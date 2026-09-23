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Rebondissement dans le procès Diego Maradona alors qu’un expert officiel du tribunal suggère que l’icône du football est peut-être morte du Covid-19
Une hypothèse soudaine stupéfie un tribunal argentin
L’icône mondiale du football Maradona est décédé dans son sommeil d’un arrêt cardiaque à son domicile de Tigre le 25 novembre 2020, à l’âge de 60 ans. Le drame s’est produit à peine deux semaines après sa sortie de l’hôpital, à la suite d’une opération réussie visant à traiter un hématome sous-dural au cerveau. Alors que le procès à San Isidro entre dans sa phase finale, après avoir déjà entendu 76 témoins, l’expert judiciaire officiel Ferrari a stupéfié l’audience en suggérant que la légende argentine pourrait être morte du Covid-19.
- AFP
Le spécialiste médico-légal remet en question la méthodologie de l’autopsie
Cette théorie stupéfiante a été avancée par Ferrari, entendu comme dernier témoin dans la procédure, ses déclarations étant rapportées par le média espagnol MARCA. Critiquant l’absence de dépistage du coronavirus lors de l’autopsie réalisée en pleine pandémie mondiale, Ferrari a déclaré devant le tribunal : « Nous ne pouvons pas exclure qu’il soit mort du Covid. »
Détaillant la manière dont le virus respiratoire pouvait rapidement submerger l’état physique d’un patient, le médecin légiste et pédiatre a expliqué : « La maladie due au coronavirus est entrée par les voies respiratoires et pouvait être fulgurante dans sa virulence et tuer le patient en quelques heures. »
Contestant un précédent témoignage d’expert affirmant que l’attaquant avait enduré une agonie fatale de 12 heures, il a ajouté : « Son agonie a dû durer quelques minutes. »
Des témoignages contradictoires remodèlent la défense médicale
L’évaluation de Ferrari renforce l’argument de la défense présenté par le médecin principal Leopoldo Luque, selon lequel Maradona a subi une accumulation soudaine de liquide dans les poumons, provoquant une détresse respiratoire aiguë qui a entraîné un arrêt cardiaque en quelques minutes. En tant que seul expert officiel du tribunal à défendre cette thèse, le témoignage de Ferrari constitue un contrepoids crucial pour l’équipe de défense.
Aux côtés de Luque, six autres praticiens de santé font face à des accusations d’homicide simple avec dol éventuel : la psychiatre Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Carlos Diaz, Mariano Perroni, Ricardo Almiron et Pedro Di Spagna.
- Anadolu Agency
Les plaidoiries finales cruciales approchent du verdict
La procédure doit reprendre le 29 septembre, permettant aux accusés de présenter des déclarations plus détaillées directement aux magistrats présidant l’audience. Le calendrier judiciaire passera ensuite aux plaidoiries finales, dont le début est prévu le 6 octobre. Le tribunal devrait largement conclure l’ensemble des questions de procédure et rendre un verdict final avant la fin du mois.
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