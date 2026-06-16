Coupe du monde 2026
France-Sénégal 3-1
Buteurs : Mbappé (66' et 90'+6'), Barcola (82''), Mbaye (90'+5').
Le deuxième grand favori du tournoi a parfaitement lancé sa campagne. Après le faux pas de l’Espagne face au Cap-Vert et en attendant l’entrée en lice de l’Argentine, championne en titre, qui défiera l’Algérie cette nuit à 3h (heure italienne), lesvice-champions du monde de Didier Deschamps ont parfaitement lancé leur tournoi en prenant les trois points à 21h. lors de la 1^(re) journée du groupe I, également composé de la Norvège de Haaland et de l’Irak, qui s’affronteront peu avant minuit. Mbappé inscrit un doublé et devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 58 réalisations, dont 14 en Coupe du monde, à trois unités du record de Miro Klose. d’abord servi par Olise, puis d’une magnifique frappe lointaine en fin de match, et Barcola, entré dès la 2e minute, qui profite d’une passe décisive de Rabiot. Côté sénégalais, Mbaye, attaquant du PSG passé par les sélections de jeunes tricolores, sauve l’honneur d’une tête au bout du temps additionnel. Les Lions de la Teranga s’inclinent au Meadowlands Stadium d’East Rutherford, près de New York, et ne parviennent pas à rééditer l’exploit de 2002, lorsqu’ils avaient battu les champions en titre dès leur entrée en lice. Les Bleus prennent donc les commandes d’un groupe relevé : une première période terne, puis un second acte où leur supériorité technique a fait la différence.