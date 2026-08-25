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FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

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Récapitulatif de la 1re journée de Ligue 1 : Marseille s’empare de la tête, le PSG tenu en échec dans un thriller à quatre buts et Lens démarre fort

Ligue 1
Marseille
Paris Saint-Germain
Lens
Strasbourg
AJ Auxerre
Rennes
Toulouse
Lyon
Angers
Lille
Le Havre
Monaco
Le Mans
Brest
Nice
Lorient
Troyes
Paris FC

Revue complète de la journée d’ouverture de Ligue 1. Nous passons en revue les résultats de la 1re journée, les principales histoires, les performances individuelles marquantes et les festivals de buts avant la deuxième journée.

La saison 2026/27 de Ligue 1 a débuté avec une pluie de buts, des batailles tactiques et des matches d’ouverture riches en rebondissements à travers la France. De la victoire marquante de Marseille au Vélodrome à Lens qui a fait parler la poudre, en passant par le PSG tenu en échec au terme d’un classique palpitant, la 1re journée a livré son lot d’histoires.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-STRASBOURGAFP

    Olympique de Marseille 4-0 RC Strasbourg Alsace

    Marseille a pleinement profité de son match d'ouverture au Stade Vélodrome. Après une première période sans but, le milieu de terrain strasbourgeois Samir El Mourabet a été expulsé à la 59e minute. Amine Gouiri a immédiatement débloqué la situation à la 46e minute avant de transformer un penalty à la 68e minute. Entré en jeu, Keyliane Abdallah a ajouté un troisième but à la 89e minute, et Pierre-Emile Højbjerg a parachevé la victoire 4-0 dans le temps additionnel (90+6') pour placer Marseille en tête du classement à la différence de buts.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-AUXERREAFP

    RC Lens 5-2 AJ Auxerre

    Lens a lancé sa campagne par un festival de buts conclu sur le score de 5-2 au Stade Bollaert-Delelis. Florian Thauvin a ouvert le score sur penalty à la 12e minute. La dynamique a basculé à la 35e minute lorsque le défenseur auxerrois Christ Makosso a reçu un carton rouge direct pour une faute en position de dernier défenseur. Lens a immédiatement capitalisé après la pause, avec des buts de Franjo Ivanović (49e), Saud Abdulhamid (54e) et Ismaëlo Ganiou (66e) pour creuser l'écart. Auxerre a réagi grâce à un penalty de Danny Namaso (61e) et une réalisation de Lamine Sy (69e), mais Thauvin a scellé son doublé en transformant un deuxième penalty à la 88e minute.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    Stade Rennais 2-2 Paris Saint-Germain

    Le champion en titre a laissé filer des points lors de la soirée d'ouverture après avoir été mené de deux buts au Roazhon Park. Sebastian Szymański a ouvert le score pour Rennes à la 8e minute d'une frappe lointaine, et Estéban Lepaul a doublé l'avantage des locaux à la 37e minute. Le PSG a réagi après la pause, Ferran Torres, entré à la mi-temps, relançant Paris dans le match grâce à deux buts en seconde période (70e, 81e) pour arracher un match nul 2-2.

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  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-LYONAFP

    Toulouse FC 0-2 Olympique Lyonnais

    Lyon a lancé sa campagne nationale par une prestation patiente à l’extérieur au Stadium de Toulouse. Après une première heure équilibrée, le remplaçant Pavel Šulc a servi Noah Nartey pour l’ouverture du score à la 68e minute. Malick Fofana a ensuite doublé l’avantage lyonnais à la 85e minute sur une passe de Corentin Tolisso, scellant une victoire 2-0 et un match sans encaisser de but à l’extérieur.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LILLEAFP

    Angers SCO 0-2 LOSC Lille

    Lille a pris trois points à l’extérieur au stade Raymond-Kopa. L’attaquant Olivier Giroud a ouvert le score à la 10e minute, et le défenseur Tiago Santos a porté l’écart à 2-0 à la 30e minute. Lille a parfaitement muselé l’attaque d’Angers en seconde période pour conserver sa cage inviolée.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-MONACOAFP

    Le Havre AC 0–1 AS Monaco

    Monaco a arraché une courte victoire 1-0 à l’extérieur au Stade Océane. Le défenseur Eric Dier a inscrit le but décisif à la 13e minute, d’une tête qui a trompé le gardien du Havre. Monaco a maîtrisé le match malgré la pression en fin de seconde période pour décrocher sa première victoire de la saison.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-LE MANS-BRESTAFP

    Le Mans FC 2-2 Stade Brestois 29

    Promu, Le Mans FC a marqué son retour dans l’élite du football français par un nul spectaculaire 2-2 contre le Stade Brestois 29 au stade Marie-Marvingt. Romain Del Castillo a donné l’avantage à Brest à la demi-heure de jeu, mais Dame Guèye a répliqué pour Le Mans dans le temps additionnel de la première période (45+1'). Louis Mafouta a ensuite renversé la situation pour les hôtes à la 54e minute, avant que Kamory Doumbia ne ramène Brest à hauteur sept minutes plus tard, concluant ainsi un passionnant match nul à quatre buts.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-NICE-LORIENTAFP

    OGC Nice 0-0 FC Lorient

    L’organisation tactique a dominé les débats à l’Allianz Riviera. Nice a contrôlé la possession, mais le dispositif défensif de Lorient a limité les occasions de grande qualité. Aucune des deux équipes n’a pu trouver la faille avant le coup de sifflet final, ce qui a débouché sur un match nul vierge pour lancer leur campagne.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TROYES-PARIS FCAFP

    ES Troyes AC 0-0 Paris FC

    Un match nul très disputé s’est dessiné au Stade de l’Aube. Troyes comme le Paris FC ont privilégié la solidité défensive, ce qui a donné lieu à un combat physique avec peu de tirs cadrés. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 0-0 et ont pris un point chacune.