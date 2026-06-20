Par la suite, le gardien de 40 ans a été sélectionné pour les Coupes du monde 2014 au Brésil, 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Après l’Euro 2024 à domicile, il avait initialement annoncé mettre un terme à sa carrière internationale, mais le sélectionneur Julian Nagelsmann l’a rappelé pour la Coupe du monde en cours, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon ses propres déclarations, le gardien ne souhaite pas disputer un nouveau tournoi, qu’il s’agisse d’une Coupe du monde ou d’un Championnat d’Europe. « Pour moi, c’est en principe acquis que ce sera mon dernier tournoi. Je n’ai pas l’intention d’être dans les buts lors du Championnat d’Europe dans deux ans », a-t-il récemment déclaré.

Au total, le gardien du Bayern a porté 125 fois le maillot de la DFB, encaissé 119 buts et gardé 50 fois sa cage inviolée. Son plus grand triomphe reste le titre de champion du monde conquis en 2014.