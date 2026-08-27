La saison 2026-2027 de Liga a débuté de manière quelque peu décousue, avec un retour plus tardif du Real Madrid et de Barcelone que les autres équipes, et plusieurs clubs engagés dans les qualifications de la Ligue Europa Conférence. Cela étant dit, voici un tour d’horizon des principaux sujets de discussion dans l’élite espagnole depuis le début de cet exercice.
Traduit par
Récapitulatif des résultats marquants de la Liga 2026-2027 : une star surprise sort le Real Madrid d’un mauvais pas
- Getty
Elche 0-5 Barcelone
L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a titularisé Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal et Espart pour l'entrée en lice des champions face à Elche, et Barcelone s'est montré bien trop fort pour son hôte, s'imposant 5-0. Raphinha et Fermin ont chacun inscrit un doublé, le nouveau venu Karim Adeyemi a aussi trouvé le chemin des filets, et l'autre nouvelle recrue Anthony Gordon a délivré deux passes décisives après être entré en jeu.
- Getty Images
Real Madrid 4-1 Real Sociedad
Madrid, sous la direction de Jose Mourinho pour la deuxième fois, a eu besoin d’un but à la 90e minute du remplaçant Carlos Espi, récente recrue à 22 M£ en provenance de Levante, pour s’imposer 2-1 sur la pelouse d’Espanyol lors de son match d’ouverture de la saison. Jude Bellingham a inscrit leur premier but, sur une passe décisive du talentueux meneur de jeu turc Arda Guler. Les choses ont été bien plus faciles lors de la victoire 4-1 contre la Real Sociedad mercredi, grâce à un triplé de Kylian Mbappe et un but de Vinicius Jr.
- AFP
Atlético de Madrid 2-2 Villarreal
L'Atleti de Diego Simeone a eu besoin d'un but tardif de Giuliano, le fils de l'entraîneur, pour arracher un point contre Villarreal au Wanda Metropolitano. Le club verra cela comme un bon point, compte tenu du fait qu'il a disputé les 15 dernières minutes à 10 après l'expulsion de Robin Le Normand. L'avenir de l'attaquant argentin Julian Alvarez reste incertain, l'ancien joueur de Manchester City étant désireux de rejoindre Barcelone.
- Getty Images Sport
Valence 0-1 Real Betis
Valence a entamé la saison de manière mitigée avec un match nul 0-0 contre le Celta et une défaite 1-0 face au Real Betis. 180 minutes de football à domicile sans but vont faire en sorte que les supporters de Mestalla commencent déjà à s’impatienter un peu.
- Getty Images Sport
Malaga 1-1 Deportivo La Corogne
Málaga, tout juste promu, a connu un début difficile, avec une défaite 2-0 contre l’Atlético de Madrid puis un match nul 1-1 face à un autre promu, le Deportivo La Corogne. C’était à bien des égards un match au parfum de retour en arrière, puisque les deux équipes avaient été reléguées de Liga en 2018 et ont enfin toutes deux retrouvé l’élite du football espagnol.
- Getty Images Sport
Athletic Bilbao 1-3 Séville
Bilbao s'est incliné 3-1 face à Séville à San Mamés lors de son match d'ouverture. Yuri Berchiche a reçu un carton rouge direct après seulement 11 minutes, rendant l'après-midi compliquée pour le club basque. Les choses ne s'annoncent pas beaucoup plus faciles, avec un choc contre Barcelone au Camp Nou comme prochain rendez-vous pour les hommes d'Edin Terzic. Les buts de Séville ont été inscrits par Oso, Chidera Ejuke et Isaac Romero. Le club fait partie des trois seules équipes à afficher un bilan de 100 % de victoires après deux matches, avec son rival de la ville le Betis et le Real Madrid.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles