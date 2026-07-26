Refusant de blâmer sa mère, Yamal : je suis créatif et divertissant, mais je n'ai pas eu la meilleure des enfances

Lamine Yamal continue de consolider son statut comme l'un des talents les plus en vue du football mondial. Malgré son jeune âge, l'ailier du Barça a réussi à briser de nombreuses barrières depuis son apparition au plus haut niveau.

Le journal « Sport » indique dans un reportage que l'histoire de Yamal a commencé à Rocafonda, un quartier modeste de la ville de Mataró qui occupe encore une place importante dans sa vie.

En effet, chaque fois qu'il marque un but, Yamal évoque ses origines en formant le nombre « 304 » avec ses mains, le code postal du quartier où il a grandi.

Dans l'entourage de Lamine Yamal, il y a un nom que tout le monde connaît : Mounir Nasraoui, le père du joueur. C'est la personne la plus présente dans les médias, il se distingue par sa forte personnalité et son souci de ne manquer aucun match de son fils.

De l'autre côté, loin des projecteurs, se trouve la figure qui soutient et épaule Lamine : sa mère, Sheila Ebana.

Sheila est originaire de la ville de Bata, en Guinée équatoriale. Elle a émigré en Espagne alors qu'elle était encore adolescente et a donné naissance à Lamine à l'âge de 11 ans, durant sa relation avec Mounir Nasraoui. Les deux se sont séparés lorsque Lamine n'avait que trois ans, mais elle a décidé de rester en Catalogne pour son avenir et celui de son fils.

Comme le montre le documentaire « 304 », à travers plusieurs entretiens et commentaires audio, sa mère est l'une des figures les plus importantes de sa vie. Elle a été un soutien inconditionnel pour lui, malgré son départ pour vivre à l'académie de La Masia alors qu'il avait douze ans.

Lamine a déclaré : « Ma mère travaillait dans un restaurant, et malgré le peu que nous possédions, nous étions extrêmement heureux à l'arrivée des fêtes et des occasions spéciales. Elle m'a acheté une PlayStation. Et quoi que je lui offre, cela ne vaudra jamais ce qu'elle m'a donné. Ma mère a été l'un de mes modèles quand j'étais petit. »

Il a ajouté : « Quand elle rentrait à la maison, elle s'asseyait et discutait avec moi, puis elle préparait à manger et repartait travailler. »

La mère du joueur a 39 ans et est devenue la figure essentielle derrière la célébrité qu'a atteinte son fils. Lorsque Lamine jouait au club de La Torreta, Sheila a pris une décision déterminante : rester à Granollers, travailler dur et consacrer sa vie à la croissance et au développement de son fils.