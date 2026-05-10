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« Recrutez Robert Lewandowski et John Stones ! » : des conseils de transfert pour Chelsea après l'abandon de son projet de recruter « les meilleurs joueurs du monde »
La fin de l’ère du « meilleur au monde »
Dans une analyse cinglante de la stratégie de recrutement actuelle de Chelsea, Cole souligne un changement radical par rapport aux normes établies durant ses années couronnées de succès à Stamford Bridge. Sous l’ère Roman Abramovich, l’objectif était simplement de recruter les meilleurs talents disponibles pour dominer sur tous les fronts. Cependant, le modèle actuel a laissé le club à la dérive, dépourvu d’une identité sportive claire.
« La mission de Chelsea était d’essayer d’acheter les meilleurs joueurs du monde, car nous voulions remporter toutes les compétitions possibles », a déclaré Cole dans une interview accordée à SunSport. « On savait donc exactement où l’on cherchait. Je ne sais même pas où Chelsea cherche aujourd’hui, c’est la vérité. On a dépensé tout cet argent pour de jeunes joueurs, mais ils n’ont personne autour d’eux. C’est la vérité. »
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Stones et Lewandowski pour sauver la mise ?
Pour remédier à cette situation, Cole a désigné John Stones, de Manchester City, qui devrait quitter le club à la fin de la saison, et Robert Lewandowski, de Barcelone, comme les renforts idéaux. Si le retour de Levi Colwill a récemment apporté une première réponse en termes de solidité défensive, Cole est convaincu qu’un vétéran chevronné comme Stones ferait passer la défense d’un cran supplémentaire. Quant à Lewandowski, il réglerait durablement les problèmes de finition tout en servant de mentor aux jeunes attaquants du club.
« Je pense à des joueurs expérimentés capables de nous rejoindre et d’apporter immédiatement leur aide », explique Cole. « En examinant le marché, je pense à des joueurs comme John Stones. Lewandowski, dont le contrat se termine, répondrait à notre besoin d’avant-centre. Il est sans doute séduit par la Premier League et par la vie à Londres ; offrons-lui un contrat d’un an pour qu’il vienne disputer 35 matchs avec nous et qu’il aide Liam Delap et Joao Pedro. »
Remédier à la culture « défaillante » de Stamford Bridge
Le manque de leadership à Chelsea attire les critiques extérieures. L’entraîneur par intérim Calum McFarlane a récemment répondu à Jamie Carragher, qui avait qualifié le club de « ruine ». Cole confirme un climat toxique, comparant l’effectif à des élèves doués sans professeur. Il cite les difficultés d’ailiers comme Alejandro Garnacho pour montrer que, sans structure solide, les jeunes talents se perdent.
« C’est comme si on recrutait tous les scientifiques les plus talentueux du monde pour ensuite les envoyer dans une école préparatoire sans professeurs vraiment compétents. Ils ne vont pas s’améliorer », a averti Cole. Il a même laissé entendre que le transfert de Jordan Henderson la saison dernière, raillé par certains, aurait apporté les « éléments intangibles » qui manquent aujourd’hui à l’équipe.
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Le retour du « Special One »
Au-delà du simple effectif, Cole estime que la solution ultime pour redresser la culture de Chelsea réside dans le retour d’un visage familier sur le banc. Il a publiquement exhorté la direction à envisager un troisième mandat retentissant pour José Mourinho. Selon lui, le tacticien portugais est la seule personnalité capable de s’imposer auprès des supporters comme dans le vestiaire, tout en reconstruisant les fondations ébranlées du club.
« La décision la plus réaliste pour le club est de se tourner vers José Mourinho », insiste Cole. « Dites-lui : “Voici ce que nous pouvons faire, laissez-le prendre les rênes.” Dites-lui : “Reconstruis mon club, nous nous retirons pour te laisser nous remettre sur les rails.” Offrez-lui un contrat à long terme et demandez aux joueurs et aux supporters d’accepter cette transition. »