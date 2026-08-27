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Khaled Mahmoud

Traduit par

Reiss Nelson quitte Arsenal ! Arsenal convient d’une résiliation de contrat à l’amiable avec son joueur formé au club

R. Nelson
Arsenal
Premier League

Arsenal a officiellement annoncé que Reiss Nelson a quitté le club après un accord trouvé pour résilier son contrat d’un commun accord. L’ailier de 26 ans, qui a gravi les échelons de l’académie de Hale End, est désormais agent libre et cherche à relancer sa carrière ailleurs.

  • Une rupture nette pour les deux parties

    La décision de se séparer intervient alors que Nelson entre dans une étape charnière de sa carrière, l’attaquant cherchant un temps de jeu plus régulier que celui que Mikel Arteta pouvait lui offrir à l’Emirates Stadium. Bien qu’il entrait dans la dernière année de son contrat, qui comprenait une option du club pour 12 mois supplémentaires, Arsenal a choisi de le laisser partir dès maintenant afin de faciliter son transfert.

    L’intérêt pour l’ailier est déjà important, plusieurs clubs de Premier League et de l’étranger suivant de près sa situation. West Ham United a déjà eu des discussions avec Arsenal concernant un accord potentiel, et Nelson devrait prendre son temps pour évaluer en profondeur tous les projets à sa disposition avant de s’engager dans la prochaine étape de sa carrière.

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    Des difficultés à trouver de la régularité et des problèmes de blessures

    Nelson a passé la saison 2025-2026 en prêt à Brentford, mais l’exercice a été marqué par des pépins physiques et des opportunités limitées. Il n’a disputé que 13 matches toutes compétitions confondues avec l’équipe de Keith Andrews, pour seulement trois titularisations, toutes en coupes nationales.

    Avant son transfert à Brentford, l’ancien international anglais des moins de 21 ans avait rejoint Fulham en prêt pour la saison 2024-2025. Cependant, sa malchance ne s’est pas arrêtée à Craven Cottage, puisque sa saison a pris fin prématurément en décembre 2024 en raison d’une importante blessure aux ischio-jambiers.

  • Du centre de formation de Hale End à titulaire régulier en équipe première

    Le parcours de Nelson à Arsenal a débuté au centre de formation, où il a longtemps été considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Après avoir signé son premier contrat professionnel en décembre 2016, il a fait ses débuts en équipe première en août 2017 en entrant en jeu contre Chelsea lors du Community Shield.

    Après quelques apparitions sporadiques en équipe première, il a été prêté au club allemand d’Hoffenheim pour la saison 2018-2019. S’il a montré son efficacité en Allemagne avec trois buts en 22 matches, le peu d’opportunités à son retour à Londres en 2020-2021 l’a poussé à rejoindre Feyenoord en prêt en août 2021, où il a aidé le club néerlandais à atteindre la finale de la Ligue Europa Conférence. À son retour dans le nord de Londres, sa capacité confirmée à avoir un impact en sortie de banc lui a valu un nouveau contrat en 2023.

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    La fin d’un long chapitre dans le nord de Londres

    Nelson quitte Arsenal après avoir disputé exactement 90 matches avec le club, inscrivant huit buts et délivrant neuf passes décisives au cours de son passage. S’il n’est jamais tout à fait devenu la superstar que beaucoup prédisaient à l’époque de ses années chez les jeunes, ses contributions, notamment un but victorieux dramatique à la 97e minute contre Bournemouth en 2023, feront en sorte qu’il reste dans les bons souvenirs des fidèles de l’Emirates.

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