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JJ Gabriel(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Real Madrid : un pas en avant pour JJ Gabriel, joueur de Manchester United né en 2010 et future star du football

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J. Gabriel
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Mais le FC Barcelone, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ne lâchent pas prise.

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La course pour JJ Gabriel entre dans sa phase décisive et le Real Madrid semble avoir pris une avance importante sur ses concurrents. Le prodige de 16 ans de Manchester United, dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, pourrait poursuivre sa carrière en Espagne, à la cour de Florentino Pérez.

Selon Fabrizio Romano, les Blancos auraient réalisé une avancée décisive en trouvant un accord verbal sur les conditions contractuelles avec le talent né en 2010. Un accord qui, s’il se confirmait, permettrait au Real de devancer ses concurrents et de s’attacher les services de l’un des espoirs les plus prometteurs du football international. Aucun accord définitif n’a encore été conclu, mais les discussions semblent avoir pris une direction bien précise. Le transfert serait prévu pour juin 2027, au terme de la saison.

  • Le dossier JJ Gabriel n'est toutefois pas encore totalement réglé. Le jeune talent et son entourage ont été contactés par certains des clubs les plus prestigieux du football mondial. Le FC Barcelone, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain restent à l'affût, en attendant de voir si l'entente avec le Real Madrid se transformera effectivement en accord définitif. Les prochains mois seront décisifs pour connaître l'avenir de l'un des jeunes talents européens dont on parle le plus.

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