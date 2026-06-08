Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, estime que le milieu de terrain vedette Jude Bellingham devra faire face à une rude concurrence pour décrocher une place dans le onze de départ avant la Coupe du monde.
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Relations tendues avec la superstar : Thomas Tuchel va-t-il créer une nouvelle surprise lors de la Coupe du monde ?
Le joueur du Real Madrid figure parmi un groupe élargi de possibles titulaires, a indiqué Tuchel peu avant le coup d’envoi de cette phase finale XXL, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada à partir du 11 juin.
« Les rôles peuvent évoluer à tout moment, mais pour l’instant, nous avons 14 ou 15 possibles titulaires – et Jude en fait partie », a-t-il déclaré. Rappelons que l’ancien coach du Bayern et de Dortmund entretient des relations quelque peu tendues avec Bellingham.
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Tuchel qualifie le comportement de Bellingham de « répugnant »
Depuis l’arrivée de Tuchel en janvier 2025, le joueur de 22 ans n’a été titularisé que quatre fois et est entré en jeu trois fois comme remplaçant. Le technicien allemand a manifestement privilégié Morgan Rogers, d’Aston Villa, aligné à douze reprises lors des treize matchs dirigés par Tuchel.
Sous son prédécesseur Gareth Southgate, Bellingham était un pilier de l’équipe, ayant manqué seulement 29 minutes lors de l’Euro 2024. Des blessures ont freiné sa progression, et des désaccords récurrents avec Tuchel ont accentué son banc de touche.
Après une défaite en match amical contre le Sénégal en juin 2025 (1-3), Tuchel avait jugé son comportement sur le terrain « répugnant », avant de présenter des excuses. En novembre, le sélectionneur avait annoncé qu’il allait « examiner » l’attitude du milieu après son remplacement lors du match de qualification contre l’Albanie (2-0).
- The FA
Tuchel laisse Bellingham sur le banc lors de l'avant-dernier match de qualification pour la Coupe du monde, avant de le faire entrer en jeu avec le brassard de capitaine.
Lors de la victoire 1-0 des Three Lions contre la Nouvelle-Zélande samedi dernier, lors de l'avant-dernier match de préparation à la Coupe du monde, Bellingham a porté le brassard de capitaine après son entrée en jeu en deuxième mi-temps. Tuchel s'est ensuite montré impressionné. « On voit que Jude fait clairement preuve de détermination et de combativité », a-t-il déclaré, ajoutant que le milieu de terrain était « plein d'énergie » et en « excellente forme ».
Les Three Lions concluront leur préparation mercredi face au Costa Rica, avant d’aborder le groupe L avec des rencontres face à la Croatie (17 juin), au Ghana (23 juin) et au Panama (27 juin).