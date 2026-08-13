Reijnders a dit oui à Al Qadsiah : opération à 61 millions d’euros, l’AC Milan encaisse aussi

L’avenir de l’ancien milieu de terrain de Milan, Tijjani Reijnders, ne sera plus à Manchester City. Le milieu relayeur néerlandais, seulement un an après son transfert chez les Citizens, quitte la Premier League pour s’installer en Arabie saoudite.
Après une saison difficile lors de la dernière année de Pep Guardiola à l’Etihad, Reijnders n’a pas réussi à changer son avenir, pas plus qu’avec Enzo Maresca sur le banc et, par conséquent, il a écouté les sirènes du marché et, en particulier, la riche offre d’Al-Qadsiah (le club de Mateo Retegui) qui, ces dernières heures, a bouclé un accord économique qui fait aussi le bonheur du Milan.