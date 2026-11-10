Real Madrid, Endrick : « Je veux jouer, je ne sais pas ce qui se passera en janvier. Je dois penser à ce qui est le mieux pour ma carrière. » Le point sur l’AC Milan et la Roma

Dès le début de 2027, il pourrait partir : « Je ne sais pas ce qui se passera en janvier, tout est entre les mains de Dieu. Je demande seulement à pouvoir faire ce qui est le mieux pour ma carrière. Ce qui arrivera arrivera. Je veux simplement faire de mon mieux. » Puis, à propos de Mourinho : « Madrid est une ville merveilleuse, mais il est clair que je dois faire tout mon possible pour faire progresser ma carrière. Mourinho est une personne formidable. Chaque jour, il vient me voir et me demande comment je vais, mais il ne parle jamais de football. Il veut connaître ma vie privée. J’aime son attitude, il s’intéresse à moi. Je lui suis reconnaissant pour ce qu’il fait. Je donnerai toujours le maximum pour le Real Madrid, qui passe avant tout. L’affection de Mourinho me pousse à toujours donner le maximum. »