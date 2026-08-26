La question la plus importante pour Hamza Abdelkarim reste la suivante : quand aura-t-il le droit de disputer la Ligue des champions avec le Barça ? La réponse est directement liée à la liste dans laquelle le joueur figurera avec le club catalan, que ce soit au niveau national ou dans les registres de l'UEFA.
Si le Barça décide d'inscrire Hamza Abdelkarim dans sa liste principale de l'équipe première, puis de l'intégrer à la liste de la Ligue des champions conformément à la réglementation de l'UEFA, il n'y aura en principe aucun problème quant à sa participation avec l'équipe dans la compétition continentale, dès lors qu'il remplira les autres conditions d'enregistrement et d'éligibilité.
En revanche, si le joueur reste dans la liste des remplaçants, il ne rejoindra pas la liste européenne, car la réglementation de l'UEFA permet d'intégrer 8 joueurs de l'équipe réserve à la liste principale « A », à condition qu'ils aient été présents avec l'équipe ou au sein d'un autre club de la même fédération pendant au moins 3 saisons, ce qui ne s'applique pas à Hamza Abdelkarim.
Quant à la liste des remplaçants « B », Hamza aura également du mal à y figurer, bien que le nombre autorisé soit illimité.
En effet, la réglementation stipule qu'un joueur peut être inscrit sur la liste « B » s'il est devenu éligible pour jouer avec le club de manière continue pendant deux ans depuis ses 15 ans, ou pour une durée totale de trois ans, avec l'autorisation d'une seule période de prêt ne dépassant pas un an à un club de la même fédération.
Cette condition ne s'applique pas à Hamza Abdelkarim pour le moment, dès lors qu'il a rejoint le Barça en janvier dernier et n'a donc pas complété la durée requise lui permettant de bénéficier de l'exception de la liste « B ».
Par conséquent, la situation européenne de Hamza dépendra largement de la décision du Barça concernant sa liste principale. S'il est inscrit de manière à permettre son enregistrement sur la liste de la Ligue des champions, il pourra participer à la compétition avec l'équipe. En revanche, s'il reste dans la liste des remplaçants sans remplir les conditions de la liste « B », il ne sera pas éligible pour disputer la compétition européenne cette saison.
Les prochains jours revêtent une importance croissante pour l'attaquant égyptien, car la situation ne s'éclaircira qu'après la clôture du marché des transferts et la définition de la liste finale du Barça, puis à la date de transmission des listes européennes à l'UEFA, le joueur devant être inscrit dans l'une ou l'autre des listes pour devenir éligible à la participation en Ligue des champions.
À noter que le marché des transferts en Espagne fermera le 1er septembre prochain, tandis que la date limite de remise de la liste européenne est fixée au 2 septembre.