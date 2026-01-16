Real Madrid, la sortie surprenante d'Alvaro Arbeloa avant Levante

C’est à travers une anecdote précise qu’Alvaro Arbeloa a voulu frapper les esprits. « Quand nous avons enfin remporté la Décima – qui était très importante pour moi et le club -, après beaucoup d'efforts, de sacrifice et que j’y suis enfin arrivé, j’étais monté dans le bus et derrière moi se trouvait un coéquipier qui jouait sa première saison en Ligue des champions et avait gagné son premier titre. Il m'a dit: ‘l'année prochaine, on va en chercher une autre!’ »

Alvaro Arbeloa a alors révélé l’identité de ce joueur à son groupe. « J’ai dit aux joueurs: 'vous savez qui c’est? Votre capitaine (Carvajal)'. » Avant de conclure par une phrase lourde de sens : « Parce que c’est la mentalité du Real Madrid, le passé n’existe pas. Ni quand on gagne des Coupes d'Europe, ni quand Albacete nous élimine. On se tourne vers le prochain match, on regarde vers l’avant C'est ça, le Real Madrid. »

Samedi (14h), face à Levante en Liga, Alvaro Arbeloa dirigera seulement son deuxième match officiel sur le banc madrilène. Un rendez-vous déjà crucial pour calmer la tempête et enclencher une dynamique plus positive. Le technicien a également donné des nouvelles rassurantes de Kylian Mbappé, présent dans le groupe. « Il va mieux, il sera dans le groupe », a confié Alvaro Arbeloa.