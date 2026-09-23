Cette théorie stupéfiante a été avancée par Ferrari, entendu comme dernier témoin dans la procédure, ses déclarations étant rapportées par le média espagnol MARCA. Critiquant l’absence de dépistage du coronavirus lors de l’autopsie réalisée en pleine pandémie mondiale, Ferrari a déclaré devant le tribunal : « Nous ne pouvons pas exclure qu’il soit mort du Covid. »

Détaillant la manière dont le virus respiratoire pouvait rapidement submerger l’état physique d’un patient, le médecin légiste et pédiatre a expliqué : « La maladie due au coronavirus est entrée par les voies respiratoires et pouvait être fulgurante dans sa virulence et tuer le patient en quelques heures. »

Contestant un précédent témoignage d’expert affirmant que l’attaquant avait enduré une agonie fatale de 12 heures, il a ajouté : « Son agonie a dû durer quelques minutes. »