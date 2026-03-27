Selon un article publié dans le journal Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin, club le plus titré d'Italie, intensifierait ses efforts pour recruter l'attaquant international polonais dès la saison prochaine.
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Rencontre lors d'un match de l'équipe nationale polonaise : un grand club semble mettre le paquet pour recruter Robert Lewandowski, la star du FC Barcelone
Selon ces informations, une rencontre aurait eu lieu entre Lewandowski et les dirigeants de la « Vieille Dame » en marge du match de qualification pour la Coupe du monde opposant la Pologne à l'Albanie (2-1). À cette occasion, la possibilité que le joueur de 37 ans revête le maillot de la Juve dès cet été aurait été évoquée.
Le contrat de Lewandowski avec son club, le FC Barcelone, expire à la fin de la saison. Alors que la plupart des informations ces dernières semaines et ces derniers mois faisaient état d’une séparation, ESPN a récemment écrit que les Catalans souhaitaient garder le Polonais et monnayer plutôt son coéquipier en attaque, Ferran Torres.
Le joueur de 37 ans est toujours resté discret quant à son avenir et s'est contenté d'expliquer qu'il envisageait aussi bien de rester au Barça que de rejoindre un autre club. « Je ne sais pas. Parce que je dois le sentir. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire, car je ne suis même pas sûr à 50 % de la voie que je souhaite emprunter. Ce n'est pas encore le bon moment », a-t-il déclaré début mars.
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La Juventus devra-t-elle remplacer Vlahovic cet été ?
Lewandowski, qui a quitté le FC Bayern pour Barcelone en 2022, n'est plus le choix incontesté en attaque chez les Catalans depuis cette saison. Il reste néanmoins un élément clé de l'équipe sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick. Au cours de la saison 2025/26, il totalise jusqu'à présent 16 buts et trois passes décisives en 37 matches.
La Juventus est quant à elle à la recherche d'un nouvel attaquant pour remplacer Dusan Vlahovic, qui souhaite quitter le club. Le contrat du Serbe, actuellement indisponible depuis la mi-décembre en raison d'une blessure aux adducteurs, expire cet été à Turin, ce qui lui permettrait de partir sans indemnité de transfert.
Toutefois, un revirement de situation a récemment été rapporté. Vlahovic serait en pourparlers avec la Juve et négocierait les options d'une prolongation de contrat.
Robert Lewandowski : ses statistiques pour la saison 2025-2026
Matchs
Buts
Passes décisives
Minutes jouées
37
16
3
1 950