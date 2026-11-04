La course pour JJ Gabriel entre dans sa phase décisive et le Real Madrid semble avoir pris une avance importante sur ses concurrents. Le prodige de 16 ans de Manchester United, dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, pourrait poursuivre sa carrière en Espagne, à la cour de Florentino Pérez.

Selon Fabrizio Romano, les Blancos auraient réalisé une avancée décisive en trouvant un accord verbal sur les conditions contractuelles avec le talent né en 2010. Un accord qui, s’il se confirmait, permettrait au Real de devancer ses concurrents et de s’attacher les services de l’un des espoirs les plus prometteurs du football international. Aucun accord définitif n’a encore été conclu, mais les discussions semblent avoir pris une direction bien précise. Le transfert serait prévu pour juin 2027, au terme de la saison.