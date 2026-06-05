« Remporter des trophées » et se qualifier pour la Ligue des champions : Evangelos Marinakis a convaincu Jack Colback, l’artisan de la montée de Nottingham Forest

Depuis leur retour en Premier League, Forest et leur propriétaire Evangelos Marinakis font beaucoup parler d’eux. Au City Ground, on ne s’ennuie jamais : les Reds ont un leader reconnu à leur tête et la légendaire mentalité de « Rebel City », inspirée de Robin des Bois, est pleinement assumée à Nottingham.

Les supporters, tout comme les joueurs, ont adhéré à cet élan d’optimisme. L’ancien attaquant international gallois Rob Earnshaw, autre ancien chouchou des fans, a déjà décrit pour GOAL les excentricités de Marinakis, toujours guidées par l’intérêt du club : « Quand M. Marinakis entre sur le terrain et salue les joueurs dans le tunnel, pour moi, il n’y a absolument rien de mal à cela.

En Grèce, rappelle-t-il, un propriétaire a le droit d’entrer au vestiaire et de fouler la pelouse : cela fait partie du jeu, un moyen d’être au cœur de l’action et de mieux comprendre le quotidien du club.

Cela ne me pose aucun problème et je pense que M. Marinakis a fait un travail fantastique. Il est bien sûr très impitoyable, très déterminé, très direct dans ses manières, mais il a mené ce club – en l’espace de cinq ou six ans – là où il devait être : en Premier League, à disputer des matchs européens et à vivre de grandes soirées continentales, avec la chance de se qualifier pour la Ligue des champions. Ce sont ces moments-là que tout supporter de Forest souhaite voir se réaliser.

J’apprécie son implication. Il mérite beaucoup de crédit, car il n’a pas seulement investi dans le club : il s’est pleinement engagé pour le mener vers le succès. Le parcours a été intense, parfois chaotique, mais ce ne serait pas Forest si c’était ennuyeux et si nous n’avions pas de personnalités.

Le football, c’est une affaire de personnalités, et j’apprécie qu’elles s’expriment. Je ne veux pas qu’ils restent assis en tribune sans jamais se faire entendre : ils font partie du club et doivent montrer qui ils sont. Je soutiens totalement cette approche. »