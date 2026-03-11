Le Manchester City de Pep Guardiola s'incline face au Real Madrid. Les Blancos remportent le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions 3-0. En l'absence de Kylian Mbappé et avec Vinicius junior qui rate un penalty, c'est Federico Valverde qui se transforme en buteur : triplé pour le milieu de terrain uruguayen, premier joueur à marquer trois buts dans un match de Ligue des champions dans l'histoire du Real Madrid. De l'autre côté, Erling Haaland , qui n'a pas marqué depuis un mois, n'a pas joué l'un de ses meilleurs matchs ce soir : 10 touches de balle en 82 minutes jusqu'à son remplacement, et seulement 3 passes réussies.
Real Madrid-Manchester City, les chiffres effrayants de Haaland : « Ça fait de l'effet de voir quelqu'un comme lui comme ça, ses coéquipiers lui fermaient les espaces »
L'ANALYSE DE ZOLA ET MARSCHISIO SUR LE MATCH DE HAALAND
« Vous savez, quand vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment ? ! ». C'est ainsi que Claudio Marchisio a commenté la performance d'Erling Haaland au Bernabeu lors du match aller des huitièmes de finale entre le Real Madrid et Manchester City : « Il faut aussi dire qu'il n'a pas reçu beaucoup de ballons jouables, poursuit Marchisio dans son analyse au micro de Prime Video, mais cela fait de l'effet de voir un joueur comme lui qui n'est jamais vraiment dangereux ». À contre-courant, Gianfranco Zola estime que la responsabilité incombe à l'équipe : « Ce n'est pas facile de jouer dans ces conditions et d'avoir toujours trois ou quatre adversaires autour de soi ; en plus, ce sont souvent ses propres coéquipiers qui lui ont fermé les espaces. C'est tout City qui n'a pas réussi à créer la supériorité, et dans ces conditions, il est difficile pour tout le monde de jouer ».