À peine nommé sur le banc du Real Madrid, Alvaro Arbeloa a déjà été confronté à la brutalité de la fonction. Propulsé entraîneur après l’éviction soudaine de Xabi Alonso, l’ancien défenseur merengue a vécu une première semaine agitée, conclue par une élimination douloureuse en Coupe du Roi. Pourtant, loin de fuir ses responsabilités, Alvaro Arbeloa a livré une prise de parole forte et inattendue à la veille du match de Liga contre Levante, mêlant lucidité, autorité et souvenirs personnels pour tenter de relancer un vestiaire sonné.
Real Madrid, la sortie surprenante d'Alvaro Arbeloa avant Levante
Un baptême du feu brutal pour Alvaro Arbeloa avec le Real Madrid
Nommé lundi à la tête de l’équipe première, Alvaro Arbeloa n’a pas eu le temps de s’installer. Deux jours plus tard, le Real Madrid quittait prématurément la Coupe du Roi, battu à Albacete (3-2), formation de deuxième division espagnole. Une désillusion majeure pour le club, vécue comme un véritable choc en interne. À l’issue de la rencontre, le capitaine Dani Carvajal n’a pas cherché à minimiser l’événement, reconnaissant que le Real Madrid avait « touché le fond ».
Face à ce contexte explosif, Alvaro Arbeloa a immédiatement pris la parole pour protéger son groupe. Fidèle à son tempérament, l’entraîneur espagnol a refusé toute recherche de coupable individuel, préférant assumer l’échec de manière frontale. « Je comprends que l'on cherche un coupable, mais je travaille pour trouver des solutions », a-t-il déclaré en conférence de presse, ce vendredi.
Alvaro Arbeloa assume ses responsabilités
Dans un vestiaire fragilisé, Alvaro Arbeloa a choisi la responsabilité totale. « Tout ce qui se passe sur le terrain est de ma responsabilité. Quand les choses vont mal, je sais que je dois aider mes joueurs à mieux jouer. S’ils ne le font pas, c’est parce qu’ils ne le savent pas ou qu’on leur a mal expliqué », a poursuivi Alvaro Arbeloa, dans un discours rare par sa clarté.
L’ancien international espagnol a insisté sur son implication personnelle, sans chercher à édulcorer la situation. « Évidemment, je me sens très responsable, toujours. Sur tout ce qui se passera sur le terrain de jeu, avec mes joueurs, je me sentirai responsable de cette partie. Je ressens toujours la même chose concernant cette défaite à Albacete, je ne changerai pas une virgule. » Une déclaration forte, destinée à couper court à toute polémique interne avant Levante.
Arbeloa invite ses joueurs à oublier le palmarès du Real Madrid
Si Alvaro Arbeloa a demandé à ses joueurs d’oublier aussi bien les échecs récents que le glorieux palmarès du club, il n’a pas hésité à puiser dans son vécu pour faire passer son message. Formé au Real Madrid, Alvaro Arbeloa a rappelé que le succès n’avait pas toujours été immédiat dans sa carrière. « J'aime bien dire à mes joueurs que tout ce que je leur dis reste dans le vestiaire, mais je leur ai raconté une anecdote que beaucoup de jeunes ne connaissent peut-être pas », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport.
L’entraîneur du Real Madrid a détaillé un parcours fait de patience et de frustrations avant le sacre européen. « Il m'a fallu de nombreuses années pour remporter ma première Coupe d'Europe (la Ligue des champions 2014). J'avais gagné une Coupe du monde (2010), deux Championnats d'Europe (2008, 2012) avec l'Espagne, le titre record de La Liga (2012), la Coupe du Roi… On avait perdu une finale de Ligue des champions avec Liverpool (2007), plusieurs demi-finales. »
La mentalité Real Madrid, au-dessus de tout
C’est à travers une anecdote précise qu’Alvaro Arbeloa a voulu frapper les esprits. « Quand nous avons enfin remporté la Décima – qui était très importante pour moi et le club -, après beaucoup d'efforts, de sacrifice et que j’y suis enfin arrivé, j’étais monté dans le bus et derrière moi se trouvait un coéquipier qui jouait sa première saison en Ligue des champions et avait gagné son premier titre. Il m'a dit: ‘l'année prochaine, on va en chercher une autre!’ »
Alvaro Arbeloa a alors révélé l’identité de ce joueur à son groupe. « J’ai dit aux joueurs: 'vous savez qui c’est? Votre capitaine (Carvajal)'. » Avant de conclure par une phrase lourde de sens : « Parce que c’est la mentalité du Real Madrid, le passé n’existe pas. Ni quand on gagne des Coupes d'Europe, ni quand Albacete nous élimine. On se tourne vers le prochain match, on regarde vers l’avant C'est ça, le Real Madrid. »
Samedi (14h), face à Levante en Liga, Alvaro Arbeloa dirigera seulement son deuxième match officiel sur le banc madrilène. Un rendez-vous déjà crucial pour calmer la tempête et enclencher une dynamique plus positive. Le technicien a également donné des nouvelles rassurantes de Kylian Mbappé, présent dans le groupe. « Il va mieux, il sera dans le groupe », a confié Alvaro Arbeloa.