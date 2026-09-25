Rayan sauve le nouveau Brésil d’Ancelotti ! Un but tardif dans le Queensland prive l’Australie d’une victoire historique après le bijou de Nestory Irankunda

L’aube d’une nouvelle ère pour le football brésilien a été soumise à un examen sévère jeudi, lorsque Carlo Ancelotti a mené son équipe dans un match amical contre l’Australie. Après son élimination décevante en huitièmes de finale face à la Norvège lors de la récente Coupe du monde, le technicien italien s’était montré explicite sur ses choix de sélection, déclarant que « le match était le début d’une nouvelle génération pour le Brésil », alors qu’il cherche à intégrer de nouveaux talents aux côtés de stars confirmées.

L’Australie a refusé de se laisser intimider par le quintuple champion du monde, affichant une solidité défensive qui a frustré les visiteurs pendant toute la première période. Nestory Irankunda a envoyé un premier avertissement à côté, tandis que la défense australienne s’est jetée sur les tirs pour repousser à la fois Vinicius Junior et Raphinha. Les hôtes ont failli ouvrir le score juste avant la pause lorsqu’un corner frappé en profondeur a semé le trouble dans la défense brésilienne, mais Alessandro Circati n’a pas réussi à reprendre le ballon au second poteau. Malgré une composition riche en stars, le Brésil a manqué du réalisme nécessaire pour démanteler le bloc australien bien en place.