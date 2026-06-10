Renfort défensif pour De Zerbi : Marcos Senesi rejoint officiellement Tottenham. La Juventus avait précédemment manifesté son intérêt pour le joueur

Nous sommes heureux d'annoncer la signature de Marcos Senesi.





Ce défenseur argentin expérimenté nous rejoindra le 1ᵉʳ juillet, sous réserve de l’obtention de l’autorisation internationale, à l’expiration de son contrat avec l’AFC Bournemouth.





Le joueur a confié : « C’est un sentiment vraiment spécial d’être un joueur de Tottenham Hotspur.





Dès les premiers contacts, le Club m’a exposé les raisons de son intérêt et l’importance de mon rôle dans le projet en cours de construction. Je suis impatient de m’impliquer.





À chaque fois que je foulerai la pelouse, je donnerai le meilleur de moi-même pour rendre les supporters fiers et pour ramener le club là où il mérite d’être. Je veux remporter des trophées avec Tottenham et je ferai tout mon possible pour y parvenir. »





Le directeur sportif Johan Lange a déclaré : « Marcos est un défenseur qui apporte à l’équipe qualité, intelligence et leadership.





Son expérience au plus haut niveau, son calme en possession du ballon et sa volonté de se battre sur chaque ballon en font le profil idéal pour notre style de jeu.





Nous sommes ravis de l’accueillir et convaincus que ce club est l’endroit idéal pour lui, à un moment clé de sa carrière. »





L’entraîneur Roberto De Zerbi a déclaré : « L’expérience, la qualité technique et la combativité de Marcos vont renforcer notre défense tout en nous offrant une précieuse flexibilité tactique.





À l’aise dans un collectif axé sur la possession, il lit parfaitement le jeu et possède la personnalité requise pour briller dans un environnement compétitif.





J’apprécie également son état d’esprit et sa volonté de progresser sans cesse, et j’ai hâte de travailler avec lui pour voir l’importante contribution qu’il pourra apporter à l’équipe. »





Défenseur central gaucher et physiquement imposant, il arrive en provenance de l’AFC Bournemouth, où il a passé quatre saisons couronnées de succès.





Originaire de Concordia, en Argentine, il a commencé sa carrière à San Lorenzo, l’un des clubs les plus prestigieux de Buenos Aires : formé au club, il a intégré l’équipe première et fait ses débuts professionnels en septembre 2016.





Après dix ans passés dans la capitale argentine, il s’est installé en Europe pour rejoindre le Feyenoord en 2019, contribuant immédiatement à la qualification pour la finale de la Coupe des Pays-Bas (KNVB Cup).





Au cours de ses trois saisons à Rotterdam, il a pris part à toutes les campagnes européennes du club, disputant la quasi-totalité des treize rencontres de la première édition de la Ligue Europa Conférence de l’UEFA, conclue en finale en 2022.





La même année, il a rejoint l’Angleterre et la Premier League pour s’engager à l’AFC Bournemouth, où il a passé les quatre dernières années. Élément clé de l’effectif des Cherries, qui ont progressivement gravi les échelons du classement, il a conclu son expérience sur la côte sud en contribuant à la qualification historique du club pour les compétitions européennes.





La saison dernière, il a réalisé l’un de ses meilleurs exercices : fort dans la relance (plus de 2 300 passes en Premier League, dont 182 longues, soit largement plus que tout autre joueur de champ), il a aussi brillé balle au pied. Solide défensivement et menaçant sur les phases arrêtées, il termine meilleur passeur du championnat tout en figurant dans le top 3 des intercepteurs et des tacleurs, ainsi que des joueurs ayant réalisé le plus de dégagements.





International argentin depuis 2022, il compte trois sélections.





Bienvenue, Marcos !