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« Rends-la ! » - Rio Ferdinand exige que Joleon Lescott rende sa médaille de Premier League, alors que la légende de Manchester United réclame que les titres de Manchester City soient retirés après un verdict de culpabilité
Manchester City se prépare à un possible retrait de titre
Manchester City se prépare à de lourdes sanctions après avoir été reconnu coupable de la grande majorité de ses 115 chefs d’accusation financiers. Même si un appel est quasiment certain, le club s’expose à des sanctions sans précédent, allant de retraits de points et de lourdes amendes à un possible retrait de titres majeurs.
Si ces titres sont retirés, le titre de Premier League 2011-2012, décroché de manière restée célèbre grâce au but victorieux inscrit dans les derniers instants par Sergio Aguero, pourrait être attribué rétroactivement au dauphin, Manchester United. Cette perspective a poussé Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, à réclamer publiquement que les livres d’histoire soient réécrits.
- Michael Barrett Boesen
Ferdinand exige de récupérer les médailles de ses anciens rivaux
S’exprimant sur Rio Ferdinand Presents, l’ancien défenseur central de l’Angleterre s’en est pris à son ex-coéquipier en sélection, Lescott. « La prochaine fois que Joleon sera là, il ferait mieux d’apporter ma p***n de médaille », a plaisanté Ferdinand. « Si vous êtes reconnus coupables, alors je pense que vous devriez devoir rendre les médailles. »
Il a poursuivi sur un ton à la fois joueur mais ferme sur le sujet, en révélant ses plans pour Lescott. « Quand je verrai Joleon, je vais carrément aller chez lui et lui dire : “Écoute, rends-la. Rends-la” », a ajouté Ferdinand. « Tu ne peux pas vraiment rester là et dire que tu as été champion, si ? Ou que tu as gagné ça ou ça. Bon, ils n’auront pas à payer d’amendes. Ils ne seront pas relégués. Rendez juste le trophée. Rendez les médailles, rendez le trophée. C’est aussi simple que ça. »
Ferdinand a rapidement tenu à préciser qu’il ne tenait pas les joueurs pour responsables des manquements commis dans les hautes sphères du club. « Ça a été de très loin la meilleure équipe du pays, pas vrai ? Et ils ont eu le meilleur entraîneur ici », a-t-il ajouté. « Mais encore une fois, s’ils sont reconnus coupables, il doit y avoir des sanctions appropriées et c’est ce qui doit être mis en place.
« Donc, il faut simplement s’asseoir et attendre. Encore une fois, le plus terrible dans cette affaire, c’est que ça a pris autant de temps. C’est comme ça. Mais… peut-on quand même admirer une partie du football et certains des moments qu’ils ont eus ? Bien sûr que oui. On peut toujours admirer.
« Et encore une fois, je le répète, les joueurs ne sont pas à blâmer là-dedans. Il y a des gens qui occupent des positions bien plus puissantes et des postes d’autorité au sein des clubs de football, et ce sont eux qui prennent toutes ces décisions. Donc, je ne rejetterais aucune part de la faute sur les épaules des joueurs, mais ils seront regardés différemment et c’est inévitable parce que c’est comme ça. »
Manchester United et Liverpool sont en passe d’hériter de titres
Ferdinand avait déjà clairement fait connaître son sentiment sur les réseaux sociaux vendredi dernier. Il a posté avec assurance sur X : « Encore une médaille de Premier League à ajouter à l’armoire à trophées. »
Si City venait à perdre les trophées remportés durant son ère d’irrégularités financières, United pourrait hériter de deux titres de champion lors des saisons 2011-2012 et 2017-2018. Cet effet domino profiterait aussi à d’autres rivaux de Premier League. Liverpool, qui avait terminé dauphin lors de la dernière saison de Ferdinand à Old Trafford en 2013-2014, verrait ce titre attribué rétrospectivement à Anfield.
- Getty Images Sport
City retient son souffle alors qu’un appel se profile
Manchester City et ses supporters font face à une attente tendue alors que la gravité exacte de leur sanction doit être décidée. Le club lancera inévitablement un appel vigoureux, ce qui signifie qu’une résolution définitive pourrait encore prendre des mois. D’ici là, l’effectif de Manchester City devra tenter de rester concentré sur le terrain tandis que la menace de sanctions historiques plane sur ses succès passés.
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