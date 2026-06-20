Le vétéran du FC Bayern Munich est désormais le gardien de but ayant disputé le plus grand nombre de matches en Coupe du monde. Neuer honorera sa 21e sélection en phase finale lors du deuxième match de poule de la Mannschaft face à la Côte d’Ivoire.
Traduit par
Record absolu en Coupe du monde : Manuel Neuer inscrit une nouvelle page de l'histoire lors du match de l'équipe d'Allemagne face à la Côte d'Ivoire
Le record était jusqu’alors détenu par Hugo Lloris, gardien de but de longue date de l’équipe de France, qui a défendu les cages de l’équipe tricolore à 20 reprises en Coupe du monde.
Côté allemand, Manuel Neuer a fait ses débuts en juin 2009 lors d’une victoire 7-2 contre les Émirats arabes unis. L’année suivante, à la Coupe du monde en Afrique du Sud, il a disputé son premier tournoi comme gardien titulaire, en raison de la blessure de René Adler, alors numéro un.
- Getty Images Sport
Selon nos informations, Manuel Neuer devrait mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde.
Par la suite, le gardien de 40 ans a été sélectionné pour les Coupes du monde 2014 au Brésil, 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Après l’Euro 2024 à domicile, il avait initialement annoncé mettre un terme à sa carrière internationale, mais le sélectionneur Julian Nagelsmann l’a rappelé pour la Coupe du monde en cours, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Selon ses propres déclarations, le gardien ne souhaite pas disputer un nouveau tournoi, qu’il s’agisse d’une Coupe du monde ou d’un Championnat d’Europe. « Pour moi, c’est en principe acquis que ce sera mon dernier tournoi. Je n’ai pas l’intention d’être dans les buts lors du Championnat d’Europe dans deux ans », a-t-il récemment déclaré.
Au total, le gardien du Bayern a porté 125 fois le maillot de la DFB, encaissé 119 buts et gardé 50 fois sa cage inviolée. Son plus grand triomphe reste le titre de champion du monde conquis en 2014.