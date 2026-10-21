Les dernières demandes financières s’inscrivent dans la ligne de conduite ferme adoptée par Florentino Perez depuis l’effondrement du projet initial. Lorsque les clubs de Premier League ont entamé leur départ en masse, le président du Real Madrid a affirmé sans détour qu’ils étaient juridiquement liés. « Je ne vais pas prendre le temps d’expliquer ici ce qu’est un contrat contraignant », a-t-il déclaré. « Mais le fait est que les clubs ne peuvent pas partir. »

Perez a maintenu cette position inflexible quelques mois avant que le FC Barcelone ne quitte à son tour le projet, aux côtés de la Juventus, de l’AC Milan, de l’Inter et de l’Atletico Madrid. « Notre droit de créer nos propres compétitions a été reconnu », a-t-il insisté. « Nous pouvons aussi réclamer plusieurs millions d’euros de dommages et intérêts pour le comportement de l’UEFA. Nous avons deux droits : celui d’être indemnisés pour nos pertes et celui d’organiser une compétition à l’avenir. Nous poursuivrons sans relâche ces deux objectifs. »



