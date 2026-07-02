Règle spéciale concernant les cartons rouges lors de la Coupe du monde : l'UEFA fait fi de la révolution de la FIFA

Selon un communiqué officiel transmis aux associations membres, les arbitres peuvent, à leur discrétion, considérer qu’un joueur qui se couvre la bouche pour dissimuler sa communication commet un comportement antisportif passible d’un carton jaune. Des procédures disciplinaires ultérieures demeurent néanmoins possibles. La BBC a été la première à dévoiler cette information.

La nouvelle règle, adoptée par l’International Football Association Board (IFAB) pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, a déjà été appliquée à deux reprises lors de la phase finale : le Paraguayen Miguel Almirón et l’Équatorien Piero Hincapié ont été expulsés. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est un fervent partisan de cette sanction.