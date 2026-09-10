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Regardez ailleurs, supporters de Manchester City ! Kevin De Bruyne rend le plus bel hommage à Arsenal après que l’équipe de Mikel Arteta a démantelé Naples en Ligue des champions
Odegaard s’offre une première victoire en Europe
L’équipe d’Arteta a affiché ses ambitions lors de son entrée en lice en Ligue des champions mercredi, en dominant Naples au stade Diego Armando Maradona. Les visiteurs ont maîtrisé les débats en Italie, décochant un impressionnant total de 26 tirs avant de finir par débloquer la situation.
Malgré leur nette supériorité, les champions de Premier League ont d’abord été contrariés par une défense locale très solide et par leur propre manque d’efficacité. Le but de la délivrance est finalement arrivé à la 75e minute, lorsque le capitaine d’Arsenal Martin Odegaard a trouvé le chemin des filets, scellant une victoire 1-0 arrachée de haute lutte et portant la série de victoires d’Arsenal à cinq matches toutes compétitions confondues.
- LaPresse
De Bruyne et Allegri reconnaissent la supériorité d’Arsenal
S’exprimant au micro de CBS Sports après le coup de sifflet final, De Bruyne s’est vu demander : « Il me semble que Naples a fait un très bon match, mais que votre adversaire est peut-être la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle ? » L’ancien meneur de jeu de Manchester City n’a pas hésité à valider cette affirmation. « Je suis d’accord, ils sont champions d’Angleterre et ils ont perdu la dernière finale de la Ligue des champions aux tirs au but, donc nous savons à quel point ils sont forts », a-t-il admis.
L’entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a abondé dans le sens de son milieu de terrain, en soulignant l’immense qualité des visiteurs. « Nous avons joué un bon match contre l’une des équipes les plus fortes d’Europe », a noté le technicien italien. « La première période a été très équilibrée, puis ils ont haussé le rythme en seconde. Je pense que ce soir, nous avons livré une bonne performance contre un adversaire extraordinaire. »
La mauvaise passe de Naples se poursuit malgré des signes de progrès
Pour Naples, cette courte défaite vient aggraver une série de mauvais résultats. Le club de Serie A a désormais perdu trois matches consécutifs, ce revers européen faisant suite à des défaites décevantes en championnat contre Côme et l’Inter. Cependant, De Bruyne estime que leur solidité défensive face à une opposition de premier plan constitue une base pour progresser.
« Je pense qu’on a en fait fait du bon travail, quand on a essayé de jouer on a eu quelques moments où on a créé, bien sûr on a dû rester bas parfois et en seconde période on leur a un peu trop laissé l’initiative, on était trop bas, a ajouté De Bruyne. Mais après ça, on a encore eu des moments, c’est une amélioration pour moi par rapport à ce que j’ai vu lors des premiers matches. On commence à mieux jouer, donc c’est une bonne chose. »
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Des défis contrastés attendent
Arsenal cherchera à maintenir son début de saison sans faute lors de son retour en Premier League ce week-end, avec un déplacement au Stadium of Light pour y affronter Sunderland. Les hommes d'Arteta seront largement favoris pour reproduire leur domination européenne et consolider leur position sur la scène nationale.
À l'inverse, Naples a désespérément besoin d'enrayer sa chute alarmante. L'équipe d'Allegri reçoit Bologne dimanche, et rien de moins qu'une victoire ne suffira pour relancer le moral et mettre fin à une terrible série de trois défaites consécutives devant son public.
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