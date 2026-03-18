Comme le rapportent à l'unisson le Ruhr Nachrichten et Sport1, l'entraîneur de Dortmund et le directeur général de la SGE se seraient rencontrés mardi à Francfort pour un dîner afin d'échanger en personne.
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Rencontre très tendue entre Niko Kovac et un dirigeant de la Bundesliga : le BVB va-t-il connaître un grand remaniement ?
Ces derniers temps, les spéculations allaient bon train quant à la possibilité que Kovac et Krösche deviennent collègues au BVB dans un avenir pas si lointain. Selon les informations de Sky, le directeur sportif Lars Ricken et le directeur technique Sebastian Kehl sont tous deux remis en question au sein du club noir et jaune ; en tout cas, leurs contrats, qui courent jusqu'en 2027, ne devraient pas être prolongés pour l'instant.
Si ces départs devaient effectivement se concrétiser, Krösche serait un successeur tout désigné. À l'Eintracht Francfort, l'homme de 45 ans envisagerait de partir, selon un article du Bild, car il ne serait pas d'accord avec le décalage entre les attentes économiques et sportives.
Il serait donc « plus incertain que jamais » que Krösche reste à l’Eintracht au-delà de l’été. S’il quitte le club, une nouvelle opportunité sportive intéressante pourrait s’ouvrir pour lui au Borussia Dortmund.
- Getty Images
Bientôt ensemble au BVB ? Kovac et Krösche ne se seraient rencontrés que par hasard
Pourtant, selon le Ruhr Nachrichten et Sport1, cette rencontre entre Kovac et Krösche n'aurait aucun lien direct avec les rumeurs actuelles. Elle serait plutôt le fruit du hasard, l'entraîneur du BVB se trouvant à Francfort à l'occasion du 70e anniversaire de Peter Fischer, légende de l'Eintracht et ancien président du club.
À l'origine, Kovac avait en effet prévu de rencontrer uniquement son ancien collègue de l'Eintracht, Jan Martin Strasheim, actuel directeur des médias et de la communication du club, qu'il connaît depuis leur passage commun à Francfort (2016-2018). Krösche se serait alors joint spontanément à cette rencontre.
BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund
Date
Match
21 mars, 18h30
BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
4 avril, 18h30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 avril, 15 h 30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 avril, 15h30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
Questions fréquentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".