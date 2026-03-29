Reece James a reçu un message « incroyable » de la part de son rival en équipe d'Angleterre, Tino Livramento, alors que la concurrence fait rage pour le poste d'arrière droit

L'intensité au sein du camp national s'est naturellement accrue, les joueurs se disputant une place pour le tournoi estival. Conscient de cette atmosphère tendue, le défenseur a souligné que tout le monde était prêt à tout pour s'assurer une place. « Dans une certaine mesure, les matchs de ce mois-ci sont plus disputés, car tout le monde veut jouer la Coupe du monde », a expliqué Livramento. « C'est agréable d'être sélectionné, mais c'est encore mieux d'être sur le terrain. J'ai dû attendre ma chance à plusieurs reprises par le passé. Je me concentre uniquement sur cette occasion de faire bonne impression. »