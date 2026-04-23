Selon le Financial Times, un envoyé spécial du président américain Donald Trump aurait proposé de remplacer l’Iran par l’Italie en raison du conflit au Proche-Orient. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a récemment réaffirmé que l’Iran participerait « en tout état de cause » à la phase finale qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 19 juin au 11 juillet.
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Rebondissement sensationnel après le désastre des barrages : l'Italie pourra-t-elle finalement participer à la Coupe du monde 2026 ?
« Je peux confirmer que j’ai proposé à Trump et à Infantino que l’Italie remplace l’Iran lors de la Coupe du monde », déclare Paolo Zampolli, un proche de Trump d’origine italienne, cité dans le Financial Times.
Pour lui, ce serait « un rêve ». Selon l’article, cette initiative aurait aussi une motivation politique : elle viserait à réparer les relations récemment tendues entre Trump et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, les deux hommes ayant connu des tensions après les attaques de Trump contre le pape Léon XIV.
L’Italie, éliminée par la Bosnie-Herzégovine lors des barrages, pourrait ainsi retrouver la Coupe du monde. L’Iran, actuellement dans le groupe G, doit disputer deux matchs à Los Angeles et un à Seattle ; son camp de base est prévu à Tucson, en Arizona.