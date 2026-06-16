90'+8' : Maignan repousse une frappe venimeuse d'Upamecano, qui a failli marquer contre son camp.





90'+6' TROISIÈME BUT DE LA FRANCE, UN JUVELLE DE MBAPPÉ ! Le prodige du Real reçoit le ballon à 25 mètres et décoche un puissant tir du droit, un envoi magnifique qui ne laisse aucune chance à Mendy : deuxième but de la Coupe du monde, 14e de tous les Mondiaux et 58e sous le maillot de la France. Meilleur buteur de tous les temps.





90'+5 – LE SÉNÉGAL RÉDUIT LESCORE PAR MBAYE ! L'attaquant du PSG efface Théo Hernandez et bat Maignan d'un droit croisé, fixant le score à 2-1.





82' – LA FRANCE DOUBLE LA MISE, BARCOLA ! Une passe en profondeur géniale de Rabiot pour l'attaquant du PSG, qui lobe Mendy et porte le score à 2-0.





83' - Mbappé, servi sur la gauche, enroule immédiatement sa frappe : Mendy repousse.





79' – Nicolas Jackson est à nouveau tout près de marquer ! Sa reprise vers le but de Maignan passe à côté.





74' – Une France méconnaissable en seconde période : Doué s’échappe et enroule sa frappe, Mendy repousse en corner.





68' – Le but égalisateur du Sénégal est refusé : Nicolas Jackson, signalé hors-jeu, avait bien battu Maignan après une passe en profondeur, mais l’arbitre invalide la réalisation.





66' - BUT DE LA FRANCE, MBAPPÉ ! L'attaquant du Real Madrid, servi par une merveilleuse passe en profondeur d'Olise, bat Mendy sorti à sa rencontre et offre l'avantage aux Bleus. Il rejoint ainsi Giroud en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus et égalise Just Fontaine avec 13 réalisations en Coupe du monde.





64' – Action éclatante d'Olise, qui glisse le ballon à Mbappé ; l'attaquant du Real Madrid ne parvient pas à le contrôler.





61' – Non-sifflement d’un penalty flagrant en faveur de la France. Mbappé s’échappe côté droit, devance Malick Diouf et entre dans la surface ; Mané le fauche d’un tacle glissé. L’arbitre ignore la faute, consulte le VAR puis confirme sa décision initiale, à tort.





57' – Encore Mendy ! Cette fois, il sort au-devant de Mbappé, laissé seul face au gardien sénégalais.





53' – Nouvelle occasion française : Koundé lance Olise, dont la course vers le but est stoppée par une sortie désespérée de Mendy.





52' – Intervention décisive de Saliba sur Nicolas Jackson, parti vers les buts de Maignan.





48' - La France se lance enfin : Doué tente sa chance de l'extérieur, le ballon frôle le poteau.





45'+6' – Occasion incroyable pour Sarr ! Thiaw et Mané combinent à gauche, centre au milieu et l’attaquant de Crystal Palace envoie sa reprise au-dessus des cages, manquant l’ouverture du score.





25' – Nicolas Jackson touche le poteau ! Mbappé perd l'équilibre face à Malick Thiaw, passe en profondeur pour l'ancien Bavarois qui frappe du gauche et trouve le montant droit de Maignan ; le ballon rebondit sur le dos du gardien milanais avant de sortir. Le Sénégal échappe de peu l'ouverture du score.