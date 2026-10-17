Les dirigeants du Camp Nou ont fait une première tentative après ses prestations remarquées à l’Euro 2008. Txiki Begiristain, alors directeur sportif, l’a personnellement contacté pour le faire venir en Catalogne. Mais les dirigeants du club ont d’abord refusé de négocier, souhaitant construire leur équipe autour de leurs joueurs les plus précieux, avant que de graves difficultés financières ne les contraignent à vendre deux d’entre eux deux ans plus tard.

Revenant sur ce transfert envisagé dans le podcast El Camino de Mario, animé par l’ancien footballeur Mario Suarez, Silva a déclaré, dans des propos rapportés par MARCA : « En 2008, Txiki m’a appelé après notre victoire à l’Euro avec la sélection. À l’époque, il était au Barça. Mais à ce moment-là, Valence ne voulait pas vendre. Plus tard, le club a rencontré des difficultés financières et nous a vendus tous les deux, ‘El Guaje’ Villa et moi. »

Évoquant ensuite son départ pour l’Angleterre, où il a remporté quatre titres de Premier League avant de partir en 2020, le Canarien a poursuivi : « Rejoindre City a été la meilleure décision ; j’y ai passé dix années spectaculaires et les supporters ont été formidables avec moi. »