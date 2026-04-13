Remplaçant de Mohamed Salah ou prêt à Bournemouth ? L’avenir de Rio Ngumoha se précise, et Stan Collymore livre son verdict sur ce prodige de 17 ans

Interrogé sur la possibilité que Ngumoha permette à Liverpool de gagner du temps et de l’argent sur le marché des transferts, alors que le club cherche un successeur à Salah, l’ancien attaquant des Reds Collymore – s’exprimant en partenariat avec Best Betting Bonuses – a confié à GOAL : « Il peut leur faire gagner beaucoup de temps et d’argent, mais je ne pense pas que ce soit en tant que simple remplaçant de Salah.

« Liverpool doit toutefois éviter de le présenter comme tel, car il n’a que 17 ans. Il suffit de rappeler Robbie Fowler, Michael Owen, Steven Gerrard ou Jamie Carragher, tous lancés très jeunes. Liverpool possède une histoire et une tradition bien établies dans la promotion de jeunes talents qui deviennent ensuite de grandes stars.

Mais ce qui change par rapport à il y a 20 ou 30 ans, ce sont bien sûr les réseaux sociaux et les millions de comptes consacrés au football ; je pense qu’on submerge presque un jeune joueur. Et les jeunes joueurs comme lui seront présents sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s’il est visible ou non, mais il sera sur les réseaux sociaux et il en sera conscient.

C’est ce qui, à mon avis, rend la tâche très difficile pour un joueur de 17 ans, à l’image de Max Dowman à Arsenal : quand il a marqué il y a quelques jours, c’était un beau but, certes, mais la manière dont il a été présenté donnait l’impression qu’il venait d’offrir le titre à son club. Gérer ce genre de discours à 17 ans, plutôt que d’être simplement présenté comme un « jeune prodige qui fait son entrée sur la scène », exerce une pression constante, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sur de jeunes épaules. Liverpool en est parfaitement conscient.

Je pense que Liverpool cherchera à remplacer Salah par un attaquant droit efficace, à droite d’un trio, tout en essayant de déterminer pendant la pré-saison quelle est la meilleure position de Ngumoha. Est-ce à droite ? À gauche ? Au centre ? Ils lui donneront du temps de jeu, l’observeront à l’entraînement et décideront d’une position pour lui. Mais je pense qu’ils dissocieront le cas de Salah de celui de Ngumoha, car la pression serait tout simplement trop forte. »