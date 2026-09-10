S’exprimant au micro de CBS Sports après le coup de sifflet final, De Bruyne s’est vu demander : « Il me semble que Naples a fait un très bon match, mais que votre adversaire est peut-être la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle ? » L’ancien meneur de jeu de Manchester City n’a pas hésité à valider cette affirmation. « Je suis d’accord, ils sont champions d’Angleterre et ils ont perdu la dernière finale de la Ligue des champions aux tirs au but, donc nous savons à quel point ils sont forts », a-t-il admis.

L’entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a abondé dans le sens de son milieu de terrain, en soulignant l’immense qualité des visiteurs. « Nous avons joué un bon match contre l’une des équipes les plus fortes d’Europe », a noté le technicien italien. « La première période a été très équilibrée, puis ils ont haussé le rythme en seconde. Je pense que ce soir, nous avons livré une bonne performance contre un adversaire extraordinaire. »



