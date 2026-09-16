La situation a pris une tournure humoristique lorsque le compte officiel d’EA Sports FC s’est invité dans la conversation en plein direct. Le développeur a gentiment rappelé le milieu de terrain à l’ordre en commentant : « Euh Cole, on n’était pas censés faire ça un peu plus tard ? On sera en direct à 18 heures au Royaume-Uni ! »

Pas découragé par son bannissement qui a suivi, l’international anglais a utilisé sa story Instagram pour lancer un appel malicieux. En identifiant à la fois Twitch et EA, il a écrit : « Je donnais seulement aux gens ce qu’ils voulaient... débannissez-moi svp. » Il a ensuite réagi à une publication sur les réseaux sociaux concernant sa suspension sur une autre plateforme, se contentant de déclarer : « On revient bientôt. »

Au cours de ce stream malheureux, Palmer a aussi fait part de son mécontentement au sujet de ses statistiques dans le jeu. En découvrant que sa note générale était passée de 87 à 85, il s’est plaint : « Je dois avoir une discussion avec EA. Ils m’ont retiré deux points de note. Je n’avais qu’une jambe pendant dix mois la saison dernière, qu’est-ce que vous voulez que je fasse ? »

Il a aussi remis en question sa vitesse par rapport à son coéquipier à Chelsea Morgan Rogers, en ajoutant : « 76 en vitesse ? Je ne sais pas comment il peut avoir plus de vitesse que moi mais EA, parfois, ils sont un peu fous. »



