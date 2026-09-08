Real Madrid-Inter n’est pas seulement un duel entre deux grands d’Europe, mais aussi la confrontation entre deux réalités économiques profondément différentes. Selon les estimations de Football Benchmark, relayées par la Gazzetta dello Sport, la valeur d’entreprise des Merengue atteint 7,7 milliards d’euros, tandis que celle de l’Inter s’élève à 2,1 milliards. Le Real est le club à la valeur la plus élevée au monde, tandis que l’Inter est le club le plus riche d’Italie, devant l’AC Milan et la Juventus.
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Real Madrid-Inter, deux mondes face à face : 7,7 milliards contre 2,1 milliards d’euros. Les plus riches du monde et les plus riches d’Italie
Écart creusé au cours des 20 dernières années
L’écart s’est énormément creusé au cours des vingt dernières années. En 2002-2003, les revenus étaient de 193 millions pour le Real et de 162 pour l’Inter ; en 2024-2025, ils sont respectivement montés à 1,161 milliard et 546 millions. La différence s’explique aussi par le stade et la dimension mondiale des deux marques : le nouveau Bernabéu a généré 360 millions d’euros lors de la dernière saison, soit quatre fois les 90 millions de San Siro, tandis que sur les réseaux sociaux, le Real frôle le demi-milliard de followers contre 100 millions pour l’Inter. Les revenus commerciaux reflètent également cet écart : le maillot madrilène vaut environ 240 millions par an, celui de l’Inter 72.
Toutes deux avec un bilan positif
Sur le plan de la gestion, en revanche, les deux clubs affichent une convergence surprenante. Le Real Madrid a bouclé avec un bénéfice tous ses bilans depuis l’arrivée de Florentino Pérez à la présidence, portant la série à 26 exercices consécutifs dans le vert. L’Inter, après les 35 millions de bénéfice de 2024-2025, s’apprête en revanche à enregistrer un deuxième bilan consécutif positif, malgré l’absence des recettes exceptionnelles liées à la finale de la Ligue des champions et à la Coupe du monde des clubs.
Des modèles aux antipodes
Deux modèles de club aux antipodes, donc, mais réunis par la recherche de la soutenabilité économique. L’analyse se conclut en soulignant que le Real a augmenté ses revenus bien davantage que ses coûts sportifs, tout en expliquant comment l’Inter a poursuivi sur la voie de la rationalisation des dépenses, en bénéficiant également du refinancement de la dette à des conditions plus favorables.
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