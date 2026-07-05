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Reece James est-il toujours blessé ? Le latéral de Chelsea a déclaré forfait pour l’entraînement de l’Angleterre juste avant le match de Coupe du monde contre le Mexique, tandis que Thomas Tuchel fait le point sur son état physique
La participation de Reece James reste très incertaine.
L'Angleterre vit dans l'incertitude quant à la disponibilité de Reece James, le capitaine de Chelsea n'ayant pas pris part à la dernière séance d'entraînement des Three Lions à Mexico. Le latéral droit, touché aux ischio-jambiers depuis le match nul contre le Ghana en phase de groupes, pourrait ne pas être prêt pour le huitième de finale de dimanche.
Si le staff reste prudent concernant James, Tuchel a en revanche récupéré Jarell Quansah. Le défenseur, absent lors de la victoire étriquée 2-1 contre la RD Congo après s’être tordu la cheville face au Panama, a repris l’entraînement collectif et redonne de l’air à une arrière-garde anglaise déjà bousculée depuis le début du tournoi. « Vous avez vu que Jarell s’est entraîné, qu’il s’est entraîné à plein régime et qu’il est pleinement disponible. Reece pourrait peut-être figurer sur le banc ; il a besoin d’un dernier bilan médical et de l’avis des médecins pour savoir si cela est envisageable », a expliqué l’entraîneur allemand.
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Tuchel se prépare à vivre un moment emblématique de la Coupe du monde
Malgré les blessures et les contraintes logistiques, Tuchel garde le cap sur son objectif. L’ex-coach du Bayern Munich savoure l’enjeu de l’événement alors qu’il s’apprête à mener l’Angleterre en quart de finale à Miami. Il a multiplié les éloges sur l’accueil reçu depuis son arrivée, tout en sachant que cette cordialité s’évaporera dès le coup d’envoi.
« C’est tout simplement un match emblématique sur une grande scène, et nous le ressentons », a déclaré Tuchel après l’entraînement au centre d’entraînement « Quarry » des Pumas. « Les gens ont été très accueillants, très respectueux, très émus. Bien sûr, ils soutiendront leur équipe demain. C’est tout à fait normal. Nous avons bénéficié aujourd’hui d’un centre d’entraînement exceptionnel. Un cadre magnifique, très calme, au plus haut niveau. Il y a donc un peu de ça. Vous connaissez la situation, vous en avez parlé, mais chacun s’occupera de ce qu’il doit faire. Nous devons livrer une performance solide, et je suis convaincu que nous l’aurons. »
Harry Kane impose la règle « pas d’excuses »
Le capitaine anglais Harry Kane a reconnu les difficultés rencontrées par son équipe dans un match « aussi important qu’on puisse l’imaginer », mais a prévenu ses coéquipiers qu’il n’y aurait « aucune excuse » en cas de défaite. Les Three Lions s’attendent à une ambiance hostile et à des orages dans la capitale mexicaine, mais Kane insiste : l’équipe doit trouver le moyen de se qualifier, quoi qu’il arrive à James.
« Ça va être un match vraiment difficile pour de nombreuses raisons différentes », a déclaré Kane. « Tout d’abord, [le Mexique] est une très bonne équipe. Ensuite, tous ces petits détails vont rendre les choses encore plus compliquées, mais de notre point de vue, c’est une nouvelle occasion de créer une dynamique. C’est le moment idéal pour le faire. Il n’y a donc pas d’excuses dans un match comme celui-ci. Nous savons que ce sera difficile. Nous devrons peut-être nous battre jusqu’au bout et trouver une autre façon de gagner. Mais c’est ça, la Coupe du monde. Tout le monde attend avec impatience ce moment, le stade, l’ambiance, et surtout de se retrouver sur le terrain pour ces matchs. C’est pour cela qu’on s’entraîne comme on le fait. C’est pour cela qu’on joue au football : pour vivre ces matchs épiques. »
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Henderson savoure le défi de l’Azteca
L'ambiance à Mexico atteint son paroxysme, l'altitude et un public hostile posant des défis particuliers à l'équipe d'Angleterre. Le milieu de terrain chevronné Jordan Henderson a fait écho à ces sentiments, admettant que même sa grande expérience du football de haut niveau ne l'avait pas préparé à cet environnement particulier.
Il a expliqué : « Non, pour être honnête, je ne pense pas que ce match soit comparable à aucun autre auquel j'ai participé. Oui, j'ai disputé de nombreux matchs différents en Ligue des champions, mais en Coupe du monde, au Mexique, contre le Mexique, je ne pense pas que quoi que ce soit soit comparable à cela. C'est pourquoi c'est un match si exceptionnel auquel participer. »
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