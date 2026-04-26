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Remporter le titre lors du Clásico ou recevoir une haie d’honneur du Real Madrid ? La star du FC Barcelone, Pau Cubarsi, dévoile le souhait du leader incontesté de la Liga
Le Barça à un pas du sacre
Cubarsi a souligné que la victoire contre Getafe était « essentielle pour nous placer en position de force » dans la course au titre. Le jeune défenseur s’est à nouveau distingué, tandis que les buts de Fermin Lopez et Marcus Rashford ont offert trois points précieux au Coliseum. Ce succès place l’équipe de Hansi Flick en tête du classement, avec une avance confortable de 11 points sur ses plus proches poursuivants. La domination affichée témoigne d’un groupe pleinement concentré sur son objectif, qui refuse que l’excitation liée à la perspective d’un sacre perturbe sa discipline tactique.
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Cubarsi s'est concentré sur sa tâche immédiate.
Interrogé sur ses préférences entre conquérir le titre en battant directement le Real Madrid ou en recevant le traditionnel « pasillo » de ses rivaux historiques, Cubarsi a privilégié l’efficacité à l’ego. « Nous voulons simplement remporter le championnat le plus tôt possible », a-t-il déclaré aux journalistes.
Le jeune défenseur reconnaît toutefois que la soudaineté de son succès personnel et la dynamique de l’équipe l’étonnent encore : « Tout va si vite, j’ai encore du mal à réaliser, mais je suis heureux de voir que le groupe se porte bien. C’était un match crucial pour nous positionner au classement, et nous devons continuer à tout donner. »
Solidité défensive et discipline tactique
Malgré un score confortable, la rencontre a exigé une grande concentration de la défense pour contenir la puissance physique de Getafe. Cubarsi s’est dit satisfait de la façon dont l’équipe a géré la pression, même lorsque l’adversaire tentait de perturber son rythme. Son rôle, a-t-il expliqué, consistait à neutraliser cette menace pour libérer les attaquants.
« Nous avons parfois manqué de solidité, mais j'ai réussi à les perturber », a déclaré Cubarsi au sujet de la performance défensive. « Cela nous a offert un peu de répit pour aller chercher le deuxième but en contre-attaque. »
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La route vers le trophée
Mathématiquement, les célébrations pourraient commencer dès le week-end prochain si les résultats sont favorables aux leaders. En cas de victoire de Barcelone contre Osasuna et de faux pas du Real Madrid face à l’Espanyol, le titre sera officiellement attribué plusieurs semaines avant la fin du championnat. Ce serait un exploit retentissant pour Hansi Flick lors de sa première saison à la tête de l’équipe.