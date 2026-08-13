Reijnders a dit oui à Al Qadsiah : opération à 61 millions d’euros, l’AC Milan encaisse aussi

Pourquoi l’AC Milan encaisse-t-il aussi ? Le club milanais avait en effet négocié avec Manchester City de nombreux bonus liés au transfert du Néerlandais en Premier League.

En plus des 54,9 millions d’euros, l’ex-AD Giorgio Furlandi avait également négocié ces bonus supplémentaires :



- 5 M€ : qualification de Manchester City pour la Ligue des champions 2026-2027

- 2 M€ : victoire en Ligue des champions 2025-2026

- 1 M€ : victoire en Premier League

- 1 M€ : trophée de Joueur de l’Année en Premier League

- 2 M€ : victoire du Ballon d’Or

- 3 M€ : liés à un maintien à Manchester City au-delà de 2030 (1 million par an)





La clause la plus importante était une autre : si Manchester City avait vendu Reijnders avant 2030, il aurait dû garantir à l’AC Milan l’intégralité des bonus, soit 14 millions d’euros, qu’ils soient atteints ou non sur le terrain. Et ce sera le cas avec son transfert à Al-Qadsiah.