La succession de Nagelsmann étant désormais quasi actée, Red Bull cherche un nouveau directeur sportif mondial et, selon Sport Bild, aurait coché le nom de Markus Krösche, l’actuel directeur sportif de l’Eintracht Francfort.
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Red Bull envisagerait un projet ambitieux : recruter un entraîneur vedette de la Bundesliga pour succéder à Jürgen Klopp
Chez le fabricant de boissons gazeuses, l’alerte a déjà été donnée. Alors que la future nomination de Klopp au poste de sélectionneur de l’équipe nationale allemande (DFB) se concrétise, le groupe autrichien accélère la recherche d’un successeur au poste de directeur sportif mondial.
Selon le magazine Sport Bild, Krösche serait « avant tout » pressenti pour prendre la relève. L’actuel directeur sportif de l’Eintracht Francfort possède l’expertise et le réseau international nécessaires pour piloter la division football mondiale du géant des boissons. Toutefois, aucune discussion concrète n’aurait encore eu lieu entre les responsables de Red Bull et le dirigeant du club hessois.
Il a par ailleurs déjà occupé le poste de directeur sportif au RB Leipzig entre 2019 et 2021.
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Au sein du RB Leipzig, quels sont les autres joueurs susceptibles de remplacer Krösche ?
Un éventuel accord se heurte toutefois à d'importants obstacles contractuels. Krösche dispose encore d'un contrat en vigueur à Francfort jusqu'en 2028. De plus, la clause de résiliation prévue dans son contrat n'est pas illimitée : elle ne s'applique qu'en début d'année. Un transfert immédiat entraînerait donc des négociations acharnées entre l'Eintracht et Red Bull concernant une indemnité financière.
Si ce dossier venait à échouer, d’autres options de premier plan sont déjà étudiées en interne : les noms de Thierry Henry et de Roger Schmidt circulent au sein de l’orbite RB.
Gomez va-t-il rejoindre Klopp à la DFB ?
Ces deux entraîneurs possèdent tous deux un passé au sein du groupe : l’ancien attaquant de classe mondiale Henry connaît bien l’univers du RB depuis son passage à New York, tandis que Schmidt a autrefois connu le succès sur le banc à Salzbourg et occupe actuellement le poste de directeur sportif de la J-League japonaise. Il y a d’ailleurs récemment prolongé son contrat.
Par ailleurs, le dossier évoque la possibilité que Mario Gomez, actuel directeur technique du RB Leipzig, suive Klopp à la DFB. Le duo serait parfaitement complémentaire.
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