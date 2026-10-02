Renato Veiga réduit au silence sur la controverse Cristiano Ronaldo alors que le défenseur du Portugal suit des consignes strictes

Revenant sur la capacité de l’équipe à effacer le souvenir de sa défaite 1-0 en quart de finale au même endroit lors du tournoi 2025, le partenaire défensif de Ruben Dias a ouvert son débriefing en zone mixte : « C’était une prestation très aboutie contre un adversaire très coriace, sur une pelouse très difficile. Nous avons déjà joué ici et nous avions souffert. C’était une prestation collective très complète, un grand match de notre part, même si je ne sais pas si c’était notre meilleur, parce que nous avons disputé trois grands matches. Il en reste un pour conclure ce rassemblement international. »

Relancé à plusieurs reprises sur la situation entourant Ronaldo, le défenseur a jeté un regard vers un attaché de presse de la fédération avant de préciser sa position : « Je suis très proche de Cristiano Ronaldo et il sait que j’ai une grande affection pour lui, mais on m’a dit que je ne pouvais pas m’exprimer sur le sujet, donc... »

Confronté à de nouvelles questions, il s’est excusé auprès des journalistes : « Je ne peux pas en parler, je suis désolé, je ne peux vraiment pas m’exprimer. »