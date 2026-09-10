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« Regardez certains de mes collègues ! » - Le manager de Newcastle Matthias Jaissle remet en question les arbitres de Premier League après être devenu le seul entraîneur averti pour son comportement sur la ligne de touche
Jaissle dénonce le deux poids, deux mesures de l’arbitrage
Jaissle a exprimé sa frustration face au niveau de l’arbitrage en Premier League après être devenu le premier entraîneur averti cette saison. Le technicien de 38 ans, arrivé à St James' Park le mois dernier en provenance d'Al-Ahli, pensionnaire de Saudi Pro League, a reçu un carton jaune de l’arbitre Rob Jones lors du match nul 2-2 de Newcastle contre Bournemouth.
Revenant sur l’incident plusieurs jours plus tard, Jaissle a insisté sur le fait que ses gestes étaient purement motivants et non perturbateurs. « J’espère que je n’aurai pas besoin de m’adapter, a déclaré l’Allemand aux journalistes. J’ai été très clair sur ma déception. Je l’ai aussi montré très clairement de bien des façons parce que, de mon point de vue, si vous êtes à 20 cm en dehors de votre zone technique et que vous encouragez et soutenez votre propre équipe de manière positive, avec émotion, je ne suis pas sûr que cela mérite alors un carton jaune. »
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Altercation avec les officiels à St James' Park
La tension pendant le match contre Bournemouth était palpable, le quatrième arbitre ayant, selon certaines informations, averti Jaissle à plusieurs reprises au sujet de son placement. La situation a finalement dégénéré à la 70e minute, lorsque Jones a brandi un carton jaune après que Jaissle a une nouvelle fois dépassé les lignes blanches de la zone qui lui était attribuée.
« Je conteste l’utilité de cette règle si je ne faisais que soutenir l’équipe et interagir avec elle », a souligné Jaissle en défendant son approche passionnée du management. Lorsqu’on lui a spécifiquement demandé s’il estimait que d’autres entraîneurs de l’élite étaient tout aussi démonstratifs tout en évitant les avertissements, l’entraîneur de Newcastle a répondu, de manière appuyée : « Vous pouvez le dire. »
La nouvelle charte de comportement des participants
La répression du comportement sur la ligne de touche découle d’une nouvelle charte sur le comportement des participants introduite en 2023 par la Premier League, la FA, l’EFL et la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). Cette directive a été conçue pour améliorer l’image du jeu en veillant à ce que tous les occupants restent dans leur zone technique.
Malgré ces briefings, Jaissle reste peu convaincu que son application soit équitable. N’ayant dirigé que trois matches de Premier League depuis sa nomination en août, l’ancien entraîneur du RB Salzbourg découvre que la transition vers les standards de l’arbitrage anglais représente un ajustement important. Sa prudence ressort comme une anomalie statistique lors des premières semaines de la saison, alimentant encore davantage sa conviction que son énergie sur la ligne de touche est injustement ciblée par les officiels de match.
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S’adapter au football anglais
La nomination de Jaissle a été perçue comme le début d’un nouveau chapitre audacieux pour Newcastle après le départ d’Eddie Howe, la direction du club préparant cette transition depuis plusieurs mois. Cependant, les frictions immédiates de l’Allemand avec le PGMOL laissent penser qu’une période de tensions pourrait s’ouvrir, alors qu’il s’adapte à la rigueur du contrôle exercé sur les bancs de touche en Premier League.
Reste à savoir si Jaissle modifiera réellement son approche à haute intensité, mais sa remise en question publique des arbitres place le PGMOL sous les projecteurs avant la prochaine journée. Alors que Newcastle cherche à remonter au classement, la relation entre le banc et les officiels sera scrutée de très près.
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