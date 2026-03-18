Rencontre très tendue entre Niko Kovac et un dirigeant de la Bundesliga : le BVB va-t-il connaître un grand remaniement ?

Pourtant, selon le Ruhr Nachrichten et Sport1, cette rencontre entre Kovac et Krösche n'aurait aucun lien direct avec les rumeurs actuelles. Elle serait plutôt le fruit du hasard, l'entraîneur du BVB se trouvant à Francfort à l'occasion du 70e anniversaire de Peter Fischer, légende de l'Eintracht et ancien président du club.

À l'origine, Kovac avait en effet prévu de rencontrer uniquement son ancien collègue de l'Eintracht, Jan Martin Strasheim, actuel directeur des médias et de la communication du club, qu'il connaît depuis leur passage commun à Francfort (2016-2018). Krösche se serait alors joint spontanément à cette rencontre.