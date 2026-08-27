Récapitulatif des résultats marquants de la Liga 2026-2027 : une star surprise sort le Real Madrid d’un mauvais pas

Madrid, sous la direction de Jose Mourinho pour la deuxième fois, a eu besoin d’un but à la 90e minute du remplaçant Carlos Espi, récente recrue à 22 M£ en provenance de Levante, pour s’imposer 2-1 sur la pelouse d’Espanyol lors de son match d’ouverture de la saison. Jude Bellingham a inscrit leur premier but, sur une passe décisive du talentueux meneur de jeu turc Arda Guler. Les choses ont été bien plus faciles lors de la victoire 4-1 contre la Real Sociedad mercredi, grâce à un triplé de Kylian Mbappe et un but de Vinicius Jr.