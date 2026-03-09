Il s'agira de la première chaussure de football moderne lancée par Reebok depuis 2010, marquant ainsi une étape importante dans sa volonté de reconquérir une place de choix dans le domaine des sports d'équipe. « Le football est profondément ancré dans l'héritage de Reebok et occupe une place centrale dans notre avenir », a déclaré Todd Krinsky, PDG de Reebok. « Alors que nous continuons à reconstruire notre présence dans le domaine des sports d'équipe, notre partenariat avec un talent d'élite tel que Dusan témoigne de notre engagement à rivaliser au plus haut niveau. Il s'agit d'honorer notre passé tout en façonnant avec audace notre avenir. »

À son apogée, Reebok comptait parmi ses athlètes des joueurs tels que Giggs, Henry, Iker Casillas et Andriy Shevchenko, mais les conditions du marché et un changement de stratégie l'ont conduit à abandonner ses lignes de football.

La marque espère pouvoir à nouveau rivaliser et pourrait s'inspirer du succès du nouveau venu Skechers, qui se construit lentement son propre groupe de joueurs de haut niveau depuis son entrée dans le monde du football en 2023, avec en tête d'affiche le Bayern Munich et le buteur anglais Harry Kane.