Récapitulatif de la 1re journée de Ligue 1 : Marseille s’empare de la tête, le PSG tenu en échec dans un thriller à quatre buts et Lens démarre fort

Lens a lancé sa campagne par un festival de buts conclu sur le score de 5-2 au Stade Bollaert-Delelis. Florian Thauvin a ouvert le score sur penalty à la 12e minute. La dynamique a basculé à la 35e minute lorsque le défenseur auxerrois Christ Makosso a reçu un carton rouge direct pour une faute en position de dernier défenseur. Lens a immédiatement capitalisé après la pause, avec des buts de Franjo Ivanović (49e), Saud Abdulhamid (54e) et Ismaëlo Ganiou (66e) pour creuser l'écart. Auxerre a réagi grâce à un penalty de Danny Namaso (61e) et une réalisation de Lamine Sy (69e), mais Thauvin a scellé son doublé en transformant un deuxième penalty à la 88e minute.