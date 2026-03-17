Record en Norvège, débuts d'un jeune de 15 ans en Serie A : « Je n'ai jamais vu un talent aussi exceptionnel »

Rajkovic est un attaquant excentré qui évolue de préférence sur le côté gauche en tant que gaucher, mais il peut également être aligné sur l'autre côté et a même joué au centre de l'attaque lorsque cela s'est avéré nécessaire. International norvégien des moins de 15 ans, il possède également un passeport serbe en raison des origines de son père, mais, pour l'instant, il a choisi de jouer pour le pays où il est né ; il est considéré comme l'un des meilleurs talents au monde parmi les jeunes de son âge. À la fin du match, l'entraîneur de Vålerenga, Geir Bakke, a commenté ainsi les débuts du jeune joueur de 15 ans : « Je ne veux rien dire qui puisse lui mettre davantage de pression, mais je n’ai jamais vu un talent aussi grand à cet âge. Et c’est déjà un joueur de Serie A. »