Pour Rayan, la trêve internationale de mars a marqué un tournant décisif dans sa jeune carrière. Après une convocation surprise d’Ancelotti, l’attaquant de Bournemouth a vu la Coupe du monde 2026 se transformer d’un rêve lointain en une « possibilité réelle ». Bien qu’il n’ait disputé que 14 minutes d’un match amical contre la Croatie, côtoyer l’élite mondiale a durablement marqué l’adolescent.

Les cadres lui ont immédiatement apporté un soutien sans faille. Il cite notamment l’accueil chaleureux de Vinícius Júnior, Raphinha et Marquinhos. Mais c’est le milieu vétéran Casemiro qui s’est imposé comme le pilier du groupe. Rayan a confié à UOL : « Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro et Marquinhos m’ont très bien accueilli. Casemiro est un type formidable, très sérieux, et aussi une figure paternelle. Les gars m’ont très bien accueilli, pas seulement moi mais aussi Igor Thiago, qui était là pour la première fois. »