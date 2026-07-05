L'Angleterre vit dans l'incertitude quant à la disponibilité de Reece James, le capitaine de Chelsea n'ayant pas pris part à la dernière séance d'entraînement des Three Lions à Mexico. Le latéral droit, touché aux ischio-jambiers depuis le match nul contre le Ghana en phase de groupes, pourrait ne pas être prêt pour le huitième de finale de dimanche.

Si le staff reste prudent concernant James, Tuchel a en revanche récupéré Jarell Quansah. Le défenseur, absent lors de la victoire étriquée 2-1 contre la RD Congo après s’être tordu la cheville face au Panama, a repris l’entraînement collectif et redonne de l’air à une arrière-garde anglaise déjà bousculée depuis le début du tournoi. « Vous avez vu que Jarell s’est entraîné, qu’il s’est entraîné à plein régime et qu’il est pleinement disponible. Reece pourrait peut-être figurer sur le banc ; il a besoin d’un dernier bilan médical et de l’avis des médecins pour savoir si cela est envisageable », a expliqué l’entraîneur allemand.