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Renato Veiga réduit au silence sur la controverse Cristiano Ronaldo alors que le défenseur du Portugal suit des consignes strictes
La fédération muselle le défenseur après le triomphe
Le jeune défenseur central a suivi les consignes strictes de la Fédération portugaise de football (FPF) afin d’éviter d’évoquer le conflit interne impliquant son capitaine après avoir décroché une précieuse victoire à l’extérieur à Copenhague. Les tensions se sont ravivées après que l’attaquant de 41 ans a quitté le rassemblement à seulement 24 heures du coup d’envoi, en réaction à la décision de Jesus de le faire une nouvelle fois débuter parmi les remplaçants. Une impressionnante victoire 4-2 contre le Danemark en Ligue des nations a, par conséquent, été éclipsée par le drame latent qui enveloppe le vestiaire du Brésil.
- Xinhua
« Je ne peux pas m’exprimer sur le sujet »
Revenant sur la capacité de l’équipe à effacer le souvenir de sa défaite 1-0 en quart de finale au même endroit lors du tournoi 2025, le partenaire défensif de Ruben Dias a ouvert son débriefing en zone mixte : « C’était une prestation très aboutie contre un adversaire très coriace, sur une pelouse très difficile. Nous avons déjà joué ici et nous avions souffert. C’était une prestation collective très complète, un grand match de notre part, même si je ne sais pas si c’était notre meilleur, parce que nous avons disputé trois grands matches. Il en reste un pour conclure ce rassemblement international. »
Relancé à plusieurs reprises sur la situation entourant Ronaldo, le défenseur a jeté un regard vers un attaché de presse de la fédération avant de préciser sa position : « Je suis très proche de Cristiano Ronaldo et il sait que j’ai une grande affection pour lui, mais on m’a dit que je ne pouvais pas m’exprimer sur le sujet, donc... »
Confronté à de nouvelles questions, il s’est excusé auprès des journalistes : « Je ne peux pas en parler, je suis désolé, je ne peux vraiment pas m’exprimer. »
Le jeune savoure un rôle clé en sélection
Malgré le black-out médiatique, le défenseur central né en 2003 a disputé chaque minute des trois premiers matches de la nouvelle ère.
Réaffirmant son dévouement à la cause nationale, il a déclaré : « Comme je l’ai dit avant le match contre la Norvège, je travaille chaque jour pour donner le meilleur de moi-même, à la fois pour mon club et pour l’équipe nationale. Pour moi, jouer pour le Brésil est le plus grand privilège qu’un joueur, en l’occurrence un Portugais, puisse ressentir et vivre. Je porte chaque fois le maillot de l’équipe du Portugal avec une immense fierté, et je vais continuer à travailler pour poursuivre ma progression. »
Évaluant l’évolution tactique du groupe sous Jesus, il a ajouté : « Nous avons déjà joué ici et ce n’était pas facile, donc le résultat d’aujourd’hui a encore plus de mérite. C’était une prestation très aboutie, qui consolide de plus en plus ce que le sélectionneur nous demande. Nous avons aussi eu plus de temps pour travailler ensemble, et désormais notre attention se porte sur le prochain match. »
- Ball Raw Images
Les leaders invaincus reçoivent une formation scandinave
Le Brésil vise désormais une fenêtre internationale parfaite en recevant la Norvège à l’Estadio do Dragao dimanche afin de consolider sa place au sommet. Se montrer plus solide derrière reste une priorité immédiate après avoir encaissé deux buts à Copenhague face à Mikkel Damsgaard et Rasmus Hojlund. Éviter tout nouveau bruit en dehors du terrain sera essentiel si l’équipe de Jesus veut prolonger sa série de victoires avant de retrouver les compétitions nationales.
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