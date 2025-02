Real Madrid : La sortie impressionnante de Casemiro sur Kylian Mbappé

Real Madrid vs Manchester City

Casemiro s'exprime sur l’adaptation de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ses propos marquent les esprits et confirment une tendance qui se dessine.

Depuis son départ du Real Madrid lors du mercato estival de 2022 pour rejoindre Manchester United, Casemiro garde un œil attentif sur son ancien club. Dans un entretien accordé à AS, le milieu de terrain brésilien est revenu sur son passage chez les Merengues, partageant son analyse sur l’évolution du club et l’adaptation de Kylian Mbappé, arrivé l’été dernier. Pour lui, l’intégration du champion du monde français suit une trajectoire logique et prometteuse, à l’image d’autres talents passés par la Maison Blanche.