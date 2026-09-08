L’écart s’est énormément creusé au cours des vingt dernières années. En 2002-2003, les revenus étaient de 193 millions pour le Real et de 162 pour l’Inter ; en 2024-2025, ils sont respectivement montés à 1,161 milliard et 546 millions. La différence s’explique aussi par le stade et la dimension mondiale des deux marques : le nouveau Bernabéu a généré 360 millions d’euros lors de la dernière saison, soit quatre fois les 90 millions de San Siro, tandis que sur les réseaux sociaux, le Real frôle le demi-milliard de followers contre 100 millions pour l’Inter. Les revenus commerciaux reflètent également cet écart : le maillot madrilène vaut environ 240 millions par an, celui de l’Inter 72.