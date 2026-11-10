Les idées claires. L’attaquant brésilien Endrick, convoqué par Ancelotti pour les matches amicaux contre le Japon (14 novembre) et Singapour (17 novembre), a évoqué son année au Real Madrid et son avenir : « Je suis encore jeune, je n’ai que 20 ans, je n’ai certainement pas besoin de prendre mon envol et de me jeter du haut d’une falaise. On verra ce qui se passera. Je peux seulement dire que je veux jouer, être heureux, aider mes coéquipiers », a-t-il déclaré à Globo « Marquer des buts, délivrer des passes décisives, comme je le faisais à Lyon : cela a été l’une des meilleures choses qui me soient arrivées et l’une des périodes les plus heureuses de ma vie. »
Real Madrid, Endrick : « Je veux jouer, je ne sais pas ce qui se passera en janvier. Je dois penser à ce qui est le mieux pour ma carrière. » Le point sur l’AC Milan et la Roma
LE MEILLEUR POUR SA CARRIÈRE
Dès le début de 2027, il pourrait partir : « Je ne sais pas ce qui se passera en janvier, tout est entre les mains de Dieu. Je demande seulement à pouvoir faire ce qui est le mieux pour ma carrière. Ce qui arrivera arrivera. Je veux simplement faire de mon mieux. » Puis, à propos de Mourinho : « Madrid est une ville merveilleuse, mais il est clair que je dois faire tout mon possible pour faire progresser ma carrière. Mourinho est une personne formidable. Chaque jour, il vient me voir et me demande comment je vais, mais il ne parle jamais de football. Il veut connaître ma vie privée. J’aime son attitude, il s’intéresse à moi. Je lui suis reconnaissant pour ce qu’il fait. Je donnerai toujours le maximum pour le Real Madrid, qui passe avant tout. L’affection de Mourinho me pousse à toujours donner le maximum. »
ALTERNATIVE À MBAPPÉ
« Vous savez tous qui joue au Real Madrid, qui nous avons dans l’effectif, qui j’ai devant moi. Mbappé est un très grand joueur, il a terminé deuxième au Ballon d’Or. J’essaie de saisir les occasions qui se présentent à moi et de faire de mon mieux. Je suis entré en jeu pour cinq, dix minutes... J’ai joué en Ligue des champions contre la Roma et l’AEK Athènes, ce sont des moments que j’ai su mettre à profit. »
Combien coûte Endrick ?
Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2030, Endrick partira en janvier, sauf surprise. Le Real Madrid envisage de le prêter, comme cela a été le cas pendant un an avec le Lyon de Fonseca. L’AC Milan et la Roma s’intéressent à lui, mais voudraient obtenir de meilleures conditions. Les deux clubs travaillent à l’inclusion d’une option d’achat assortie d’une recompra très élevée pour le Real Madrid, ou à un transfert définitif. L’ancien joueur de Palmeiras est évalué à environ 60 millions d’euros. En décembre 2022, il avait coûté 35 millions d’euros, plus 25 millions de bonus.
Combien gagne Endrick ?
Selon As, le salaire d’Endrick s’élève à 6 millions d’euros bruts par an jusqu’en 2030.
MOURINHO L’AVAIT BLOQUÉ
À la veille du match contre la Roma, Mourinho avait tenté de fermer complètement la porte à un départ lors du prochain mercato hivernal, déclarant à TNT Sports : « Laissez tomber, laissez tomber. Oubliez tout club intéressé. Ils feraient mieux de s’asseoir et d’attendre, sinon ils se fatigueront. C’est un joueur que j’adore, au potentiel incroyable. Il est très important pour nous. Quiconque s’intéresse à lui devra se mesurer à moi, car je pense qu’il n’a pas besoin d’être prêté et qu’il connaîtra ici une réussite extraordinaire »
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