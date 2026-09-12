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Récital de Kylian Mbappe ! La star du Real Madrid brille avec un doublé alors que le Real Madrid écrase le Rayo Vallecano pour revenir à hauteur de Barcelone
Mbappé donne le ton lors d’une première période dominée
Le Real Madrid abordait la cinquième journée de Liga avec une évidence à démontrer après une défaite décevante face au Real Betis lors de sa précédente sortie. Malgré une victoire européenne en milieu de semaine contre l’Inter Milan, des questions subsistaient quant à la fluidité de l’équipe et à son efficacité dans le dernier tiers. Ces doutes ont été rapidement dissipés sous les projecteurs du Bernabeu, lorsque Kylian Mbappe a pris le contrôle des opérations, renforçant son statut de principal prétendant au Ballon d’Or grâce à une démonstration d’une pure efficacité offensive.
La dynamique est restée fermement du côté de l’équipe à domicile, et il n’a fallu que trois minutes pour que l’avance soit doublée. Mbappe s’est cette fois mué en passeur, trouvant un espace et perçant la ligne arrière du Rayo Vallecano d’une passe parfaitement dosée pour Carreras, qui n’a pas tremblé au moment de trouver le chemin des filets. La brutalité du jeu madrilène a laissé les visiteurs sans solution, et la pression a encore fait la différence à la 35e minute. Jude Bellingham a lui aussi inscrit son nom au tableau d’affichage en reprenant un centre en retrait à ras de terre de Vinicius Junior pour porter le score à 3-0.
Frayeurs en seconde période et exploits héroïques de Courtois
Cependant, le caractère confortable du score a semblé engendrer une certaine complaisance dans les rangs du Real Madrid après la reprise. L’intensité qui avait défini leur prestation en première période est nettement retombée, offrant au Rayo Vallecano une lueur d’espoir alors qu’il cherchait à exploiter un soudain manque de concentration dans la défense locale. Les visiteurs ont profité de cette confusion à la 51e minute, lorsque Camello a surgi après une rare erreur de jugement d’Antonio Rüdiger.
Ce qui a suivi a été une période étonnamment tendue pour les locaux, alors que le Rayo Vallecano jetait toutes ses forces dans la bataille à la recherche d’un deuxième but. Les visiteurs ont exercé un pressing plus haut et ont commencé à remporter leurs duels au milieu de terrain, repoussant le Real Madrid dans son propre tiers défensif. C’est pendant cette séquence que Thibaut Courtois a rappelé au monde toute sa qualité, en réalisant une série d’interventions cruciales pour préserver cet avantage de deux buts.
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Mbappé met la cerise sur le gâteau
Alors que le temps additionnel s’égrenait, la tension a finalement été dissipée par l’homme du match. Rayo Vallecano s’étant porté vers l’avant dans une tentative désespérée d’arracher un but en fin de rencontre, le Real Madrid a exploité les espaces laissés dans son dos en contre-attaque. Kylian Mbappe a démontré sa condition physique d’élite et son intelligence tactique en ajustant parfaitement son appel pour recevoir une passe dans le dernier tiers du terrain. Malgré un angle rendu difficile par le repli des défenseurs, le Français a gardé son sang-froid pour placer une finition précise dans le petit filet opposé à la 91e minute.
Le coup de sifflet final a confirmé une victoire capitale 4-1 pour les hommes de Jose Mourinho, un résultat qui leur permet de rejoindre leur grand rival Barcelone en tête du classement de la Liga avec 12 points. Si la baisse de régime affichée en seconde période donnera matière à analyse au staff, le récit global a surtout été marqué par l’alchimie retrouvée de l’attaque madrilène constellée de stars. Par moments, le jeu en combinaison entre Mbappe, Vinicius et Bellingham a été injouable, offrant un aperçu de ce que pourrait être la saison à venir.
La course au titre s’intensifie alors que le Real Madrid rejoint le Barça
Ce résultat marque un tournant important en ce début de saison, puisque le Real Madrid a traversé avec succès une semaine difficile pour revenir à égalité en tête du classement. La pression montait après la défaite contre le Betis, mais le caractère éclatant de cette victoire laisse penser que le Real Madrid est prêt à lutter d’égal à égal avec Barcelone pour le titre national. Ce total de quatre buts améliore également sa différence de buts, ce qui pourrait s’avérer crucial à long terme.
À l’avenir, les rencontres vont continuer à s’enchaîner à un rythme soutenu pour le géant de la capitale. La capacité à gérer des matches comme celui-ci, où il balaie son adversaire d’entrée avant de résister à un bref temps fort adverse, sera essentielle pour ses ambitions en Liga comme en Ligue des champions. Pour le Rayo Vallecano, il y avait des points positifs à retenir de sa prestation courageuse en seconde période, mais l’équipe a finalement manqué de la qualité individuelle nécessaire pour venir à bout d’un Real Madrid emmené par un Mbappe inspiré.
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