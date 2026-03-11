Au cours de l'interview, Clarence Seedorf, présent dans la zone mixte pour Prime Video, a également pris la parole : « Quand nous avons travaillé ensemble, je t'ai dit une chose, se souvient l'ancien milieu de terrain à Valverde, « qu'est-ce que tu as de moins que Kroos ?!». Tu joues à tous les postes sur le terrain, cette soirée est une récompense pour tout ce que tu as accompli. Je voulais te dire que je n'ai pas de questions, mais que je suis fier de ton parcours ». Seedorf continue ensuite à raconter l'anecdote, même après avoir salué Valverde : « Il me disait qu'il ne croyait pas pouvoir atteindre le niveau de Kroos, j'ai éludé la question en lui disant qu'un jour, nous en reparlerions ».