’actuel tenant du titre de la Ligue des champions : il dispose d’un effectif de haut niveau dont les joueurs se battent les uns pour les autres comme une véritable équipe, contrairement à ses « faux Galacticos » d’autrefois. Sur le banc, il est dirigé par l’un des esprits les plus brillants du football et l’un des entraîneurs les plus respectés. Mais la légitimité de sa défense du titre est aujourd’hui remise en question, à juste titre.

On a appris jeudi que le PSG avait réussi à faire reporter un match de Ligue 1 entre ses deux rencontres de quarts de finale de Ligue des champions contre Liverpool. Plus controversé encore, le match en question est un déplacement chez son rival au titre, Lens.

Ce n'est pas la première fois qu'ils s'en tirent avec cette manœuvre, et même si ce ne sera probablement pas la dernière non plus, cela devrait absolument l'être. Le PSG manipule en effet le calendrier surchargé du football à son avantage, plutôt que d'essayer de contribuer à résoudre un problème qui touche tous les clubs. Ses actions ne sont pas dans l'esprit du sport et ont terni l'image du football français.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-NICEAFP

    « Se moquer »

    La Ligue 1 a réduit le nombre de ses équipes de 20 à 18 à compter de la saison 2023-2024, donnant ainsi suite à une décision prise en 2021. Plusieurs raisons ont été avancées, notamment la volonté de réduire le nombre d'équipes n'ayant plus d'enjeu et d'accroître la compétitivité, mais l'argument principal concernait l'engorgement du calendrier, en particulier à la suite de l'accumulation de matchs provoquée par la pandémie de coronavirus.

    Étant donné que chaque équipe ne dispute désormais plus que 34 matches de Ligue 1 par saison, le calendrier national comporte davantage de créneaux disponibles pour accueillir des matches en cas de report. Dans un premier temps, la LFP (Ligue du football professionnel), l'instance dirigeante du football français, a décidé de commencer à reprogrammer les matches afin d'accorder davantage de repos à toutes les équipes encore en lice en Europe lors des phases à élimination directe.

    La Ligue 1 souhaitant désespérément que ses clubs obtiennent de meilleurs résultats en Europe et améliorent leur coefficient UEFA par rapport aux autres « Big 5 », cette idée semblait logique à certains égards, mais elle a provoqué un tollé parmi les autres équipes de la division, qui ont affirmé avoir été oubliées dans ce grand schéma. Au moment des premiers reports de matchs en avril 2024, Le Havre était en pleine lutte contre la relégation et voyait ses propres matchs, ainsi que ceux de ses rivaux, déplacés ; le président du club, Jean-Michel Roussier, a alors laissé éclater sa colère contre le PSG pour son rôle dans ces changements.

    « J’ai rédigé un texte à envoyer à la Ligue 1 pour exprimer ce que je ressens en voyant le PSG se moquer de notre championnat, ils se foutent du monde », a déclaré Roussier. Antoine Kombouaré, alors entraîneur de Nantes, s’est rangé du côté de Roussier, ajoutant : « La LFP veut protéger les clubs engagés en compétitions européennes, mais, en même temps, on ne peut pas affaiblir les équipes qui se battent pour leur survie. Je pense que la Ligue devrait protéger la Ligue ; les compétitions européennes viennent après. »

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  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    La chute de Chelsea

    La confrontation entre le PSG et Chelsea, vainqueur de la Coupe du monde des clubs, était présentée comme l'un des affrontements les plus passionnants avant le coup d'envoi des huitièmes de finale de la Ligue des champions de cette saison. Au final, ce fut une rencontre très déséquilibrée, les champions d'Europe infligeant à leurs adversaires la plus lourde défaite de leur histoire en compétitions européennes, avec un score cumulé de 8-2 sur les deux matchs.

    Le consensus général est que Chelsea est tout simplement inférieur au PSG et que la finale de la Coupe du monde des clubs de l'été dernier, qui s'était soldée par un score de 3-0 en faveur des Blues, ne reflétait pas fidèlement le niveau des deux équipes, mais peut-être que cette double confrontation ne l'a pas fait non plus. Entre leur défaite 5-2 au Parc des Princes un mercredi et leur défaite 3-0 à Stamford Bridge le mardi suivant, les hommes de Liam Rosenior ont dû en découdre avec une équipe de Newcastle United ultra-compétitive le samedi soir. Le PSG, quant à lui, avait le week-end de libre.

    Compte tenu de la manière dont Chelsea a été écrasé, il y a eu très peu de plaintes en provenance de l'ouest de Londres après le match, mais il est difficile de croire que ce repos supplémentaire dont a bénéficié le PSG n'ait pas joué un rôle dans l'écart de score. 

    Il y a également une grande ironie dans le fait que, si le PSG est le seul à avoir bénéficié des modifications du calendrier de la Ligue 1 au cours des trois dernières saisons, le club partenaire de Chelsea, Strasbourg, a lui aussi reçu un coup de pouce en atteignant les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, écartant ainsi tout risque de réaction négative de la part du consortium BlueCo, propriétaire des deux équipes. 

    Ne vous attendez toutefois pas à ce que Liverpool se laisse faire de la même manière.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-ANGERSAFP

    La fureur de Lens

    La capacité du PSG à faire annuler des matchs de Ligue 1 a généralement été accueillie avec indifférence, sous le prétexte que « c'est comme ça ». En général, le club remporte quand même le titre haut la main, et c'est toujours aux autres équipes de s'aligner.

    Cette fois-ci, c’est différent. Lens, le club outsider issu d’une ville d’environ 32 000 habitants, a talonné le club de la capitale tout au long de la saison. Un seul point sépare actuellement les deux équipes, même si le PSG, en tête du classement, a encore un match en retard à disputer, prévu ce week-end entre ses victoires contre Chelsea.

    On comprend aisément que Lens n’ait pas apprécié le report de cette confrontation décisive pour le titre, initialement prévue le 11 avril. Un communiqué publié lundi indiquait : « Une tendance inquiétante semble se dessiner : celle de voir le championnat de France relégué au rang de simple variable pouvant être ajustée aux exigences européennes de certains clubs. C’est contraire à l’esprit sportif et il est difficile de trouver un équivalent dans les autres grands championnats européens.

    « Changer la date de ce match aujourd’hui signifierait que le Racing Club de Lens ne disputerait aucun match officiel pendant 15 jours, puis devrait enchaîner les rencontres tous les trois jours. C’est un calendrier qui ne correspond pas à celui qui avait été établi en début de saison, et qui ne convient pas à un club qui ne peut pas faire face à ces nouvelles contraintes sans en subir les conséquences. »

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH62-PSG-REAL MADRIDAFP

    Commentaires sur Hillsborough

    Luis Campos, conseiller sportif du PSG, a attisé la polémique cette semaine en affirmant que le club n'aurait pas formulé cette demande auprès de la Ligue 1 si ses matchs de Ligue des champions avaient eu lieu les mardi 7 et mercredi 15 avril, plutôt que les mercredi 8 et mardi 14 avril. Il a reconnu que Liverpool n'aurait jamais accepté cela, car le club ne joue pas le 15 avril par respect pour la commémoration de la catastrophe de Hillsborough, ne laissant ainsi au PSG d'autre choix que de s'adresser à la Ligue 1.

    Oui, il a vraiment dit cela. Campos a déclaré à RMC Sport : « Au départ, nous aurions aimé jouer la Ligue des champions mardi, puis mercredi. Mais comme Liverpool ne peut pas jouer le 15 avril, nous avons respecté l’histoire de Liverpool car c’est une date tragique pour le club. 

    Notre idée a toujours été de défendre non seulement le PSG, mais aussi le football français dans le contexte actuel de la cinquième place. La Ligue 1 risque de perdre sa cinquième place [pour le football européen], ce qui posera des problèmes non seulement au PSG, mais à toutes les équipes françaises.

    « La meilleure décision est de jouer [contre Lens] à une autre date. La position du PSG est très claire et résulte d’une longue réflexion de notre part sur les avantages et les inconvénients que cela implique, non seulement pour le PSG, mais aussi pour le football français. En même temps, je dois vous dire que nous n’avons rien contre Lens. Ce serait la même chose avec n’importe quelle autre équipe. »

    Campos a tenté de présenter la référence à Hillsborough comme un signe de respect de la part du PSG, mais on a plutôt l'impression qu'ils utilisent les traditions de Liverpool pour justifier leurs propres besoins égoïstes.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Problème avec le calendrier ?

    Ce qui passe à la trappe dans le débat sur l'ingérence du PSG et de la Ligue 1, c'est que le football professionnel est bel et bien confronté à un problème de surcharge de calendrier. L'intensité et l'énergie requises pour jouer aujourd'hui ont pris le pas sur la science moderne qui tente de prévenir les blessures et la fatigue. La seule solution semble être de réduire le nombre de matchs et d'augmenter les périodes de repos.

    Le cas du PSG, en particulier, illustre bien la nécessité d’étaler le calendrier. Le club a disputé 65 matchs en 2024-2025, y compris la Coupe du monde des clubs, qui a considérablement empiété sur sa pré-saison pour cette campagne. À ce jour, il a déjà disputé 43 matchs en 2025-2026.

    Si le PSG utilisait sa position de club le plus influent du football français et parmi les poids lourds de toute l’Europe pour tenter d’améliorer les conditions de ce sport, le monde serait peut-être plus indulgent face à ces manœuvres. Or, il n’a même pas essayé de s’engager dans cette voie. 

    L'écart entre eux et le reste de la Ligue 1 reste énorme, alors qu'ils peuvent souvent aligner des équipes de deuxième choix suffisamment solides pour écraser la plupart des autres équipes de la division lorsque leurs matchs ne sont pas annulés. Il s'agit d'une manœuvre délibérément égoïste visant à augmenter leurs chances de remporter la Ligue des champions, tandis que le reste du continent se démène pour tenter de suivre le rythme de leurs efforts. 

  • Paris Saint-Germain FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Des incontournables, et pour cause

    On peut admirer Luis Enrique pour ses choix tactiques, Ousmane Dembélé pour sa métamorphose, Vitinha pour son jeu de passeur et le reste des superstars du PSG pour le football incroyable qu’ils pratiquent – tout en leur reprochant de bénéficier d’un avantage déloyal sur leurs adversaires. Ces deux points de vue ne sont pas nécessairement incompatibles.

    Les questions sur le calendrier footballistique resteront d'actualité pendant des années, mais la fin de saison est censée être intense. Il n'est pas surprenant que les deux dernières campagnes du PSG en Ligue des champions aient eu un air de « Benjamin Button », avec des difficultés en début de parcours lorsqu'ils ne peuvent pas faire reporter leurs matchs de Ligue 1, mais une ascension fulgurante par la suite, une fois que la voie vers le succès européen leur a été dégagée.

    L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, n'a cessé de dénoncer le calendrier effréné auquel son équipe a dû faire face cette saison. Lors de sa prochaine intervention devant les micros, attendez-vous à ce qu'il ait quelques mots bien sentis à propos du fait que son équipe doive affronter Fulham alors que ses adversaires de Ligue des champions se reposent pendant cinq jours.

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