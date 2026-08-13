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Grafica CM ReijndersGetty Images
Emanuele Tramacere

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Reijnders a dit oui à Al Qadsiah : opération à 61 millions d’euros, l’AC Milan encaisse aussi

Milan AC
Manchester City
Al Quadisiya
T. Reijnders

Après seulement un an à Manchester City, le milieu de terrain néerlandais quitte la Premier League pour s’installer en Arabie saoudite.

L’avenir de l’ancien milieu de terrain de Milan, Tijjani Reijnders, ne sera plus à Manchester City. Le milieu relayeur néerlandais, seulement un an après son transfert chez les Citizens, quitte la Premier League pour s’installer en Arabie saoudite.

Après une saison difficile lors de la dernière année de Pep Guardiola à l’Etihad, Reijnders n’a pas réussi à changer son avenir, pas plus qu’avec Enzo Maresca sur le banc et, par conséquent, il a écouté les sirènes du marché et, en particulier, la riche offre d’Al-Qadsiah (le club de Mateo Retegui) qui, ces dernières heures, a bouclé un accord économique qui fait aussi le bonheur du Milan.


  • Accord à 61 millions

    Aujourd’hui, Reijnders ne s’est pas entraîné et en ce moment même, comme l’a rapporté Fabrizio Romano, il a choisi de dire oui au club saoudien. Manchester City a reçu ce matin l’offre écrite de 61 millions d’euros d’Al Qadsiah, et l’a acceptée étant donné qu’elle permet, dans les faits, au club de ne pas enregistrer de moins-value malgré la somme à garantir directement à l’AC Milan.

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  • Le Milan encaisse.

    Pourquoi l’AC Milan encaisse-t-il aussi ? Le club milanais avait en effet négocié avec Manchester City de nombreux bonus liés au transfert du Néerlandais en Premier League.

    En plus des 54,9 millions d’euros, l’ex-AD Giorgio Furlandi avait également négocié ces bonus supplémentaires :

    - 5 M€ : qualification de Manchester City pour la Ligue des champions 2026-2027
    - 2 M€ : victoire en Ligue des champions 2025-2026
    - 1 M€ : victoire en Premier League
    - 1 M€ : trophée de Joueur de l’Année en Premier League
    - 2 M€ : victoire du Ballon d’Or
    - 3 M€ : liés à un maintien à Manchester City au-delà de 2030 (1 million par an)


    La clause la plus importante était une autre : si Manchester City avait vendu Reijnders avant 2030, il aurait dû garantir à l’AC Milan l’intégralité des bonus, soit 14 millions d’euros, qu’ils soient atteints ou non sur le terrain. Et ce sera le cas avec son transfert à Al-Qadsiah.



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