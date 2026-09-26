Les débuts de Zidane à la tête de l’équipe de France ont commencé par un déplacement réussi, bien que difficile, en Turquie. Dans un match marqué par un fort enjeu et une atmosphère physique, les Bleus ont décroché la victoire pour lancer leur campagne de Ligue des nations sur une note positive. Kylian Mbappe a offert le moment décisif, concluant avec sang-froid avant que sa soirée ne soit malheureusement écourtée par un pépin physique qui laisse supporters comme membres du staff dans l’attente concernant son état de forme. Malgré la sortie prématurée du capitaine et quelques signes d’une équipe encore en transition, l’objectif principal, à savoir prendre les trois points à l’extérieur, a été atteint face à une équipe de Turquie accrocheuse.

S’exprimant après le coup de sifflet final, Cherki a affiché sa satisfaction quant à la manière dont l’équipe a géré ces circonstances difficiles. Le jeune milieu de terrain a tenu à souligner que, même si la prestation n’a pas été parfaite, le caractère affiché par le groupe a été exemplaire. « Franchement, nous sommes très heureux, a insisté Cherki au micro des journalistes en zone mixte. Nous savions que ce serait un match assez compliqué, nous connaissions les qualités de la Turquie. Le terrain ne nous a pas aidés, un terrain très compliqué. Mais franchement, très heureux du match que nous avons produit. Dans les duels, nous avons répondu présents, nous avons donné tout ce que nous pouvions aujourd’hui. »