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« Réactivez mon compte, s’il vous plaît ! » : la star de Chelsea Cole Palmer frappée d’un bannissement surprise sur Twitch après avoir divulgué du gameplay d’EA Sports FC 27 lors d’une bourde en accès anticipé
Le stream d’EAFC 27 écourté après la révélation des premières images de gameplay
Le joueur de 24 ans s’est connecté à Twitch mardi après-midi, offrant à des milliers de spectateurs une diffusion improvisée du jeu vidéo très attendu. Palmer a passé plus d’une heure à ouvrir des packs Ultimate Team et à disputer des matches, contournant totalement l’embargo strict entourant la sortie du jeu.
Alors que le lancement mondial est prévu pour le 25 septembre et que l’accès anticipé ne doit officiellement pas débuter avant le 18 septembre, la diffusion non autorisée de la star de Chelsea a rapidement attiré l’attention des développeurs. Le stream a été interrompu brutalement, et la chaîne Twitch de Palmer a ensuite été débarrassée de tout contenu lié à EA Sports FC 27 à la suite d’une demande pour atteinte aux droits d’auteur.
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« Je donnais seulement aux gens ce qu’ils voulaient ! »
La situation a pris une tournure humoristique lorsque le compte officiel d’EA Sports FC s’est invité dans la conversation en plein direct. Le développeur a gentiment rappelé le milieu de terrain à l’ordre en commentant : « Euh Cole, on n’était pas censés faire ça un peu plus tard ? On sera en direct à 18 heures au Royaume-Uni ! »
Pas découragé par son bannissement qui a suivi, l’international anglais a utilisé sa story Instagram pour lancer un appel malicieux. En identifiant à la fois Twitch et EA, il a écrit : « Je donnais seulement aux gens ce qu’ils voulaient... débannissez-moi svp. » Il a ensuite réagi à une publication sur les réseaux sociaux concernant sa suspension sur une autre plateforme, se contentant de déclarer : « On revient bientôt. »
Au cours de ce stream malheureux, Palmer a aussi fait part de son mécontentement au sujet de ses statistiques dans le jeu. En découvrant que sa note générale était passée de 87 à 85, il s’est plaint : « Je dois avoir une discussion avec EA. Ils m’ont retiré deux points de note. Je n’avais qu’une jambe pendant dix mois la saison dernière, qu’est-ce que vous voulez que je fasse ? »
Il a aussi remis en question sa vitesse par rapport à son coéquipier à Chelsea Morgan Rogers, en ajoutant : « 76 en vitesse ? Je ne sais pas comment il peut avoir plus de vitesse que moi mais EA, parfois, ils sont un peu fous. »
Des problèmes de blessures et une saison difficile
Les propos de Palmer au sujet de sa condition physique font référence à une période frustrante passée sur la touche la saison dernière. Le meneur de jeu a manqué un temps important en raison d’un problème à l’aine et d’un orteil fracturé, ce qui a fortement limité son impact lors des premiers mois de la campagne.
Revenant sur ces difficultés pendant la tournée de pré-saison de Chelsea à Sydney, Palmer a admis avoir précipité son retour. « Lors des premiers mois, alors que j’étais blessé, je voulais simplement retourner sur le terrain et jouer, ce que je n’aurais probablement pas dû faire », a-t-il expliqué. « Évidemment, je ne pouvais pas jouer comme je voulais jouer. Ça a été une mauvaise saison, sur le plan personnel, avec les blessures et tout ça, mais je me sens bien maintenant. Les sept semaines m’ont évidemment aidé. Je suis prêt à repartir. »
Le joueur de 24 ans a également révélé jusqu’où il est allé pour tenter de régler ses problèmes physiques, déclarant : « Je suis allé en Suède ou au Danemark, dans l’un de ces pays, pour voir un médecin. On a parlé de l’option (d’une opération), mais au final je ne l’ai pas subie. »
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L’attention se recentre sur le terrain
Ses pépins physiques semblant désormais derrière lui, Palmer a réalisé un début de nouvelle saison étincelant aux côtés de Rogers. Les deux joueurs comptent déjà quatre contributions de but en Premier League, ce qui souligne leur influence grandissante à Stamford Bridge.
En attendant de voir si son compte Twitch sera rétabli, Palmer doit se concentrer avant tout sur les prochains matches de Chelsea. Son excellente forme en Premier League et en Carabao Cup sera cruciale alors que Chelsea cherche à maintenir son élan du début de saison dans toutes les compétitions.
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