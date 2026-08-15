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Record historique ! West Ham fait exploser le montant du transfert record du Championship avec une offensive à 22 M£ pour la star du Celtic Arne Engels
Un accord historique pour West Ham
West Ham United a officiellement bouclé le transfert d’Engels en provenance du Celtic, confirmant une opération qui établit un nouveau référence financière pour la deuxième division du football anglais. L’international belge de 22 ans arrive au London Stadium avec un contrat de cinq ans après que West Ham a accepté de verser 22 millions de livres sterling, un montant que le club a tenu à qualifier de « record payé par un club d’EFL Championship ».
Avec l’arrivée d’Engels, West Ham efface le précédent record détenu par Ipswich Town, qui avait déboursé 17,5 millions de livres sterling pour s’attacher les services de l’attaquant norvégien Sindre Walle Egeli il y a tout juste un an. En engageant une somme aussi importante, le club de l’est de Londres a envoyé un signal fort à ses rivaux dans la course à la montée.
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Construire un effectif pour la montée
Engels arrive à Londres avec un pedigree impressionnant, après un passage très réussi en Écosse. Durant son passage au Celtic, le milieu polyvalent, également à l’aise au poste d’arrière droit ou sur l’aile droite, a remporté deux titres consécutifs de Scottish Premiership. Son ascension a débuté au Club Bruges, avant qu’un passage productif à Augsbourg, en Allemagne, ne précède son arrivée à Glasgow en août 2024.
Nils Koppen, directeur du recrutement de West Ham, a exprimé sa satisfaction d’avoir sécurisé une cible de longue date qui correspond à la nouvelle vision stratégique du club. S’exprimant sur le site officiel du club, Koppen a déclaré : « Arne est un joueur que nous suivons depuis un certain temps comme une cible prioritaire. Pour un joueur encore très jeune, avec ses meilleures années devant lui, il possède une très bonne expérience et s’est imposé dans un grand club, en faisant preuve de régularité et de confiance. Arne a les qualités qu’il faut, à la fois comme joueur et comme personnalité, pour s’intégrer dans ce que nous essayons de construire pour l’avenir. Il est très motivé à l’idée d’être ici pour relever ce défi. »
De la qualité internationale en deuxième division
Cette signature est particulièrement notable compte tenu du statut d'Engels et de ses récentes performances. L'international belge, qui compte quatre sélections avec son pays, reste sur une campagne remarquable avec le Celtic, où il a disputé 46 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, avec un bilan de sept buts et huit passes décisives. Un tel niveau de qualité est rare en Championship, et sa capacité à dicter le tempo au milieu de terrain tout en apportant une couverture défensive fait de lui un atout essentiel pour une équipe appelée à dominer la possession cette saison.
Le joueur lui-même semble pleinement concentré sur la tâche qui l'attend, reconnaissant la pression qui accompagne un montant record, tout en gardant en ligne de mire l'objectif collectif de retrouver l'élite. Évoquant son arrivée dans la capitale, Engels a déclaré : « C'est un très beau projet à rejoindre. Essayer de remonter en Premier League. C'est le grand objectif. C'est à moi d'aider, je l'espère, l'équipe à y parvenir et, avec les supporters, à aller chercher des victoires. J'espère que ce sera une bonne année. »
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Une nouvelle ère au London Stadium
Engels devient la quatrième recrue estivale de West Ham après les arrivées du milieu de terrain vénézuélien Keiber Lamadrid, du défenseur néerlandais Joel Veltman, et de l’ailier israélien Manor Solomon. Alors que West Ham entamera dimanche à Burnley sa première campagne en Championship depuis 2012, les supporters devront attendre pour voir à l’œuvre leur recrue record, le polyvalent Belge étant en passe de faire ses débuts lors du derby au London Stadium contre Charlton Athletic, le samedi 22 août.
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