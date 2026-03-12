Record historique d'apparitions pour l'équipe féminine d'Angleterre : Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams et les joueuses les plus capées des Lionesses

En mars 2026, Lucy Bronze a disputé son 145e match avec l'Angleterre, dépassant Karen Carney pour se hisser parmi les trois meilleures joueuses de l'histoire des Lionesses en termes de sélections. « Je n'aurais jamais imaginé atteindre les 100 sélections, et encore moins dépasser quelqu'un comme Karen Carney, qui était pour moi une légende, une personne que j'admirais depuis mon enfance et l'un de mes modèles », a-t-elle déclaré, qualifiant sa place dans ce classement, parmi les icônes des Lionesses, de « hallucinante ». Bronze pourrait-elle grimper encore plus haut dans le classement ? Elle ne semble certainement pas ralentir, mais jusqu'où doit-elle aller ?

Et qu'en est-il des autres stars de cette équipe des Lionesses ? Bronze est la seule joueuse actuelle à figurer dans le top 10 des joueuses les plus capées, mais de nombreux noms de l'équipe de Wiegman sont en train de grimper dans le classement. Alex Greenwood, avec 107 sélections, est sur le point d'entrer dans le top 10, tandis que Keira Walsh et Georgia Stanway semblent certaines d'y entrer en temps voulu. Walsh compte 99 sélections à 28 ans, tandis que Stanway en compte 89 à 27 ans. Les chiffres de Lauren Hemp sont également remarquables, avec 74 sélections pour son pays à seulement 25 ans.

Alors, quels records tentent-elles de battre et à quelle distance se trouvent-elles des leaders ? Quelles sont les joueuses qui ont disputé le plus de matches avec l'équipe nationale féminine d'Angleterre ? GOAL passe en revue les footballeuses les plus capées des Lionesses...