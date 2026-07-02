Selon les informations du SID, l'UEFA a informé jeudi ses associations membres de la procédure prévue pour la saison à venir en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Ligue des conférences.
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Règle spéciale concernant les cartons rouges lors de la Coupe du monde : l'UEFA fait fi de la révolution de la FIFA
Selon un communiqué officiel transmis aux associations membres, les arbitres peuvent, à leur discrétion, considérer qu’un joueur qui se couvre la bouche pour dissimuler sa communication commet un comportement antisportif passible d’un carton jaune. Des procédures disciplinaires ultérieures demeurent néanmoins possibles. La BBC a été la première à dévoiler cette information.
La nouvelle règle, adoptée par l’International Football Association Board (IFAB) pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, a déjà été appliquée à deux reprises lors de la phase finale : le Paraguayen Miguel Almirón et l’Équatorien Piero Hincapié ont été expulsés. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est un fervent partisan de cette sanction.
Cette règle a été introduite à la suite de la polémique impliquant Gianluca Prestianni (Benfica Lisbonne), accusé d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre de Vinícius Júnior (Real Madrid) lors du barrage de la Ligue des champions, en se couvrant la bouche avec son maillot.
En revanche, pour les compétitions européennes, à l’instar de la Coupe du monde, les prérogatives de l’assistant vidéo (VAR) seront élargies : les corners mal accordés pourront désormais être vérifiés à l’aide de la vidéo. Contrairement à la phase finale des compétitions de l’UEFA, les joueurs qui quitteront le terrain en signe de protestation ne seront toutefois pas sanctionnés d’un carton rouge.