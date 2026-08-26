Des rapports de presse ont suscité une certaine controverse au cours des dernières heures, après avoir indiqué que l'Égyptien Hamza Abdelkarim avait été enregistré dans l'effectif de l'équipe première du FC Barcelone, une démarche que certains ont considérée comme un préambule à ses apparitions régulières avec la formation de l'entraîneur allemand Hansi Flick.

Le nom de Hamza Abdelkarim est effectivement apparu sur le site officiel de la Liga espagnole, ce qui a renforcé les informations évoquant son passage de l'effectif de l'équipe réserve à l'équipe première du club catalan, une situation qui facilite sa présence dans la liste européenne.

Toutefois, un examen minutieux des détails de l'enregistrement révèle que la réalité n'est pas aussi simple, car l'apparition du joueur sur le site de la Liga ne signifie pas nécessairement qu'il fait désormais partie de l'effectif principal de l'équipe première.

Décision cruciale : le Barça récompense Hamza Abdelkarim



