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« Rejoindre Manchester City a été la meilleure décision ! » : David Silva lève le voile sur son transfert avorté à Barcelone et détaille le refus de Valence de le vendre en 2008
Un maestro espagnol revient sur un transfert bloqué
Silva a assuré que rejoindre Manchester City avait été la meilleure décision de sa carrière, après que les dirigeants de Valence ont bloqué son transfert au FC Barcelone. Entré au centre de formation de Valence à l’âge de 14 ans en 2000, le milieu de terrain a finalement rejoint l’Angleterre en juillet 2010 pour 24 millions de livres sterling. En dix ans à Manchester, il a inscrit 77 buts en 436 matches et remporté 14 titres majeurs.
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La crise financière provoque un exode à Mestalla
Les dirigeants du Camp Nou ont fait une première tentative après ses prestations remarquées à l’Euro 2008. Txiki Begiristain, alors directeur sportif, l’a personnellement contacté pour le faire venir en Catalogne. Mais les dirigeants du club ont d’abord refusé de négocier, souhaitant construire leur équipe autour de leurs joueurs les plus précieux, avant que de graves difficultés financières ne les contraignent à vendre deux d’entre eux deux ans plus tard.
Revenant sur ce transfert envisagé dans le podcast El Camino de Mario, animé par l’ancien footballeur Mario Suarez, Silva a déclaré, dans des propos rapportés par MARCA : « En 2008, Txiki m’a appelé après notre victoire à l’Euro avec la sélection. À l’époque, il était au Barça. Mais à ce moment-là, Valence ne voulait pas vendre. Plus tard, le club a rencontré des difficultés financières et nous a vendus tous les deux, ‘El Guaje’ Villa et moi. »
Évoquant ensuite son départ pour l’Angleterre, où il a remporté quatre titres de Premier League avant de partir en 2020, le Canarien a poursuivi : « Rejoindre City a été la meilleure décision ; j’y ai passé dix années spectaculaires et les supporters ont été formidables avec moi. »
Un entraîneur italien tenace boucle un transfert
Avant de finaliser son transfert à Manchester après avoir remporté la Coupe du monde 2010, le meneur de jeu avait également été annoncé du côté d’un autre poids lourd espagnol. Mais les appels réguliers de l’entraîneur Roberto Mancini, fin 2009, l’avaient convaincu.
Revenant sur ces rumeurs de transfert et sur sa fierté d’avoir disputé 125 matches en sélection avant que le club anglais ne devienne la puissance qu’il est aujourd’hui, Silva a ajouté : « Il y a toujours eu des rumeurs, notamment un intérêt du Real Madrid. Mais quand je suis rentré d’Afrique du Sud, mon objectif était déjà de rejoindre City. Dès novembre, Mancini m’appelait régulièrement. Il était très intéressé.
« Disputer 125 matches avec l’équipe nationale a été une immense réussite, surtout en jouant pour City à une époque où le club n’était pas encore la puissance qu’il est aujourd’hui. »
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Un retour surprise prolonge une carrière prestigieuse
Après son départ du football anglais, le milieu de terrain expérimenté a fait un passage en Espagne, à la Real Sociedad, avant d’annoncer sa retraite en 2023 en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur. Fait remarquable, le joueur de 40 ans a fait un retour surprise dans le football professionnel en octobre 2026, après trois ans sans jouer. Il a officiellement signé avec Supreme Sha Tin, club de Premier League de Hong Kong, pour écrire un dernier chapitre inattendu.
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