Relations tendues avec la superstar : Thomas Tuchel va-t-il créer une nouvelle surprise lors de la Coupe du monde ?

Depuis l’arrivée de Tuchel en janvier 2025, le joueur de 22 ans n’a été titularisé que quatre fois et est entré en jeu trois fois comme remplaçant. Le technicien allemand a manifestement privilégié Morgan Rogers, d’Aston Villa, aligné à douze reprises lors des treize matchs dirigés par Tuchel.

Sous son prédécesseur Gareth Southgate, Bellingham était un pilier de l’équipe, ayant manqué seulement 29 minutes lors de l’Euro 2024. Des blessures ont freiné sa progression, et des désaccords récurrents avec Tuchel ont accentué son banc de touche.

Après une défaite en match amical contre le Sénégal en juin 2025 (1-3), Tuchel avait jugé son comportement sur le terrain « répugnant », avant de présenter des excuses. En novembre, le sélectionneur avait annoncé qu’il allait « examiner » l’attitude du milieu après son remplacement lors du match de qualification contre l’Albanie (2-0).