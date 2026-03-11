« Vous savez, quand vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment ? ! ». C'est ainsi que Claudio Marchisio a commenté la performance d'Erling Haaland au Bernabeu lors du match aller des huitièmes de finale entre le Real Madrid et Manchester City : « Il faut aussi dire qu'il n'a pas reçu beaucoup de ballons jouables, poursuit Marchisio dans son analyse au micro de Prime Video, mais cela fait de l'effet de voir un joueur comme lui qui n'est jamais vraiment dangereux ». À contre-courant, Gianfranco Zola estime que la responsabilité incombe à l'équipe : « Ce n'est pas facile de jouer dans ces conditions et d'avoir toujours trois ou quatre adversaires autour de soi ; en plus, ce sont souvent ses propres coéquipiers qui lui ont fermé les espaces. C'est tout City qui n'a pas réussi à créer la supériorité, et dans ces conditions, il est difficile pour tout le monde de jouer ».