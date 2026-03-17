Dans les principaux championnats européens, nous approchons des derniers virages de la saison ; ce sont les derniers mois où chaque équipe tentera d'atteindre ses objectifs respectifs, mais certains championnats viennent tout juste de débuter. Le championnat norvégien a ouvert ses portes il y a seulement quelques jours, et après une seule journée, un premier record de la saison a déjà été établi ; en réalité, la journée n'a même pas été entièrement disputée, car sur les huit matchs prévus, il manque encore Sarpsborg-Bodø Glimt, reporté à une date ultérieure en raison des engagements des visiteurs en Ligue des champions (aujourd'hui à 18h45, ils disputeront le match retour des huitièmes de finale contre le Sporting Lisbonne après leur victoire 3-0 à l'aller).
Traduit par
Record en Norvège, débuts d'un jeune de 15 ans en Serie A : « Je n'ai jamais vu un talent aussi exceptionnel »
LES DÉBUTS D'UN ADOLESCENT DE 15 ANS EN NORVÈGE
En attendant les débuts en championnat de Hauge et de ses coéquipiers, un jeune de 15 ans a fait ses débuts lors dumatch Vålerenga-Sandefjord : il s'agit d'un record absolu en Eliteserien, qui confirme une fois de plus l'essor du football norvégien. Le joueur s'appelle Gabriel Larsen Rajkovic. Il est entré en jeu à quatre minutes de la fin lors de la victoire 1-0 obtenue grâce à un but du Danois Carl Lange. À 15 ans et 20 jours, il est devenu le plus jeune joueur à fouler la pelouse dans l'histoire du championnat norvégien, dépassant le record de Martin Ødegaard, l'actuel capitaine d'Arsenal qui avait joué en Norvège avec Stromsgodset.
L'UN DES MEILLEURS TALENTS AU MONDE
Rajkovic est un attaquant excentré qui évolue de préférence sur le côté gauche en tant que gaucher, mais il peut également être aligné sur l'autre côté et a même joué au centre de l'attaque lorsque cela s'est avéré nécessaire. International norvégien des moins de 15 ans, il possède également un passeport serbe en raison des origines de son père, mais, pour l'instant, il a choisi de jouer pour le pays où il est né ; il est considéré comme l'un des meilleurs talents au monde parmi les jeunes de son âge. À la fin du match, l'entraîneur de Vålerenga, Geir Bakke, a commenté ainsi les débuts du jeune joueur de 15 ans : « Je ne veux rien dire qui puisse lui mettre davantage de pression, mais je n’ai jamais vu un talent aussi grand à cet âge. Et c’est déjà un joueur de Serie A. »