« Recrutez Robert Lewandowski et John Stones ! » : des conseils de transfert pour Chelsea après l'abandon de son projet de recruter « les meilleurs joueurs du monde »

Dans une analyse cinglante de la stratégie de recrutement actuelle de Chelsea, Cole souligne un changement radical par rapport aux normes établies durant ses années couronnées de succès à Stamford Bridge. Sous l’ère Roman Abramovich, l’objectif était simplement de recruter les meilleurs talents disponibles pour dominer sur tous les fronts. Cependant, le modèle actuel a laissé le club à la dérive, dépourvu d’une identité sportive claire.

« La mission de Chelsea était d’essayer d’acheter les meilleurs joueurs du monde, car nous voulions remporter toutes les compétitions possibles », a déclaré Cole dans une interview accordée à SunSport. « On savait donc exactement où l’on cherchait. Je ne sais même pas où Chelsea cherche aujourd’hui, c’est la vérité. On a dépensé tout cet argent pour de jeunes joueurs, mais ils n’ont personne autour d’eux. C’est la vérité. »