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Remplaçant de Mohamed Salah ou prêt à Bournemouth ? L’avenir de Rio Ngumoha se précise, et Stan Collymore livre son verdict sur ce prodige de 17 ans
« Le roi égyptien » Salah se dit prêt à transmettre le flambeau à Liverpool.
Liverpool s’apprête à dire au revoir à son « roi égyptien » : selon les dernières informations, Mohamed Salah, double champion de la Premier League, quittera le club en tant qu’agent libre cet été. L’attaquant de 33 ans sera libéré de la dernière année de son contrat.
Triple lauréat du titre de Joueur de l’année de la PFA et détenteur de quatre Soulier d’or, ce grand joueur des temps modernes laissera un vide difficile à combler sur la côte de Merseyside. Le club devrait donc investir massivement pour lui trouver un successeur à la hauteur sur l’aile droite.
Ngumoha, auteur de deux buts en 23 apparitions cette saison, a déjà démontré qu’il pouvait prétendre à ce trône. Reste à savoir si son couronnement interviendra dans quelques mois ou d’ici plusieurs années.
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Ngumoha a-t-il les épaules pour succéder à Salah sur la pelouse d’Anfield ?
Interrogé sur la possibilité que Ngumoha permette à Liverpool de gagner du temps et de l’argent sur le marché des transferts, alors que le club cherche un successeur à Salah, l’ancien attaquant des Reds Collymore – s’exprimant en partenariat avec Best Betting Bonuses – a confié à GOAL : « Il peut leur faire gagner beaucoup de temps et d’argent, mais je ne pense pas que ce soit en tant que simple remplaçant de Salah.
« Liverpool doit toutefois éviter de le présenter comme tel, car il n’a que 17 ans. Il suffit de rappeler Robbie Fowler, Michael Owen, Steven Gerrard ou Jamie Carragher, tous lancés très jeunes. Liverpool possède une histoire et une tradition bien établies dans la promotion de jeunes talents qui deviennent ensuite de grandes stars.
Mais ce qui change par rapport à il y a 20 ou 30 ans, ce sont bien sûr les réseaux sociaux et les millions de comptes consacrés au football ; je pense qu’on submerge presque un jeune joueur. Et les jeunes joueurs comme lui seront présents sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s’il est visible ou non, mais il sera sur les réseaux sociaux et il en sera conscient.
C’est ce qui, à mon avis, rend la tâche très difficile pour un joueur de 17 ans, à l’image de Max Dowman à Arsenal : quand il a marqué il y a quelques jours, c’était un beau but, certes, mais la manière dont il a été présenté donnait l’impression qu’il venait d’offrir le titre à son club. Gérer ce genre de discours à 17 ans, plutôt que d’être simplement présenté comme un « jeune prodige qui fait son entrée sur la scène », exerce une pression constante, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sur de jeunes épaules. Liverpool en est parfaitement conscient.
Je pense que Liverpool cherchera à remplacer Salah par un attaquant droit efficace, à droite d’un trio, tout en essayant de déterminer pendant la pré-saison quelle est la meilleure position de Ngumoha. Est-ce à droite ? À gauche ? Au centre ? Ils lui donneront du temps de jeu, l’observeront à l’entraînement et décideront d’une position pour lui. Mais je pense qu’ils dissocieront le cas de Salah de celui de Ngumoha, car la pression serait tout simplement trop forte. »
Un prêt durant la saison 2026-2027 serait-il bénéfique pour Ngumoha ?
Collymore a évoqué le prochain mercato et l’avenir de l’international anglais U19 Ngumoha, arrivé à Liverpool en provenance de Chelsea en 2024 : « Je pense que les Reds adopteront une approche mesurée. Toutefois, ils pourraient aussi sortir le chéquier. Ils estimeront peut-être qu’il faut un investissement majeur pour remplacer Salah.
À mon avis, c’est un peu comme avec les entraîneurs : quand on possède un génie comme Clough à Forest, on finit souvent par recruter son opposé. Frank Clark, son successeur, incarnait cette différence : discret, terre-à-terre, il ne faisait pas de grandes déclarations. Il disait en substance : « Je n’ai rien à faire, vous êtes tous d’excellents joueurs que Brian Clough a recrutés. Je n’ai qu’à m’occuper des petits détails en coulisses ». Et c’est exactement ce qu’il a fait. Je pense que le même principe s’applique quand il faut remplacer des joueurs légendaires.
Ils débourseront sans doute 30 ou 40 millions pour un joueur capable d’assurer l’intérim. Mais ce nouvel élément ne sera pas là pour usurper le trône de Salah ; il devra simplement remplir son rôle au sein du collectif. Pendant ce temps, en coulisses, un joueur comme Ngumoha pourra mûrir à son rythme. S’il confirme son potentiel, il intégrera progressivement l’équipe première et enchaînera les matchs de championnat plutôt que de se contenter de coupes nationales.
Ou alors ils décideront : “Il n’est pas encore prêt pour 30 matchs, on le prête”. Et il pourrait atterrir à Palace ou dans un club similaire pour s’aguerrir. Je ne le vois pas partir en prêt en Championship ; un club comme Bournemouth, équipe de haut de tableau, serait plus adapté : une saison entière là-bas, au bord de la mer, avec moins de pression, un bon entraîneur et des coéquipiers de qualité, pourrait lui permettre de s’épanouir pleinement.
Il prendra du muscle, peaufinera sa technique et bénéficiera de temps de jeu régulier. Un an plus tard, il reviendra à Liverpool. Le club étudiera toutes ces options avant de désigner le successeur de Mohamed Salah.
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Les records de Ngumoha tombent alors que Salah s’apprête à partir
Ngumoha a signé son premier contrat professionnel avec Liverpool en septembre 2025. À ce moment-là, il était déjà devenu le plus jeune joueur à avoir représenté les Reds en FA Cup et en Ligue des champions.
Alors que Liverpool traverse une saison compliquée, plusieurs observateurs demandent à le voir jouer plus souvent, quitte à ce que cela se fasse au détriment de Salah. Les deux hommes ont commencé sur les ailes opposées lors du dernier match de Premier League contre Fulham et ont tous deux trouvé le chemin des filets : Ngumoha inscrivant son premier but à Anfield lors d’une victoire 2-0. De son côté, Salah a porté son total à 256 buts en 437 matchs, ponctuant ainsi neuf années de carrière au club.