Le Manchester City de Pep Guardiola s'incline face au Real Madrid. Les Blancos remportent le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions 3-0. En l'absence de Kylian Mbappé et avec Vinicius junior qui rate un penalty, c'est Federico Valverde qui se transforme en buteur : triplé pour le milieu de terrain uruguayen, premier joueur à marquer trois buts dans un match de Ligue des champions dans l'histoire du Real Madrid. Au cours d'une nuit (presque) parfaite pour les Blancos, Valverde s'affirme une fois de plus comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde avec trois perles qui ont mis KO « notre » Donnarumma.
Real Madrid-Manchester City, Valverde raconte l'anecdote avec Seedorf : « Tu te souviens de ce que je te disais ? "Qu'est-ce que tu as de moins que Kroos ?!" »
LES MOTS DE VALVERDE
Après le match, le milieu de terrain uruguayen a fait part de ses émotions après avoir réalisé un triplé en Ligue des champions : « Je suis heureux et fier, j'ai toujours rêvé de vivre ces moments et de disputer des matchs aussi importants », a déclaré Valverde au micro de Prime Video. « Mais je suis heureux d'être l'homme que je suis en train de devenir, de continuer à grandir et à m'améliorer,y compris dans mon rôle de père, afin de pouvoir raconter ces soirées à mes enfants et leur apprendre beaucoup de choses. »
LE SIPARIETTO AVEC SEEDORF
Au cours de l'interview, Clarence Seedorf, présent dans la zone mixte pour Prime Video, a également pris la parole : « Quand nous avons travaillé ensemble, je t'ai dit une chose, se souvient l'ancien milieu de terrain à Valverde, « qu'est-ce que tu as de moins que Kroos ?!». Tu joues à tous les postes sur le terrain, cette soirée est une récompense pour tout ce que tu as accompli. Je voulais te dire que je n'ai pas de questions, mais que je suis fier de ton parcours ». Seedorf continue ensuite à raconter l'anecdote, même après avoir salué Valverde : « Il me disait qu'il ne croyait pas pouvoir atteindre le niveau de Kroos, j'ai éludé la question en lui disant qu'un jour, nous en reparlerions ».