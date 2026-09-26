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Rayan Cherki, star de Manchester City, salue le football fluide de la France sur une « pelouse en mauvais état » lors de la victoire pour les débuts de Zinedine Zidane contre la Turquie
Débuts victorieux pour l’ère Zidane
Les débuts de Zidane à la tête de l’équipe de France ont commencé par un déplacement réussi, bien que difficile, en Turquie. Dans un match marqué par un fort enjeu et une atmosphère physique, les Bleus ont décroché la victoire pour lancer leur campagne de Ligue des nations sur une note positive. Kylian Mbappe a offert le moment décisif, concluant avec sang-froid avant que sa soirée ne soit malheureusement écourtée par un pépin physique qui laisse supporters comme membres du staff dans l’attente concernant son état de forme. Malgré la sortie prématurée du capitaine et quelques signes d’une équipe encore en transition, l’objectif principal, à savoir prendre les trois points à l’extérieur, a été atteint face à une équipe de Turquie accrocheuse.
S’exprimant après le coup de sifflet final, Cherki a affiché sa satisfaction quant à la manière dont l’équipe a géré ces circonstances difficiles. Le jeune milieu de terrain a tenu à souligner que, même si la prestation n’a pas été parfaite, le caractère affiché par le groupe a été exemplaire. « Franchement, nous sommes très heureux, a insisté Cherki au micro des journalistes en zone mixte. Nous savions que ce serait un match assez compliqué, nous connaissions les qualités de la Turquie. Le terrain ne nous a pas aidés, un terrain très compliqué. Mais franchement, très heureux du match que nous avons produit. Dans les duels, nous avons répondu présents, nous avons donné tout ce que nous pouvions aujourd’hui. »
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S’adapter à une surface difficile
L’état de la pelouse semblait expliquer pourquoi les Bleus ont parfois manqué de leur tranchant habituel dans le dernier tiers, mais la star de City est restée impressionnée par la rapidité avec laquelle le groupe a assimilé les nouvelles exigences tactiques de Zidane. Même avec un temps de préparation limité, l’influence du vainqueur de la Coupe du monde commence déjà à se voir dans la manière dont la France cherche à maîtriser les débats.
Cherki a détaillé la manière dont l’équipe est parvenue à mettre en place un style de jeu fluide malgré les difficultés extérieures liées à l’environnement. Il a souligné que le groupe avait dû s’adapter rapidement au cadre tactique mis en place par le nouveau staff pendant leur brève période de travail ensemble. « Nous avons eu trois séances d’entraînement, a expliqué le milieu de terrain. Mais on ressent directement les préceptes qu’il essaie de nous inculquer : avoir le ballon immédiatement, le faire circuler. Aujourd’hui, la qualité que nous avons mise malgré l’état de la pelouse... nous-mêmes avons été assez surpris, pour être honnêtes. »
Un hommage à l’entraîneur légendaire
Pour beaucoup d’internationaux français actuels, évoluer sous les ordres d’une icône comme Zidane est une expérience transformatrice, et Cherki n’a pas fait exception dans ses éloges envers le nouveau sélectionneur. Le joueur de City, aligné au cœur du milieu de terrain pendant la victoire, a révélé que le groupe tenait absolument à ce que le premier match de Zidane à la tête de l’équipe se solde par un succès. La vénération pour l’entraîneur, qui avait auparavant mené Madrid à un succès européen sans précédent, semble être une énorme source de motivation dans le vestiaire au moment où les Bleus entament ce nouveau chapitre de l’histoire du football français.
Cherki a clairement indiqué que les joueurs sont totalement engagés derrière la figure légendaire désormais présente sur la ligne de touche. « C’est un pur plaisir », a déclaré Cherki au sujet de Zidane et de ses méthodes. « On connaît son passé de joueur et d’entraîneur, on avait à cœur de commencer cette nouvelle aventure par une victoire. C’est vraiment bien à prendre parce que le match n’a vraiment pas été facile vu les circonstances. Cette victoire, elle est pour lui. Tout est nouveau pour nous comme pour lui, on est très heureux, on donne notre maximum sur le terrain, c’est le plus important. »
- Getty Images Sport
Regarder vers l’avenir malgré le coup dur Mbappe
Si cette victoire a offert de nombreuses raisons d’être optimiste, la blessure de Mbappe reste un nuage sombre au-dessus du camp français. Cependant, la profondeur de l’effectif et la flexibilité tactique affichée par des joueurs comme Cherki laissent penser que les Bleus ont les armes pour s’adapter. Ce succès en Turquie constitue une base solide sur laquelle Zidane peut construire son projet, prouvant que l’équipe peut aller chercher des résultats même lorsque les conditions sont loin d’être idéales. Alors que l’équipe de France poursuit son parcours en Ligue des nations, l’attention devrait désormais se porter sur le perfectionnement des circuits de jeu mis en place par Zidane.
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