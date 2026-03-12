Goal.com
Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai

Traduit par

Record historique d'apparitions pour l'équipe féminine d'Angleterre : Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams et les joueuses les plus capées des Lionesses

L'équipe nationale féminine d'Angleterre a connu beaucoup de succès ces dernières années, remportant les Championnats d'Europe en 2022 et 2025 tout en atteignant la finale de la Coupe du monde féminine en 2023. Les joueuses qui ont contribué à ces succès dans l'équipe de Sarina Wiegman commencent désormais à entrer dans les annales en termes de sélections et de trophées remportés.

En mars 2026, Lucy Bronze a disputé son 145e match avec l'Angleterre, dépassant Karen Carney pour se hisser parmi les trois meilleures joueuses de l'histoire des Lionesses en termes de sélections. « Je n'aurais jamais imaginé atteindre les 100 sélections, et encore moins dépasser quelqu'un comme Karen Carney, qui était pour moi une légende, une personne que j'admirais depuis mon enfance et l'un de mes modèles », a-t-elle déclaré, qualifiant sa place dans ce classement, parmi les icônes des Lionesses, de « hallucinante ». Bronze pourrait-elle grimper encore plus haut dans le classement ? Elle ne semble certainement pas ralentir, mais jusqu'où doit-elle aller ?

Et qu'en est-il des autres stars de cette équipe des Lionesses ? Bronze est la seule joueuse actuelle à figurer dans le top 10 des joueuses les plus capées, mais de nombreux noms de l'équipe de Wiegman sont en train de grimper dans le classement. Alex Greenwood, avec 107 sélections, est sur le point d'entrer dans le top 10, tandis que Keira Walsh et Georgia Stanway semblent certaines d'y entrer en temps voulu. Walsh compte 99 sélections à 28 ans, tandis que Stanway en compte 89 à 27 ans. Les chiffres de Lauren Hemp sont également remarquables, avec 74 sélections pour son pays à seulement 25 ans.

Alors, quels records tentent-elles de battre et à quelle distance se trouvent-elles des leaders ? Quelles sont les joueuses qui ont disputé le plus de matches avec l'équipe nationale féminine d'Angleterre ? GOAL passe en revue les footballeuses les plus capées des Lionesses...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 sélections)

    Largement considérée comme la meilleure joueuse anglaise de tous les temps, Kelly Smith a fait ses débuts avec les Lionesses en 1995 et a connu une brillante carrière internationale pendant 19 ans. Cette attaquante emblématique a marqué 46 buts avant de prendre sa retraite de l'équipe nationale en 2014, un total qui a fait d'elle la meilleure buteuse de tous les temps de l'équipe féminine d'Angleterre jusqu'à ce qu'elle soit dépassée par Ellen White en 2021. Elle occupe toujours la deuxième place de ce classement et la dixième place en termes de sélections, avec 117 matchs disputés.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 sélections)

    Capitaine de l'équipe d'Angleterre pendant huit ans, Steph Houghton a été une figure clé de l'équipe des Lionesses qui a commencé à se faire une place parmi les grandes équipes dans les années 2010. Membre de l'équipe qui a terminé à une troisième place historique lors de la Coupe du monde 2015, elle a aidé son pays à atteindre les demi-finales de l'Euro 2017 et de la Coupe du monde 2019, remportant sa 121e et dernière sélection en 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 caps)

    Première femme à avoir disputé 100 matches internationaux avec l'Angleterre, et l'une des cinq seules personnes, hommes et femmes confondus, à avoir atteint ce cap, Gillian Coultard est une ancienne capitaine des Lionesses qui a été un pilier de l'équipe avant le tournant du siècle. La milieu de terrain a fait ses débuts en 1981, à l'âge de 18 ans, et a accumulé 125 sélections au cours des 19 années suivantes, avant d'annoncer sa retraite internationale à la fin de l'année 2000.

  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 sélections)

    Autre grande figure des Lionesses dont la carrière internationale s'étend sur plusieurs époques, Rachel Yankey a remporté sa première sélection en 1997 et a marqué l'occasion d'un but, lors d'une victoire 4-0 contre l'Écosse. Elle a été la deuxième Anglaise, après Coultard, à atteindre les 100 sélections en équipe nationale et a pris sa retraite avec 129 sélections à son actif, dépassant ainsi le record anglais de l'époque détenu par Peter Shilton (125 sélections) vers la fin de sa carrière.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 sélections)

    Après avoir fait ses débuts en 2000, Casey Stoney a été témoin d'un changement radical au cours de ses 18 années de carrière en équipe d'Angleterre, voyant les Lionesses passer d'un simple objectif de qualification pour les grands tournois à celui de les remporter. La défenseuse a joué un rôle crucial dans l'équipe d'Angleterre qui a atteint une finale sans précédent à l'Euro 2009, puis a contribué à la qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2015 et de l'Euro 2017. Stoney a disputé 130 matches internationaux avant d'annoncer sa retraite en 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 sélections)

    Bien que sa carrière internationale de 13 ans ait été plus courte que celle de nombreuses autres joueuses figurant sur cette liste, Alex Scott a accumulé un nombre impressionnant de 140 sélections, ce qui la place au cinquième rang des joueuses les plus capées des Lionesses. Scott a été un pilier au poste d'arrière droite lors des campagnes victorieuses de l'Euro 2009, de la Coupe du monde 2015 et de l'Euro 2017. Lucy Bronze, qui a fini par prendre sa place, a souligné que l'icône d'Arsenal l'avait énormément poussée à s'améliorer avant de se retirer de la scène internationale.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 sélections)

    L'une des joueuses les plus talentueuses que les Lionesses aient jamais produites, Karen Carney figure également parmi les meilleures joueuses de tous les temps en termes d'apparitions et de buts marqués pour son équipe nationale. Après avoir fait ses débuts en 2005, Carney a représenté l'Angleterre à 144 reprises et marqué 33 buts, ce qui la place actuellement à la septième place ex æquo du classement des meilleures buteuses. Son dernier tournoi a été la Coupe du monde 2019, au cours de laquelle les Lionesses ont failli atteindre la finale.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (145 sélections)

    Lucy Bronze est la seule joueuse anglaise active figurant sur cette liste. Elle vient tout juste de se hisser à la troisième place, dépassant le total de Carney grâce à sa participation à la victoire 2-0 des Lionesses contre l'Islande, au cours de laquelle elle a inscrit un but et réalisé une passe décisive. Bronze a fait ses débuts en 2013 et a été presque toujours présente au poste d'arrière droite depuis la retraite de Scott en 2017. Elle a joué un rôle essentiel dans les victoires de l'Euro 2022 et 2025, ainsi que dans la course historique vers la finale de la Coupe du monde 2023. Son total de 22 buts est également très impressionnant, compte tenu de son poste défensif.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 sélections)

    Jill Scott mettra fin à sa carrière internationale de 16 ans en 2022, après avoir aidé les Lionesses à remporter leur premier grand tournoi. L'expérience de la milieu de terrain a été déterminante dans cette victoire au Championnat d'Europe, quelque 13 ans après avoir mené l'Angleterre en finale de l'Euro 2009 en tant que jeune talent prometteur, grâce à son but en prolongation contre les Pays-Bas. Elle est l'une des deux seules joueuses anglaises à avoir atteint les 150 sélections.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 sélections)

    On a longtemps pensé que l'incroyable record de 172 sélections en équipe d'Angleterre de Fara Williams ne serait jamais battu. La milieu de terrain a fait ses débuts en 2001 et a joué jusqu'en 2019. Le moment fort de sa carrière avec les Lionesses a été le penalty qu'elle a marqué pour assurer une première victoire historique contre l'Allemagne et une troisième place monumentale à la Coupe du monde 2015. C'était le 40e et dernier but de Williams pour son pays, un nombre qui la place également à la cinquième place du classement des meilleurs buteurs de tous les temps.

    Bronze pourrait-elle dépasser son record de sélections ? Il faudrait un effort considérable de la part de la défenseuse, âgée de 34 ans. 

