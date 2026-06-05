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« Remporter des trophées » et se qualifier pour la Ligue des champions : Evangelos Marinakis a convaincu Jack Colback, l’artisan de la montée de Nottingham Forest
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Marinakis a officialisé le rachat de Nottingham Forest.
En mai 2017, Marinakis a pris les commandes du City Ground en rachetant Nottingham Forest, alors en Championship. Son plan, annoncé dès le départ, prévoyait de ramener le club parmi l’élite en cinq ans.
Ces sommets avaient été atteints de manière miraculeuse sous la houlette du légendaire Brian Clough, mais le football de haut niveau avait déserté Trentside depuis 1999, date à laquelle Marinakis est arrivé dans cette région du monde – tandis que le double vainqueur de la Coupe d’Europe n’avait plus connu d’aventures continentales depuis 1996.
Promotion et parcours jusqu'aux demi-finales de la Carabao Cup, de la FA Cup et de l'Europa League
Ces deux objectifs sont désormais accomplis : le club a obtenu sa promotion en Premier League en 2022, juste avant le délai initial de cinq ans. C’est Steve Cooper qui a conduit Forest vers l’élite en remportant la finale des barrages à Wembley. Depuis, quatre autres entraîneurs se sont succédé sur le banc, chacun ayant occupé le poste à un moment ou à un autre lors de la saison 2025-2026, particulièrement agitée.
Le club a atteint les demi-finales de la Ligue Europa, mettant fin à trente ans d’attente pour retrouver une compétition internationale, après avoir déjà atteint le dernier carré de la Carabao Cup et de la FA Cup.
Marinakis a toutefois dû supporter plusieurs luttes pour le maintien depuis le retour des Reds au plus haut niveau, et promet des investissements accrus sur le marché des transferts afin de poursuivre les objectifs les plus ambitieux du club.
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Marinakis parviendra-t-il à offrir des trophées et une place en Ligue des champions au City Ground ?
Interrogé sur la capacité de Marinakis à remporter des trophées et à qualifier le club pour la Ligue des champions, Colback, héros de la montée de 2022, s’est confié à GOAL dans le cadre d’un partenariat avec Bally Bet : « Je me souviens qu’il en parlait juste après notre promotion. En tant que joueurs, on se disait : “Pas sûr que ce soit le bon moment”. Pourtant, il a tenu parole : le club a frôlé la qualification en Ligue des champions la saison passée et a atteint les demi-finales de la Ligue Europa cette année.
Je suis convaincu qu’ils vont encore bien recruter. En Premier League, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers : tout évolue sans cesse. L’ambition doit rester européenne, voire plus ; gagner des trophées, c’est ce que ce club fantastique mérite. »
Marinakis incarne parfaitement l’esprit « Rebel City » de Nottingham.
Depuis leur retour en Premier League, Forest et leur propriétaire Evangelos Marinakis font beaucoup parler d’eux. Au City Ground, on ne s’ennuie jamais : les Reds ont un leader reconnu à leur tête et la légendaire mentalité de « Rebel City », inspirée de Robin des Bois, est pleinement assumée à Nottingham.
Les supporters, tout comme les joueurs, ont adhéré à cet élan d’optimisme. L’ancien attaquant international gallois Rob Earnshaw, autre ancien chouchou des fans, a déjà décrit pour GOAL les excentricités de Marinakis, toujours guidées par l’intérêt du club : « Quand M. Marinakis entre sur le terrain et salue les joueurs dans le tunnel, pour moi, il n’y a absolument rien de mal à cela.
En Grèce, rappelle-t-il, un propriétaire a le droit d’entrer au vestiaire et de fouler la pelouse : cela fait partie du jeu, un moyen d’être au cœur de l’action et de mieux comprendre le quotidien du club.
Cela ne me pose aucun problème et je pense que M. Marinakis a fait un travail fantastique. Il est bien sûr très impitoyable, très déterminé, très direct dans ses manières, mais il a mené ce club – en l’espace de cinq ou six ans – là où il devait être : en Premier League, à disputer des matchs européens et à vivre de grandes soirées continentales, avec la chance de se qualifier pour la Ligue des champions. Ce sont ces moments-là que tout supporter de Forest souhaite voir se réaliser.
J’apprécie son implication. Il mérite beaucoup de crédit, car il n’a pas seulement investi dans le club : il s’est pleinement engagé pour le mener vers le succès. Le parcours a été intense, parfois chaotique, mais ce ne serait pas Forest si c’était ennuyeux et si nous n’avions pas de personnalités.
Le football, c’est une affaire de personnalités, et j’apprécie qu’elles s’expriment. Je ne veux pas qu’ils restent assis en tribune sans jamais se faire entendre : ils font partie du club et doivent montrer qui ils sont. Je soutiens totalement cette approche. »
Le club de Forest s’apprête à investir à nouveau sur le marché des transferts en prévision de la saison 2026-2027.
Le marché des transferts s’intensifie à nouveau au City Ground, que ce soit pour des arrivées ou des départs. L’objectif est de fournir à l’entraîneur Vitor Pereira un effectif de qualité pour la saison 2026-2027, afin de viser une place dans les sept premiers du classement et de réaliser des parcours mémorables en coupe.
De nouveaux héros pourraient ainsi émerger sur les bords de la Trent, d’autant que plusieurs joueurs de ce profil, dont Colback, retrouvent un cadre familier.
Bally Bet, sponsor maillot de Nottingham Forest, a fait de la reconnaissance des joueurs amateurs expérimentés sa priorité. L’emblématique gardien Mark Crossley a donc été chargé de constituer la toute première équipe All-Stars Vets, composée de figures authentiques du football de base, afin de célébrer les valeurs qui font la grandeur de ce sport.
Pour constituer cette équipe d’exception, Crossley a été épaulé par plusieurs autres figures emblématiques des Reds. Les All-Stars ont alors vécu une expérience digne de la Premier League, troquant temporairement les terrains synthétiques pour la pelouse du City Ground, où ils ont défié une sélection de légendes de Forest le 28 mai.