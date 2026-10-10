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« Regardez Arsenal et Arteta ! » - Fabregas soutient les entraîneurs sous pression et salue l’« énorme respect » pour l’entraîneur de la Roma, Gasperini, avant le choc contre Côme
Arteta, le modèle de la patience
Fabregas a pris le spectaculaire redressement d’Arteta à Arsenal comme principal exemple pour expliquer pourquoi les dirigeants du football doivent cesser de licencier les entraîneurs trop tôt. Après avoir entamé sa carrière d’entraîneur en 2023, le coach de Côme a connu une ascension fulgurante, jouant un rôle clé dans la montée du club avant de franchir un cap retentissant la saison dernière en le guidant jusqu’en Ligue des champions en seulement deux saisons. Fort de cette progression rapide, il estime que la culture du résultat immédiat nuit au football.
« J’ai regardé Arsenal et Mikel Arteta vient juste de prolonger son contrat avec le club. Aujourd’hui, on peut voir les résultats de son travail, mais au début, ça ne se passait pas bien, il a laissé les gens critiquer et parler. Il faut avoir les idées claires. Normalement, même si ce n’est pas toujours le cas, les résultats arrivent après quelques mois », a insisté Fabregas lors de son point presse d’avant-match.
L’ancien milieu de terrain s’en est aussi pris à l’influence des dirigeants, qui selon lui dépassent parfois leurs prérogatives et laissent leur ego dicter les décisions sportives. « À mes yeux, un entraîneur doit mettre ses joueurs sur le terrain avec conviction. Je vois effectivement une question d’ego là-dedans, y compris chez les dirigeants. Comment peut-on licencier un entraîneur après seulement deux matches ? Le directeur sportif a parfois l’impression qu’il devrait être entraîneur. En ce qui me concerne, je pense qu’un entraîneur devrait avoir beaucoup de poids, et non du pouvoir, sur le système qu’il met en place, sur le type de joueur dont il a besoin. Quand on voit de l’extérieur ce qui se passe lorsqu’un entraîneur perd. »
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Respect pour la longévité de Gasperini
Se projetant sur le choc à venir au Stadio Sinigaglia, Fabregas a couvert de louanges Gasperini, l’entraîneur de la Roma. Arrivé à la tête de la Roma l’an dernier après un passage réussi de neuf ans sur le banc de l’Atalanta, le technicien expérimenté a eu un impact immédiat en guidant les Giallorossi vers la Ligue des champions, tout en les plaçant en tête du classement actuel de Serie A après les cinq premières journées de la saison. Gasperini s’est depuis longtemps forgé une réputation en lançant de jeunes talents et en mettant en place un style de jeu offensif et intense qui permet régulièrement à ses équipes de se surpasser.
« Il y a beaucoup d’éléments qui alimentent les débats et plaisent aux médias, mais c’est un match important contre une grande équipe et un grand entraîneur. J’ai beaucoup de respect pour leur manière de jouer. La Roma est une équipe très positive et offensive, qui se projette en nombre vers l’avant. Gian Piero Gasperini a aidé tant de joueurs à franchir un cap dans leur carrière. Nous aimons tous les deux attaquer, utiliser le mouvement, et leurs matches sont plaisants à regarder. Gasperini travaille depuis 30 ans, on ne peut donc qu’admirer son approche. J’ai un énorme respect, il croit vraiment en ce qu’il fait », a ajouté Fabregas.
Relever le défi européen
Le passage à la Ligue des champions a représenté un apprentissage accéléré pour Côme, un club qui a historiquement évolué loin du glamour du football continental d’élite. Cependant, les Lariani se sont remarquablement bien adaptés, lançant leur campagne européenne de la meilleure des manières avec une nette victoire 4-1 contre le RB Leipzig, et se préparent désormais à se déplacer pour affronter Feyenoord lors de leur deuxième match mercredi.
« Quand on joue beaucoup de matches, je dois bien faire pour comprendre comment l’équipe réagit, parce que nous n’avons jamais fait cela auparavant, et je ne peux pas simplement leur expliquer comment le faire. Nous devons nous y habituer aussi vite que possible, avec le plus de joueurs possible, afin que tout le monde ait son opportunité. Moi aussi, je me demande si je suis davantage inquiet ou curieux de voir comment nous allons réagir. Je veux voir comment cela se passe, aussi pour ma propre expérience en tant qu’entraîneur, et seul le temps le dira », a admis l’entraîneur alors qu’il se prépare pour le coup d’envoi de dimanche.
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Problèmes de blessures et profondeur d’effectif
Les problèmes d’effectif continuent de peser sur les deux camps à l’approche du week-end. Alors que la Roma doit faire face à la perte de son gardien titulaire, Côme a subi un coup dur en attaque après le retour de Moise Kean de sélection avec un problème physique.
« Kean sera absent au moins entre une semaine et 10 jours, il a reçu un vilain coup contre la Belgique. J’ai parlé à Roberto Mancini et à Kean, on m’a dit qu’il y avait la possibilité de l’utiliser avec un autre avant-centre, mais pour le moment, je ne le vois pas. Dans mon esprit, Svilar a été le meilleur gardien de Serie A au cours des deux dernières saisons. Cela ne change rien pour moi, mais j’ai vu de mes propres yeux Svilar rapporter beaucoup de points à la Roma », a conclu Fabregas.
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