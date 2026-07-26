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Refusant de blâmer sa mère, Yamal : je suis créatif et divertissant, mais je n'ai pas eu la meilleure des enfances

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Lamine Yamal continue de consolider son statut comme l'un des talents les plus en vue du football mondial. Malgré son jeune âge, l'ailier du Barça a réussi à briser de nombreuses barrières depuis son apparition au plus haut niveau.

Le journal « Sport » indique dans un reportage que l'histoire de Yamal a commencé à Rocafonda, un quartier modeste de la ville de Mataró qui occupe encore une place importante dans sa vie. 

En effet, chaque fois qu'il marque un but, Yamal évoque ses origines en formant le nombre « 304 » avec ses mains, le code postal du quartier où il a grandi. 

Dans l'entourage de Lamine Yamal, il y a un nom que tout le monde connaît : Mounir Nasraoui, le père du joueur. C'est la personne la plus présente dans les médias, il se distingue par sa forte personnalité et son souci de ne manquer aucun match de son fils. 

De l'autre côté, loin des projecteurs, se trouve la figure qui soutient et épaule Lamine : sa mère, Sheila Ebana.

Sheila est originaire de la ville de Bata, en Guinée équatoriale. Elle a émigré en Espagne alors qu'elle était encore adolescente et a donné naissance à Lamine à l'âge de 11 ans, durant sa relation avec Mounir Nasraoui. Les deux se sont séparés lorsque Lamine n'avait que trois ans, mais elle a décidé de rester en Catalogne pour son avenir et celui de son fils.

Comme le montre le documentaire « 304 », à travers plusieurs entretiens et commentaires audio, sa mère est l'une des figures les plus importantes de sa vie. Elle a été un soutien inconditionnel pour lui, malgré son départ pour vivre à l'académie de La Masia alors qu'il avait douze ans.

Lamine a déclaré : « Ma mère travaillait dans un restaurant, et malgré le peu que nous possédions, nous étions extrêmement heureux à l'arrivée des fêtes et des occasions spéciales. Elle m'a acheté une PlayStation. Et quoi que je lui offre, cela ne vaudra jamais ce qu'elle m'a donné. Ma mère a été l'un de mes modèles quand j'étais petit. »

Il a ajouté : « Quand elle rentrait à la maison, elle s'asseyait et discutait avec moi, puis elle préparait à manger et repartait travailler. »

La mère du joueur a 39 ans et est devenue la figure essentielle derrière la célébrité qu'a atteinte son fils. Lorsque Lamine jouait au club de La Torreta, Sheila a pris une décision déterminante : rester à Granollers, travailler dur et consacrer sa vie à la croissance et au développement de son fils.

  • L'éducation reçue de sa mère et ses conseils

    Sheila vit actuellement dans la région de Maresme avec son fils Keyne, et elle passe cet été dans un endroit tranquille, où elle emmène son fils au camp d'été avec les autres enfants.

    Sheila mène une vie heureuse et elle est aussi devenue une star des réseaux sociaux, puisqu'elle est suivie par 200 000 personnes sur Instagram et par près de 1,5 million d'abonnés sur TikTok.

    La mère de Lamine a l'habitude de publier des vidéos sur les réseaux sociaux, en particulier celles qui la réunissent avec Lamine et son autre fils. Elle a également cessé de travailler après de longues années passées dans le secteur de l'hôtellerie et dans un travail éprouvant.

    Elle a publié une vidéo pour souhaiter à son fils un joyeux dix-huitième anniversaire, dans laquelle elle a déclaré : « Peu importe les années qui passent et que tu grandisses, tu resteras toujours mon petit enfant dans mon cœur. Joyeux anniversaire, mon fils, j'espère que tu seras toujours heureux. Je t'aime beaucoup. »

    Lamine a par ailleurs adressé un message de gratitude éternelle à sa mère en reconnaissance des efforts qu'elle a déployés pour le protéger des soucis qu'elle supportait.

    Il a déclaré : « Je dis toujours à ma mère que je lui suis très reconnaissant, car malgré la difficulté de ce qu'elle traversait, elle a fait en sorte que je ne voie rien de mauvais. Je n'ai peut-être pas eu la meilleure enfance du monde, mais elle me faisait voir seulement le beau côté des choses et profiter de la vie. Je n'ai rien à lui reprocher. »

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  • Lamine Yamal, Alberto MoleiroGetty Images

    Je ne m'attendais pas à jouer pour le Barça aussi rapidement

    Dans le documentaire « Decoded » produit par la chaîne DAZN, l'international espagnol a reconnu qu'il ne s'attendait jamais à intégrer l'équipe première à un âge aussi précoce.

    Le jeune joueur a déclaré : « Je pouvais imaginer que je jouerais un jour pour le Barça, mais jamais aussi rapidement. C'est un rêve, car depuis tout petit, on rêve de disputer des matches de Ligue des champions. »

    L'ascension fulgurante qu'il a connue l'a par ailleurs contraint à assimiler une carrière qui a changé du jour au lendemain. Il affirme pourtant qu'il a à peine trouvé le temps de s'arrêter et de réfléchir à tout ce qu'il a accompli.

    Il a ajouté : « Tout se passe si vite qu'on n'y pense pas pleinement. Et Dieu merci, je n'ai subi aucune blessure grave, mais il y a des moments où l'on se dit : quelle belle expérience, c'est quelque chose que tout le monde souhaiterait vivre. »

    Avant de rejoindre l'académie de La Masia, Yamal a fait ses premiers pas dans le football avec le club de La Torreta, où il a commencé à développer son style de jeu qui demeure, encore aujourd'hui, l'une de ses caractéristiques les plus marquantes.

    Il a décrit sa manière de jouer en ces termes : « Je suis un joueur créatif et divertissant. Je peux peut-être passer de longues minutes sans toucher le ballon, mais en une seule minute, je peux vous faire prendre du plaisir à regarder un match de football. »

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