Remporter le titre lors du Clásico ou recevoir une haie d’honneur du Real Madrid ? La star du FC Barcelone, Pau Cubarsi, dévoile le souhait du leader incontesté de la Liga

Interrogé sur ses préférences entre conquérir le titre en battant directement le Real Madrid ou en recevant le traditionnel « pasillo » de ses rivaux historiques, Cubarsi a privilégié l’efficacité à l’ego. « Nous voulons simplement remporter le championnat le plus tôt possible », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le jeune défenseur reconnaît toutefois que la soudaineté de son succès personnel et la dynamique de l’équipe l’étonnent encore : « Tout va si vite, j’ai encore du mal à réaliser, mais je suis heureux de voir que le groupe se porte bien. C’était un match crucial pour nous positionner au classement, et nous devons continuer à tout donner. »