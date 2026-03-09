Reebok
Reebok fait son grand retour ! L'icône des années 2000 s'apprête à faire son retour dans le monde des chaussures de football, alors que la star de la Juventus devient l'égérie de la marque
Reebok est de retour
Après avoir été absentes du marché pendant bien trop longtemps, les chaussures Reebok feront leur retour sur les terrains cet été, puisque la marque de vêtements de sport fondée au Royaume-Uni et détenue par des Américains a annoncé son intention de « reconquérir sa place » dans le monde du football. Dusan Vlahovic les aidera à atteindre cet objectif, puisque l'attaquant de la Juventus a signé un contrat à long terme pour devenir l'égérie de leur retour dans ce sport.
Vlahovic enfilera le nouveau Sidewinder
Vlahovic portera les toutes nouvelles chaussures Sidewinder de Reebok dès le début de la saison prochaine, marquant ainsi le retour de la marque sur le marché, et portera également d'autres vêtements Reebok en dehors du terrain en tant qu'ambassadeur. L'international serbe a déjà testé les Sidewinder sur le terrain, puisqu'il a récemment été aperçu avec ces chaussures lors d'un entraînement de la Juventus. Le coloris de lancement se compose d'une base blanche, d'une épaisse ligne en zigzag noire et du logo Reebok doré au niveau du talon. Lorsque nous les verrons pour la première fois en match, cela nous rappellera avec nostalgie les années 2000.
« Reebok possède un héritage incroyable. »
Il n'y a pas encore beaucoup de détails techniques sur la nouvelle chaussure, mais de plus amples informations devraient être communiquées cet été. Vlahovic est ravi de participer à la renaissance de la marque dans le domaine du football.
« Je suis fier de rejoindre Reebok alors que la marque fait son retour sur les terrains et reprend sa place dans le monde du football », a-t-il déclaré. « Reebok possède un héritage sportif incroyable et je suis impatient de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble pour faire progresser Reebok Football auprès d'une nouvelle génération d'athlètes. »
Reebok vise à retrouver sa position
Il s'agira de la première chaussure de football moderne lancée par Reebok depuis 2010, marquant ainsi une étape importante dans sa volonté de reconquérir une place de choix dans le domaine des sports d'équipe. « Le football est profondément ancré dans l'héritage de Reebok et occupe une place centrale dans notre avenir », a déclaré Todd Krinsky, PDG de Reebok. « Alors que nous continuons à reconstruire notre présence dans le domaine des sports d'équipe, notre partenariat avec un talent d'élite tel que Dusan témoigne de notre engagement à rivaliser au plus haut niveau. Il s'agit d'honorer notre passé tout en façonnant avec audace notre avenir. »
À son apogée, Reebok comptait parmi ses athlètes des joueurs tels que Giggs, Henry, Iker Casillas et Andriy Shevchenko, mais les conditions du marché et un changement de stratégie l'ont conduit à abandonner ses lignes de football.
La marque espère pouvoir à nouveau rivaliser et pourrait s'inspirer du succès du nouveau venu Skechers, qui se construit lentement son propre groupe de joueurs de haut niveau depuis son entrée dans le monde du football en 2023, avec en tête d'affiche le Bayern Munich et le buteur anglais Harry Kane.
