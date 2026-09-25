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Rayan sauve le nouveau Brésil d’Ancelotti ! Un but tardif dans le Queensland prive l’Australie d’une victoire historique après le bijou de Nestory Irankunda
La Seleção expérimentale d’Ancelotti a déçu
L’aube d’une nouvelle ère pour le football brésilien a été soumise à un examen sévère jeudi, lorsque Carlo Ancelotti a mené son équipe dans un match amical contre l’Australie. Après son élimination décevante en huitièmes de finale face à la Norvège lors de la récente Coupe du monde, le technicien italien s’était montré explicite sur ses choix de sélection, déclarant que « le match était le début d’une nouvelle génération pour le Brésil », alors qu’il cherche à intégrer de nouveaux talents aux côtés de stars confirmées.
L’Australie a refusé de se laisser intimider par le quintuple champion du monde, affichant une solidité défensive qui a frustré les visiteurs pendant toute la première période. Nestory Irankunda a envoyé un premier avertissement à côté, tandis que la défense australienne s’est jetée sur les tirs pour repousser à la fois Vinicius Junior et Raphinha. Les hôtes ont failli ouvrir le score juste avant la pause lorsqu’un corner frappé en profondeur a semé le trouble dans la défense brésilienne, mais Alessandro Circati n’a pas réussi à reprendre le ballon au second poteau. Malgré une composition riche en stars, le Brésil a manqué du réalisme nécessaire pour démanteler le bloc australien bien en place.
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L’intervention du VAR refuse l’ouverture du score du Brésil
Le match s’est emballé juste avant que l’arbitre ne siffle la mi-temps, lorsque le Brésil a semblé avoir enfin brisé la résistance australienne. Un échange sophistiqué entre les prodiges adolescents Endrick et Estevao a transpercé la défense australienne, permettant au second de glisser une frappe pleine de sang-froid hors de portée de Patrick Beach. Cependant, les célébrations ont été de courte durée puisque les officiels ont été appelés à consulter le moniteur. À la suite d’un examen de la VAR, le but a été refusé pour une faute commise par Bruno Guimaraes sur Harry Souttar lors de la phase de construction, ce qui a permis aux deux équipes de rentrer aux vestiaires à égalité.
Le Brésil est revenu pour la seconde période avec une intensité renouvelée, visiblement porté par l’élan construit en fin de première mi-temps. Raphinha, qui est dans une forme étincelante avec Barcelone, a forcé Beach à réaliser une belle parade avant d’enrouler une tentative à ras de terre de peu à côté du but. Estevao a également manqué une occasion en or de donner l’avantage au Brésil, expédiant au-dessus de la barre transversale après qu’un tir contré de Vinicius Junior est retombé parfaitement dans sa course. Malgré tout leur talent offensif et leur possession du ballon, l’équipe d’Ancelotti est restée vulnérable aux contre-attaques et aux coups de pied arrêtés australiens.
Irankunda sort un moment de magie
Le public australien a exulté à la 68e minute lorsque Nestory Irankunda a puni les occasions manquées du Brésil, en enroulant un coup franc sensationnel de 23 mètres au-delà de Hugo Souza, directement dans la lucarne gauche, pour donner un avantage surprise à l’Australie.
En réponse, Ancelotti a tout jeté vers l’avant, demandant à son équipe de repousser l’Australie dans sa propre surface de réparation. Au-delà de la nécessité d’éviter une défaite ce jour-là, le Brésil tenait désespérément à protéger un bilan historique dominant : il n’a perdu qu’une seule fois contre l’Australie dans son histoire, sur un revers 1-0 lors de la Coupe des Confédérations 2001.
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Un but de la tête tardif de Rayan sauve le Brésil d’une humiliation
L’égalisation est finalement arrivée à la cinquième minute du temps additionnel de la seconde période, lorsque la pression incessante du Brésil a fini par payer, Rayan s’élevant plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête le corner millimétré de Raphinha et propulser une puissante tête qui a heurté le dessous de la barre avant d’entrer.
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