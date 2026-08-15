West Ham United a officiellement bouclé le transfert d’Engels en provenance du Celtic, confirmant une opération qui établit un nouveau référence financière pour la deuxième division du football anglais. L’international belge de 22 ans arrive au London Stadium avec un contrat de cinq ans après que West Ham a accepté de verser 22 millions de livres sterling, un montant que le club a tenu à qualifier de « record payé par un club d’EFL Championship ».

Avec l’arrivée d’Engels, West Ham efface le précédent record détenu par Ipswich Town, qui avait déboursé 17,5 millions de livres sterling pour s’attacher les services de l’attaquant norvégien Sindre Walle Egeli il y a tout juste un an. En engageant une somme aussi importante, le club de l’est de Londres a envoyé un signal fort à ses rivaux dans la course à la montée.