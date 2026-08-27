La décision de se séparer intervient alors que Nelson entre dans une étape charnière de sa carrière, l’attaquant cherchant un temps de jeu plus régulier que celui que Mikel Arteta pouvait lui offrir à l’Emirates Stadium. Bien qu’il entrait dans la dernière année de son contrat, qui comprenait une option du club pour 12 mois supplémentaires, Arsenal a choisi de le laisser partir dès maintenant afin de faciliter son transfert.

L’intérêt pour l’ailier est déjà important, plusieurs clubs de Premier League et de l’étranger suivant de près sa situation. West Ham United a déjà eu des discussions avec Arsenal concernant un accord potentiel, et Nelson devrait prendre son temps pour évaluer en profondeur tous les projets à sa disposition avant de s’engager dans la prochaine étape de sa carrière.