S’exprimant sur Rio Ferdinand Presents, l’ancien défenseur central de l’Angleterre s’en est pris à son ex-coéquipier en sélection, Lescott. « La prochaine fois que Joleon sera là, il ferait mieux d’apporter ma p***n de médaille », a plaisanté Ferdinand. « Si vous êtes reconnus coupables, alors je pense que vous devriez devoir rendre les médailles. »

Il a poursuivi sur un ton à la fois joueur mais ferme sur le sujet, en révélant ses plans pour Lescott. « Quand je verrai Joleon, je vais carrément aller chez lui et lui dire : “Écoute, rends-la. Rends-la” », a ajouté Ferdinand. « Tu ne peux pas vraiment rester là et dire que tu as été champion, si ? Ou que tu as gagné ça ou ça. Bon, ils n’auront pas à payer d’amendes. Ils ne seront pas relégués. Rendez juste le trophée. Rendez les médailles, rendez le trophée. C’est aussi simple que ça. »

Ferdinand a rapidement tenu à préciser qu’il ne tenait pas les joueurs pour responsables des manquements commis dans les hautes sphères du club. « Ça a été de très loin la meilleure équipe du pays, pas vrai ? Et ils ont eu le meilleur entraîneur ici », a-t-il ajouté. « Mais encore une fois, s’ils sont reconnus coupables, il doit y avoir des sanctions appropriées et c’est ce qui doit être mis en place.

« Donc, il faut simplement s’asseoir et attendre. Encore une fois, le plus terrible dans cette affaire, c’est que ça a pris autant de temps. C’est comme ça. Mais… peut-on quand même admirer une partie du football et certains des moments qu’ils ont eus ? Bien sûr que oui. On peut toujours admirer.

« Et encore une fois, je le répète, les joueurs ne sont pas à blâmer là-dedans. Il y a des gens qui occupent des positions bien plus puissantes et des postes d’autorité au sein des clubs de football, et ce sont eux qui prennent toutes ces décisions. Donc, je ne rejetterais aucune part de la faute sur les épaules des joueurs, mais ils seront regardés différemment et c’est inévitable parce que c’est comme ça. »



