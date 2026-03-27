Rencontre lors d'un match de l'équipe nationale polonaise : un grand club semble mettre le paquet pour recruter Robert Lewandowski, la star du FC Barcelone

Selon ces informations, une rencontre aurait eu lieu entre Lewandowski et les dirigeants de la « Vieille Dame » en marge du match de qualification pour la Coupe du monde opposant la Pologne à l'Albanie (2-1). À cette occasion, la possibilité que le joueur de 37 ans revête le maillot de la Juve dès cet été aurait été évoquée.

Le contrat de Lewandowski avec son club, le FC Barcelone, expire à la fin de la saison. Alors que la plupart des informations ces dernières semaines et ces derniers mois faisaient état d’une séparation, ESPN a récemment écrit que les Catalans souhaitaient garder le Polonais et monnayer plutôt son coéquipier en attaque, Ferran Torres.

Le joueur de 37 ans est toujours resté discret quant à son avenir et s'est contenté d'expliquer qu'il envisageait aussi bien de rester au Barça que de rejoindre un autre club. « Je ne sais pas. Parce que je dois le sentir. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire, car je ne suis même pas sûr à 50 % de la voie que je souhaite emprunter. Ce n'est pas encore le bon moment », a-t-il déclaré début mars.