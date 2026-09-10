Jaissle a exprimé sa frustration face au niveau de l’arbitrage en Premier League après être devenu le premier entraîneur averti cette saison. Le technicien de 38 ans, arrivé à St James' Park le mois dernier en provenance d'Al-Ahli, pensionnaire de Saudi Pro League, a reçu un carton jaune de l’arbitre Rob Jones lors du match nul 2-2 de Newcastle contre Bournemouth.

Revenant sur l’incident plusieurs jours plus tard, Jaissle a insisté sur le fait que ses gestes étaient purement motivants et non perturbateurs. « J’espère que je n’aurai pas besoin de m’adapter, a déclaré l’Allemand aux journalistes. J’ai été très clair sur ma déception. Je l’ai aussi montré très clairement de bien des façons parce que, de mon point de vue, si vous êtes à 20 cm en dehors de votre zone technique et que vous encouragez et soutenez votre propre équipe de manière positive, avec émotion, je ne suis pas sûr que cela mérite alors un carton jaune. »