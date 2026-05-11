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Rayan, jeune joueur de Bournemouth, considère Casemiro comme une « figure paternelle » et raconte l’accueil chaleureux que lui ont réservé Vinicius Jr et Raphinha avant ses débuts avec le Brésil
Casemiro, le leader chevronné
Pour Rayan, la trêve internationale de mars a marqué un tournant décisif dans sa jeune carrière. Après une convocation surprise d’Ancelotti, l’attaquant de Bournemouth a vu la Coupe du monde 2026 se transformer d’un rêve lointain en une « possibilité réelle ». Bien qu’il n’ait disputé que 14 minutes d’un match amical contre la Croatie, côtoyer l’élite mondiale a durablement marqué l’adolescent.
Les cadres lui ont immédiatement apporté un soutien sans faille. Il cite notamment l’accueil chaleureux de Vinícius Júnior, Raphinha et Marquinhos. Mais c’est le milieu vétéran Casemiro qui s’est imposé comme le pilier du groupe. Rayan a confié à UOL : « Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro et Marquinhos m’ont très bien accueilli. Casemiro est un type formidable, très sérieux, et aussi une figure paternelle. Les gars m’ont très bien accueilli, pas seulement moi mais aussi Igor Thiago, qui était là pour la première fois. »
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La surprise linguistique d’Ancelotti
La transition de Rayan a été facilitée par une découverte inattendue concernant le sélectionneur du Brésil, Ancelotti. Le tacticien italien, qui a connu des succès historiques en club avec le Real Madrid et l’AC Milan, a surpris l’adolescent par sa maîtrise de la langue locale dès leur toute première rencontre.
« C’était notre première rencontre en face à face. Je lui ai adressé la parole en portugais ; il le manie à la perfection », a admis Rayan. « J’étais un peu nerveux, car c’est une figure emblématique qui a tout gagné au Real Madrid et partout où il est passé. Rencontrer Ancelotti, c’était un rêve devenu réalité. »
Le coup d’envoi approche : il ne reste plus que quelques jours avant le 18 mai.
Alors que le championnat national touche à sa fin, Rayan se concentre désormais pleinement sur l’annonce à venir au Musée de demain à Rio de Janeiro. Déjà présent dans la liste préliminaire de 55 joueurs, il brigue désormais l’une des 26 places finales. La blessure d’Estevao, joueur de Chelsea, a potentiellement libéré une place, augmentant ainsi les chances de la star de Bournemouth d’être sélectionné.
Pour l’ancien joueur de Vasco, passer du statut de téléspectateur à celui de coéquipier de ses idoles reste une expérience surréaliste. « Je n’étais pas sûr que mon nom figurerait parmi les sélectionnés », reconnaissait-il en mars, évoquant sa surprise initiale.
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Rayan maintient son élan en Angleterre
Rayan, 19 ans, arrivé à Bournemouth en janvier, a déjà pris part à 13 matchs de Premier League, inscrivant cinq buts et délivrant deux passes décisives.