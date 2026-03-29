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Reece James a reçu un message « incroyable » de la part de son rival en équipe d'Angleterre, Tino Livramento, alors que la concurrence fait rage pour le poste d'arrière droit
Se mobiliser pour l'Angleterre
Livramento a pleinement saisi l'occasion de faire ses preuves sur la scène internationale. James étant actuellement écarté des terrains en raison d'une blessure aux ischio-jambiers et absent du stage de ce mois-ci, l'arrière latéral de Newcastle est impatient de s'imposer comme titulaire. L'Angleterre dispose d'un large choix en défense, mais le récent match nul 1-1 en amical contre l'Uruguay a offert au joueur de 23 ans l'occasion idéale de démontrer ses capacités défensives. Bien qu'il respecte son coéquipier, il sait qu'il est essentiel de prouver sa valeur au nouveau sélectionneur pour réaliser son rêve de disputer la Coupe du monde.
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Des éloges pour un rival
Bien qu'il soit en concurrence directe pour une place de titulaire, le joueur de Newcastle a fait preuve d'une grande classe envers son compatriote blessé. Interrogé sur son état d'esprit et cette rivalité, il s'est montré tout à fait honnête quant à la situation, déclarant : « Reece est un joueur incroyable et j'espère qu'il reviendra le plus vite possible. »
En lice pour une place en Coupe du monde
L'intensité au sein du camp national s'est naturellement accrue, les joueurs se disputant une place pour le tournoi estival. Conscient de cette atmosphère tendue, le défenseur a souligné que tout le monde était prêt à tout pour s'assurer une place. « Dans une certaine mesure, les matchs de ce mois-ci sont plus disputés, car tout le monde veut jouer la Coupe du monde », a expliqué Livramento. « C'est agréable d'être sélectionné, mais c'est encore mieux d'être sur le terrain. J'ai dû attendre ma chance à plusieurs reprises par le passé. Je me concentre uniquement sur cette occasion de faire bonne impression. »
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Quelle sera la prochaine étape pour l'Angleterre ?
L'Angleterre n'aura pas beaucoup de temps pour se reposer avant son prochain match international. L'équipe de Thomas Tuchel accueille le Japon ce mardi pour clôturer son stage international actuel. En vue de l'été, les Three Lions ont été tirés au sort dans le groupe L pour la Coupe du monde tant attendue. Ils débuteront leur phase de groupes contre la Croatie le 17 juin, avant d'affronter le Ghana six jours plus tard dans un match qui s'annonce difficile. La phase de groupes s'achèvera par un match contre le Panama le 27 juin.