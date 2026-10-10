Fabregas a pris le spectaculaire redressement d’Arteta à Arsenal comme principal exemple pour expliquer pourquoi les dirigeants du football doivent cesser de licencier les entraîneurs trop tôt. Après avoir entamé sa carrière d’entraîneur en 2023, le coach de Côme a connu une ascension fulgurante, jouant un rôle clé dans la montée du club avant de franchir un cap retentissant la saison dernière en le guidant jusqu’en Ligue des champions en seulement deux saisons. Fort de cette progression rapide, il estime que la culture du résultat immédiat nuit au football.

« J’ai regardé Arsenal et Mikel Arteta vient juste de prolonger son contrat avec le club. Aujourd’hui, on peut voir les résultats de son travail, mais au début, ça ne se passait pas bien, il a laissé les gens critiquer et parler. Il faut avoir les idées claires. Normalement, même si ce n’est pas toujours le cas, les résultats arrivent après quelques mois », a insisté Fabregas lors de son point presse d’avant-match.

L’ancien milieu de terrain s’en est aussi pris à l’influence des dirigeants, qui selon lui dépassent parfois leurs prérogatives et laissent leur ego dicter les décisions sportives. « À mes yeux, un entraîneur doit mettre ses joueurs sur le terrain avec conviction. Je vois effectivement une question d’ego là-dedans, y compris chez les dirigeants. Comment peut-on licencier un entraîneur après seulement deux matches ? Le directeur sportif a parfois l’impression qu’il devrait être entraîneur. En ce qui me concerne, je pense qu’un entraîneur devrait avoir beaucoup de poids, et non du pouvoir, sur le système qu’il met en place, sur le type de joueur dont il a besoin. Quand on voit de l’extérieur ce qui se passe lorsqu’un entraîneur perd. »