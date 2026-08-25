La saison 2026/27 de Ligue 1 a débuté avec une pluie de buts, des batailles tactiques et des matches d’ouverture riches en rebondissements à travers la France. De la victoire marquante de Marseille au Vélodrome à Lens qui a fait parler la poudre, en passant par le PSG tenu en échec au terme d’un classique palpitant, la 1re journée a livré son lot d’histoires.
Traduit par
Récapitulatif de la 1re journée de Ligue 1 : Marseille s’empare de la tête, le PSG tenu en échec dans un thriller à quatre buts et Lens démarre fort
- AFP
Olympique de Marseille 4-0 RC Strasbourg Alsace
Marseille a pleinement profité de son match d'ouverture au Stade Vélodrome. Après une première période sans but, le milieu de terrain strasbourgeois Samir El Mourabet a été expulsé à la 59e minute. Amine Gouiri a immédiatement débloqué la situation à la 46e minute avant de transformer un penalty à la 68e minute. Entré en jeu, Keyliane Abdallah a ajouté un troisième but à la 89e minute, et Pierre-Emile Højbjerg a parachevé la victoire 4-0 dans le temps additionnel (90+6') pour placer Marseille en tête du classement à la différence de buts.
- AFP
RC Lens 5-2 AJ Auxerre
Lens a lancé sa campagne par un festival de buts conclu sur le score de 5-2 au Stade Bollaert-Delelis. Florian Thauvin a ouvert le score sur penalty à la 12e minute. La dynamique a basculé à la 35e minute lorsque le défenseur auxerrois Christ Makosso a reçu un carton rouge direct pour une faute en position de dernier défenseur. Lens a immédiatement capitalisé après la pause, avec des buts de Franjo Ivanović (49e), Saud Abdulhamid (54e) et Ismaëlo Ganiou (66e) pour creuser l'écart. Auxerre a réagi grâce à un penalty de Danny Namaso (61e) et une réalisation de Lamine Sy (69e), mais Thauvin a scellé son doublé en transformant un deuxième penalty à la 88e minute.
- AFP
Stade Rennais 2-2 Paris Saint-Germain
Le champion en titre a laissé filer des points lors de la soirée d'ouverture après avoir été mené de deux buts au Roazhon Park. Sebastian Szymański a ouvert le score pour Rennes à la 8e minute d'une frappe lointaine, et Estéban Lepaul a doublé l'avantage des locaux à la 37e minute. Le PSG a réagi après la pause, Ferran Torres, entré à la mi-temps, relançant Paris dans le match grâce à deux buts en seconde période (70e, 81e) pour arracher un match nul 2-2.
- AFP
Toulouse FC 0-2 Olympique Lyonnais
Lyon a lancé sa campagne nationale par une prestation patiente à l’extérieur au Stadium de Toulouse. Après une première heure équilibrée, le remplaçant Pavel Šulc a servi Noah Nartey pour l’ouverture du score à la 68e minute. Malick Fofana a ensuite doublé l’avantage lyonnais à la 85e minute sur une passe de Corentin Tolisso, scellant une victoire 2-0 et un match sans encaisser de but à l’extérieur.
- AFP
Angers SCO 0-2 LOSC Lille
Lille a pris trois points à l’extérieur au stade Raymond-Kopa. L’attaquant Olivier Giroud a ouvert le score à la 10e minute, et le défenseur Tiago Santos a porté l’écart à 2-0 à la 30e minute. Lille a parfaitement muselé l’attaque d’Angers en seconde période pour conserver sa cage inviolée.
- AFP
Le Havre AC 0–1 AS Monaco
Monaco a arraché une courte victoire 1-0 à l’extérieur au Stade Océane. Le défenseur Eric Dier a inscrit le but décisif à la 13e minute, d’une tête qui a trompé le gardien du Havre. Monaco a maîtrisé le match malgré la pression en fin de seconde période pour décrocher sa première victoire de la saison.
- AFP
Le Mans FC 2-2 Stade Brestois 29
Promu, Le Mans FC a marqué son retour dans l’élite du football français par un nul spectaculaire 2-2 contre le Stade Brestois 29 au stade Marie-Marvingt. Romain Del Castillo a donné l’avantage à Brest à la demi-heure de jeu, mais Dame Guèye a répliqué pour Le Mans dans le temps additionnel de la première période (45+1'). Louis Mafouta a ensuite renversé la situation pour les hôtes à la 54e minute, avant que Kamory Doumbia ne ramène Brest à hauteur sept minutes plus tard, concluant ainsi un passionnant match nul à quatre buts.
- AFP
OGC Nice 0-0 FC Lorient
L’organisation tactique a dominé les débats à l’Allianz Riviera. Nice a contrôlé la possession, mais le dispositif défensif de Lorient a limité les occasions de grande qualité. Aucune des deux équipes n’a pu trouver la faille avant le coup de sifflet final, ce qui a débouché sur un match nul vierge pour lancer leur campagne.
- AFP
ES Troyes AC 0-0 Paris FC
Un match nul très disputé s’est dessiné au Stade de l’Aube. Troyes comme le Paris FC ont privilégié la solidité défensive, ce qui a donné lieu à un combat physique avec peu de tirs cadrés. Les deux équipes se sont quittées sur un score de 0-0 et ont pris un point chacune.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles