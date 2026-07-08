Chez le fabricant de boissons gazeuses, l’alerte a déjà été donnée. Alors que la future nomination de Klopp au poste de sélectionneur de l’équipe nationale allemande (DFB) se concrétise, le groupe autrichien accélère la recherche d’un successeur au poste de directeur sportif mondial.

Selon le magazine Sport Bild, Krösche serait « avant tout » pressenti pour prendre la relève. L’actuel directeur sportif de l’Eintracht Francfort possède l’expertise et le réseau international nécessaires pour piloter la division football mondiale du géant des boissons. Toutefois, aucune discussion concrète n’aurait encore eu lieu entre les responsables de Red Bull et le dirigeant du club hessois.

Il a par ailleurs déjà occupé le poste de directeur sportif au RB Leipzig entre 2019 et 2021.