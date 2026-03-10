Remplacement historique ! Le gardien de Tottenham, Kinsky, commet deux grosses erreurs et doit quitter le terrain après seulement quelques minutes

Les Londoniens ont encaissé les quatre buts en l'espace de 16 minutes. Au final, les Spurs se sont inclinés 2-5 (1-4).

Alors que le score était déjà de 0-3, l'entraîneur Igor Tudor, qui a perdu ses trois matchs en tant qu'entraîneur des Spurs jusqu'à présent, en avait vu assez.

L'homme de 47 ans a remplacé le gardien Antonin Kinsky par Guglielmo Vicario. Ce dernier est le gardien titulaire de Tottenham, mais il était étonnamment resté sur le banc au début du match.

Cette décision a été rendue nécessaire par deux erreurs graves de Kinsky. Le joueur de 22 ans a glissé avec le ballon au pied lors du 0-1 de Marcos Llorente (6e), et les locaux ont profité de cette erreur pour prendre rapidement l'avantage.