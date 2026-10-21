Getty Images
Traduit par
Réglez vos dettes liées à la Super Ligue ! Le Real Madrid réclame une indemnisation colossale aux six grands clubs de Premier League après l’effondrement du projet européen
La facture de la scission
La direction du Real Madrid estime que les six clubs anglais signataires de l’accord initial de l’European Super League Company en avril 2021 doivent prendre en charge les frais de création du projet, selon The Athletic. Le coût total de sa mise en place atteindrait 80 millions d’euros (67,3 millions de livres sterling).
Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham faisaient partie des 12 clubs à l’origine de ce projet dissident. Le Real Madrid est toutefois désormais le seul club encore engagé dans ce projet controversé, après le retrait progressif de tous les autres membres fondateurs.
- Getty Images
Un projet qui change constamment de forme
Madrid est actuellement sur le point de nommer Bernd Reichart à la tête de ses opérations commerciales, ajoute le rapport. L’homme d’affaires allemand a auparavant été directeur général d’A22, la société de gestion basée à Madrid chargée d’organiser la compétition dissidente.
Sous l’égide d’A22, la formule du tournoi a fait l’objet de plusieurs révisions majeures pour tenter de convaincre ses détracteurs. Une proposition présentée en décembre 2023 prévoyait une compétition ouverte à 64 équipes, réparties en trois divisions, avec un système de promotion et de relégation. À peine 12 mois plus tard, la formule a de nouveau été modifiée pour devenir une « Unify League » à 96 équipes réparties en quatre niveaux.
Perez refuse de céder
Les dernières demandes financières s’inscrivent dans la ligne de conduite ferme adoptée par Florentino Perez depuis l’effondrement du projet initial. Lorsque les clubs de Premier League ont entamé leur départ en masse, le président du Real Madrid a affirmé sans détour qu’ils étaient juridiquement liés. « Je ne vais pas prendre le temps d’expliquer ici ce qu’est un contrat contraignant », a-t-il déclaré. « Mais le fait est que les clubs ne peuvent pas partir. »
Perez a maintenu cette position inflexible quelques mois avant que le FC Barcelone ne quitte à son tour le projet, aux côtés de la Juventus, de l’AC Milan, de l’Inter et de l’Atletico Madrid. « Notre droit de créer nos propres compétitions a été reconnu », a-t-il insisté. « Nous pouvons aussi réclamer plusieurs millions d’euros de dommages et intérêts pour le comportement de l’UEFA. Nous avons deux droits : celui d’être indemnisés pour nos pertes et celui d’organiser une compétition à l’avenir. Nous poursuivrons sans relâche ces deux objectifs. »
- Getty Images
Seul en Europe
Barcelone s’étant officiellement retiré en février, Madrid se retrouve complètement isolé dans sa volonté de créer une compétition européenne dissidente. Reste à voir comment les clubs anglais réagiront à la facture de 80 millions d’euros dont il a été fait état.
Si les clubs de Premier League ont depuis longtemps tourné la page et réintégré le cadre traditionnel de l’UEFA, la quête incessante d’indemnisation menée par Madrid fait que la saga de la Super Ligue continuera de peser sur l’élite européenne.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles