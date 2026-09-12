Le Real Madrid abordait la cinquième journée de Liga avec une évidence à démontrer après une défaite décevante face au Real Betis lors de sa précédente sortie. Malgré une victoire européenne en milieu de semaine contre l’Inter Milan, des questions subsistaient quant à la fluidité de l’équipe et à son efficacité dans le dernier tiers. Ces doutes ont été rapidement dissipés sous les projecteurs du Bernabeu, lorsque Kylian Mbappe a pris le contrôle des opérations, renforçant son statut de principal prétendant au Ballon d’Or grâce à une démonstration d’une pure efficacité offensive.

La dynamique est restée fermement du côté de l’équipe à domicile, et il n’a fallu que trois minutes pour que l’avance soit doublée. Mbappe s’est cette fois mué en passeur, trouvant un espace et perçant la ligne arrière du Rayo Vallecano d’une passe parfaitement dosée pour Carreras, qui n’a pas tremblé au moment de trouver le chemin des filets. La brutalité du jeu madrilène a laissé les visiteurs sans solution, et la pression a encore fait la différence à la 35e minute. Jude Bellingham a lui aussi inscrit son nom au tableau d’affichage en reprenant un centre en retrait à ras de terre de Vinicius Junior pour porter le score à 3-0.