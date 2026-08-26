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Rejoint-il la liste pour la Ligue des champions ? La vérité sur l'inscription de Hamza Abdelkarim dans l'équipe première du Barça

H. Abdelkarim
FC Barcelone
LaLiga
Ligue des Champions
Espagne
Égypte

Quand la star égyptienne aura-t-elle le droit de disputer une compétition européenne ?

Des rapports de presse ont suscité une certaine controverse au cours des dernières heures, après avoir indiqué que l'Égyptien Hamza Abdelkarim avait été enregistré dans l'effectif de l'équipe première du FC Barcelone, une démarche que certains ont considérée comme un préambule à ses apparitions régulières avec la formation de l'entraîneur allemand Hansi Flick.

Le nom de Hamza Abdelkarim est effectivement apparu sur le site officiel de la Liga espagnole, ce qui a renforcé les informations évoquant son passage de l'effectif de l'équipe réserve à l'équipe première du club catalan, une situation qui facilite sa présence dans la liste européenne.

Toutefois, un examen minutieux des détails de l'enregistrement révèle que la réalité n'est pas aussi simple, car l'apparition du joueur sur le site de la Liga ne signifie pas nécessairement qu'il fait désormais partie de l'effectif principal de l'équipe première.

Décision cruciale : le Barça récompense Hamza Abdelkarim


  • FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

    Le maillot numéro 29 révèle la vérité

    Ce qui frappe dans l'apparition de Hamza Abdelkarim sur le site de « La Liga », c'est son enregistrement avec le maillot numéro 29, ce qui indique qu'il figure dans la liste réserve rattachée à l'équipe première, et non dans la liste principale regroupant les joueurs officiellement enregistrés avec des numéros allant de 1 à 25.

    Les règlements du championnat espagnol stipulent que les numéros de maillot de la liste principale de l'équipe première vont de 1 à 25, tandis que les joueurs de l'équipe réserve peuvent apparaître avec des numéros compris entre 26 et 50 lorsqu'ils sont enregistrés dans la liste réserve.

    Par conséquent, la présence de Hamza Abdelkarim sur le site de « La Liga » représente une étape importante, mais elle ne signifie pas encore qu'il est devenu un joueur définitivement enregistré dans la liste principale de l'équipe première du Barça.

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  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    Septembre décidera de l'avenir de Hamza

    La situation reste susceptible d'évoluer dans les prochains jours, car le Barça pourrait enregistrer officiellement Hamza Abdelkarim au sein de l'effectif principal de l'équipe première après la fin de la période des transferts estivaux, notamment si le club ne parvient pas à recruter un nouvel attaquant durant le reste du mercato.

    À l'inverse, il n'est pas nécessaire que le joueur intègre l'effectif principal, la situation pouvant rester en l'état : Hamza demeurerait alors dans l'effectif réserve, avec la possibilité de faire appel à lui en équipe première conformément au règlement de la compétition.

    Ainsi, le tableau définitif ne se dessinera pleinement qu'à la clôture du marché des transferts estivaux, le 1er septembre, moment où l'on saura si le Barça accordera à Hamza Abdelkarim une place dans son effectif principal ou s'il continuera de compter sur lui au sein de l'effectif réserve.

    Et dans le cas où il serait officiellement promu en équipe première, son numéro de maillot changerait pour se situer entre 1 et 25.

  • Nouvelle preuve de la part du Barça

    Il existe une autre preuve confirmant que l'inscription de Hamza Abdelkarim sur la liste principale n'a pas encore eu lieu, puisque la liste officielle de l'équipe première figurant sur le site officiel du FC Barcelone ne comporte toujours pas le nom de l'attaquant égyptien.

    Par conséquent, il est plus exact de dire que Hamza Abdelkarim est apparu comme inscrit auprès de la Ligue espagnole au sein d'une liste liée à l'équipe première, mais qu'il n'a pas encore été inscrit sur la liste principale de l'équipe première du Barça.

    Les derniers jours du marché des transferts restent déterminants pour fixer l'avenir du joueur, que ce soit par un passage sur la liste principale après la fin du mercato ou par le maintien de sa situation actuelle au sein de la liste des réservistes.

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  • Qu'en est-il de la participation européenne ?

    La question la plus importante pour Hamza Abdelkarim reste la suivante : quand aura-t-il le droit de disputer la Ligue des champions avec le Barça ? La réponse est directement liée à la liste dans laquelle le joueur figurera avec le club catalan, que ce soit au niveau national ou dans les registres de l'UEFA.

    Si le Barça décide d'inscrire Hamza Abdelkarim dans sa liste principale de l'équipe première, puis de l'intégrer à la liste de la Ligue des champions conformément à la réglementation de l'UEFA, il n'y aura en principe aucun problème quant à sa participation avec l'équipe dans la compétition continentale, dès lors qu'il remplira les autres conditions d'enregistrement et d'éligibilité.

    En revanche, si le joueur reste dans la liste des remplaçants, il ne rejoindra pas la liste européenne, car la réglementation de l'UEFA permet d'intégrer 8 joueurs de l'équipe réserve à la liste principale « A », à condition qu'ils aient été présents avec l'équipe ou au sein d'un autre club de la même fédération pendant au moins 3 saisons, ce qui ne s'applique pas à Hamza Abdelkarim.

    Quant à la liste des remplaçants « B », Hamza aura également du mal à y figurer, bien que le nombre autorisé soit illimité.

    En effet, la réglementation stipule qu'un joueur peut être inscrit sur la liste « B » s'il est devenu éligible pour jouer avec le club de manière continue pendant deux ans depuis ses 15 ans, ou pour une durée totale de trois ans, avec l'autorisation d'une seule période de prêt ne dépassant pas un an à un club de la même fédération.

    Cette condition ne s'applique pas à Hamza Abdelkarim pour le moment, dès lors qu'il a rejoint le Barça en janvier dernier et n'a donc pas complété la durée requise lui permettant de bénéficier de l'exception de la liste « B ».

    Par conséquent, la situation européenne de Hamza dépendra largement de la décision du Barça concernant sa liste principale. S'il est inscrit de manière à permettre son enregistrement sur la liste de la Ligue des champions, il pourra participer à la compétition avec l'équipe. En revanche, s'il reste dans la liste des remplaçants sans remplir les conditions de la liste « B », il ne sera pas éligible pour disputer la compétition européenne cette saison.

    Les prochains jours revêtent une importance croissante pour l'attaquant égyptien, car la situation ne s'éclaircira qu'après la clôture du marché des transferts et la définition de la liste finale du Barça, puis à la date de transmission des listes européennes à l'UEFA, le joueur devant être inscrit dans l'une ou l'autre des listes pour devenir éligible à la participation en Ligue des champions.

    À noter que le marché des transferts en Espagne fermera le 1er septembre prochain, tandis que la date limite de remise de la liste européenne est fixée au 2 septembre.

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